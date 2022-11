Vous n’êtes pas le seul à ne pas savoir où va l’économie – les experts le sont aussi

Les employés de Twitter chassés de leur emploi par leur nouveau patron devraient-ils venir chercher du travail au Canada? Les chiffres étonnants de l’emploi de vendredi pourraient vous faire penser que c’était une bonne idée.

Alors que l’économie américaine, où les chiffres de l’emploi ont également été publiés vendredi, a créé 261 000 emplois, le Canada en a créé 108 000, bien qu’il ne compte qu’un dixième de la population américaine.

En tant que société autoproclamée “Twit en chef” Elon Musk était l’ingénieur Emploi à l’échelle de Twitter dévastation au moment même où le Canada créait des emplois.

Attendez-vous à l’inattendu

Musk n’était pas seul. Les chouchous de la technologie, notamment Amazon, Apple, Lyft et Stripe, ont annoncé des licenciements et des gels d’embauche pour se préparer à une récession à venir. Au Canada, Hootsuite et Dapper Labs ont réduit leurs effectifs.

Dans son énoncé économique de la semaine dernière, la vice-première ministre Chrystia Freeland, portant cette fois sa casquette de ministre des Finances, a répété ses récents avertissements selon lesquels le Canada doit se préparer à la récession.

“Le Canada ne peut pas éviter le ralentissement mondial”, a déclaré Freeland, “mais nous serons prêts”.

Elle a également déclaré que le Canada était fort et qu’il traverserait les difficultés économiques en bon état; faisant écho à la déclaration de 1904 de l’ancien premier ministre Wilfrid Laurier selon laquelle le 20e siècle appartenait au Canada, Freeland a misé sur le 21e.

REGARDER | Le plan d’Ottawa pour les personnes les plus durement touchées par l’augmentation du coût de la vie :

La mise à jour économique de l’automne promet un soutien aux Canadiens en difficulté La mise à jour économique de l’automne récemment dévoilée par Ottawa promet un nouveau soulagement pour certains des Canadiens les plus durement touchés, alors que les gens de partout au pays sont aux prises avec la hausse du coût de la vie.

Les signaux contradictoires sont devenus la règle plutôt que l’exception alors que les économistes, les entreprises et les dirigeants politiques luttent – et parfois échouent – pour déceler un modèle dans les données d’aujourd’hui pour nous raconter une histoire vraie sur l’avenir. Pas étonnant que le reste d’entre nous ait du mal à le faire.

Les énormes chiffres d’emplois de vendredi ont montré à quel point les prévisions sont difficiles, même pour les spécialistes. Aucun des économistes interrogés par Bloomberg ne s’en est approché. Les données sur le chômage sont notoirement variables, et Tu Nguyen, qui prévoyait que les emplois diminueraient en fait, n’était pas la seule personne à être choquée.

“Wow, nous ne nous attendions certainement pas à cela”, a déclaré Nguyen, économiste à la société financière RSM Canada. “Malgré tous les discours sur la récession… nous ne sommes certainement pas en récession en ce moment si vous regardez les chiffres de l’emploi.”

Bon pour les uns mauvais pour les autres

Sommes-nous en récession ou non ? Les gens qui sont censés être au courant débattent encore. Le mot la stagflation continue d’apparaître et la semaine dernière, le milliardaire américain Paul Singer a mis en garde contre l’hyperinflation, une sorte de croissance des prix sous stéroïdes qui met une économie à plat.

Dans des fourchettes plus modérées, une préférence pour l’inflation ou la hausse des taux d’intérêt dépend, comme Freeland, du chapeau que vous portez. Les emprunteurs n’aiment pas les hausses de taux, tandis que les travailleurs, les acheteurs et les épargnants n’aiment pas l’inflation. Mais comme de nombreux Canadiens sont toutes ces choses, il est difficile de choisir.

Pour les employeurs qui envisagent la nécessité de licencier, les travailleurs qui tentent désespérément de rattraper la hausse des prix, pour les propriétaires et les commerçants du marché, le manque de clarté rend tout plus difficile.

La création d’emplois est généralement une bonne nouvelle pour les travailleurs, et les données de Statistique Canada ont montré que les salaires augmentaient plus rapidement, maintenant à un rythme de 5,6 %. Cependant, cela reste inférieur à l’inflation actuelle, qui est de 6,9 ​​%.

Mais la vigueur persistante de l’économie signalée par les données sur l’emploi au Canada et aux États-Unis semble nous avertir que l’inflation n’est pas encore redescendue dans la fourchette cible de 2 %.

Vendredi, les membres et sympathisants du SCFP se rassemblent devant Queen’s Park à Toronto. Si vous prédisez que l’inflation restera élevée, attendez-vous à davantage de conflits de travail alors que les salariés peinent à rattraper leur retard. (Carlos Osorio/CBC)

Les prochaines données sur l’inflation au Canada sont encore à un peu plus d’une semaine, mais la flambée des prix de l’essence le mois dernier après les baisses mensuelles précédentes pourrait faire grimper l’indice des prix à la consommation. Aux États-Unis, le chiffre d’inflation le plus récent – l’inflation de base, le type avec des choses volatiles comme le gaz retiré – a continué d’augmenter.

Si les prix vont rester à la hausse, il n’est peut-être pas surprenant que vendredi Les travailleurs de l’éducation de l’Ontario se sont opposés à un gouvernement provincial qui leur avait ordonné de retourner au travail. Trente ans d’inflation modérée ont d’abord laissé les employés satisfaits, mais ils sont maintenant plus nombreux à saisir le principe économique selon lequel une augmentation de salaire inférieure au taux d’inflation équivaut à des réductions de salaire répétées.

Lorsque Tiff Macklem, de la Banque du Canada, a relevé les taux d’intérêt de “seulement” un demi-point de pourcentage la dernière fois, certains emprunteurs ont poussé un soupir de soulagement, espérant que les hausses de taux s’arrêteraient.

Mais les emprunteurs ont eu une mauvaise surprise lorsque Jerome Powell, de la Réserve fédérale américaine, a relevé les taux de trois quarts de pour cent, une hausse des taux qui affectera inévitablement les emprunteurs canadiens également.

La difficulté de faire des prévisions basées sur des signaux économiques a été démontrée en temps réel mercredi dernier alors que le président de la Réserve fédérale, Powell, s’adressait aux journalistes lors de sa conférence de presse sur la politique monétaire.

“Je remarque que les actions et les obligations réagissent positivement à votre annonce”, a déclaré un journaliste. « Est-ce quelque chose que vous auriez voulu voir ?

Powell a répondu que son intention n’était pas d’influencer les marchés, mais le banquier central le plus influent du monde a alors clairement indiqué que quiconque pensait que la Fed était sur le point de faire une pause dans la hausse des taux se trompait.

“Il n’y a aucun sens que l’inflation diminue”, a-t-il déclaré aux journalistes réunis ainsi qu’aux nombreux acteurs du marché qui écoutaient le flux public. “Il est prématuré de discuter d’une pause, et ce n’est pas quelque chose auquel nous pensons.”

Les marchés ont reculé en conséquence.