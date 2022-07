Vous n’êtes PAS prêt pour la bande-annonce prolongée de la saison 6 de “Ready To Love” !

Ouf chili ! Nous ne sommes qu’à quelques jours du premier épisode de la saison 6 de “Ready To Love” et la bande-annonce prolongée donne… plus de drame de rencontres que nous n’en avons jamais vu dans la série auparavant !

Le regard étendu sur la saison 6 de “Ready To Love” présente de multiples conflits

Au cas où vous l’auriez oublié, cette saison trouve l’hôte Tommy Miles à Miami avec 20 célibataires sexy pour lancer la saison avec un mélangeur de piscine, où l’hôte vétéran conseille aux nouveaux arrivants de rechercher «l’amour plutôt que la luxure». Mais ce ne serait pas Ready To Love sans boules courbes, drames et triangles amoureux. Au final, seuls les couples les plus forts resteront pour décider s’ils sont véritablement Ready to Love.

Découvrez le look étendu ci-dessous:

WOW… Combien de conflits as-TU compté ? D’après ce que nous avons vu, il y avait des femmes qui criaient sur des femmes, des hommes qui criaient sur des femmes et des femmes qui affrontaient des hommes. Il y avait aussi des liens clairs aussi – nous nous demandons simplement – dureront-ils?

Casting de la saison 6 de “Ready To Love”

Avril46 – Chanteur

Brandi35 – Hôtesse de l’air

Dominique, 42 – Analyste de programme

Jamala, 33 – Consultant principal en santé

Kadien, 34 – Entrepreneur

Kayla30 – Responsable des médias

‘Lunie,’ 35 – Agent immobilier

Shakira36 – Hôte média

Shareais43 – Esthéticienne/Beauté Entrepreneure

Tranika35 ans – Directeur Croissance & Innovation

Swasey33 – Pompier/ambulancier paramédical

Calvin45 – Gestionnaire de contrat

Devin, 32 – Directeur des ventes

LJ33 ans – Spécialiste de la conformité aux risques gouvernementaux

Juwan, 42 – Planificateur d’événements

Mike, 42 – Entrepreneur/propriétaire d’une société de réparation d’appareils

Randal, 36 – Chargé de compte/Entraîneur personnel

Sampson, 48 – Responsable des urgences FEMA/DHS

Sean38 ans – Promoteur immobilier/Fondateur technologique

‘Zo,’ 45 – Investisseur Immobilier

La saison 6 de “Ready To Love” sera diffusée le vendredi 29 juillet à 20 h HNE sur OWN.

Allez-vous regarder?