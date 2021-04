La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie), a poursuivi une querelle frémissante avec la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York) et son ‘Squad’ progressiste du Congrès dans un livre à venir, selon un nouveau rapport.

Dans une série de 10 entretiens menés pour la biographie « Madame Speaker: Nancy Pelosi and the Lessons of Power », plus tard ce mois-ci, Pelosi aurait ciblé de nombreux opposants politiques, y compris Ocasio Cortez et la controversée « Squad » de plus jeunes, plus à gauche. démocrates penchés, y compris les représentants Ilhan Omar (D-Michigan), Ayanna Pressley (D-Massachusetts) et Rashia Tlaib (D-Michigan).

« Vous n’êtes pas une émission individuelle, » Pelosi a apparemment parlé des tisons progressistes, dont chacun s’est rapidement fait un nom, provoquant souvent la colère non seulement des républicains, mais aussi des démocrates plus aguerris.





Aussi sur rt.com

Trump le perdrait à cause du « fils de b ** ch » McConnell et du « plein de merde » Fauci en diatribe aux donateurs républicains







«C’est le Congrès des États-Unis», a ajouté le président de la Chambre, selon un rapport d’Axios.

Le «Squad» et Pelosi se sont déjà tirés dessus publiquement à plusieurs reprises. La présidente de la Chambre a atteint un point en 2019 où elle a dit à la presse qu’elle le ferait « ne plus en parler plus » après avoir été posées de nombreuses questions sur les divisions que les désaccords créaient au sein du parti.

AOC a également accusé Pelosi à un moment donné de concentrer ses critiques sur les législateurs de couleur, comme le sont tous les membres de l’équipe.

La journaliste de USA Today Susan Page a écrit que dans la deuxième de ses 10 interviews avec Pelosi pour le livre, le California Democrat’s « la colère contre les quatre nouvelles femmes du Congrès progressistes était palpable. »

Les commentaires de Pelosi ont menacé de relancer la querelle lundi, certains critiques des médias sociaux se délectant des combats intestins et d’autres faisant exploser Pelosi comme le « vieille garde » du Parti démocrate.

Je pense que Pelosi est inutilement condescendant et dur ici. Le Squad n’a pas fait de demandes ridicules ou tué des factures à lui seul. Ils étaient des joueurs d’équipe pour le plan de sauvetage. Vous savez qui cause réellement des problèmes? Le «Caucus des résolveurs de problèmes». https://t.co/YAIIhenGVp – Ben Yelin (@byelin) 12 avril 2021

La politique a changé et Nancy refuse de s’adapter. Elle est coincée dans son ancienne manière et sonne comme une enfant irritée. @SpeakerPelosi doit prendre sa retraite. « Vous n’êtes pas une émission solo »: Pelosi débarque sur « The Squad » dans une nouvelle biographie https://t.co/iC8eqtVt8z via @YahooNews – ᴛʜᴇᴏ ᴡɪʟʟɪᴀᴍꜱ (@ 22Lamb22) 12 avril 2021

Pelosi ciblerait des chiffres plus prévisibles à d’autres moments du livre, comme le sénateur Mitch McConnell (R-Kentucky), un législateur qu’elle prétend être «pas une force de bien pour le pays».

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!