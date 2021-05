«  Vous n’êtes pas la bonne minorité  »: l’entraîneur coréen-américain lance une enquête sur la NFL après des allégations choquantes d’entretien d’embauche

S’adressant au Boston Globe, Eugene Chung a déclaré au journal qu’il était interviewé pour le poste lorsqu’un membre du personnel d’une équipe encore anonyme l’a informé: « Eh bien, vous n’êtes vraiment pas une minorité. »

« Je me suis dit: » Attendez une minute. La dernière fois que j’ai vérifié, quand je me suis regardé dans le miroir et que je me suis brossé les dents, j’étais une minorité « , » expliqua Chung.

« Alors je me suis dit: ‘Qu’est-ce que tu veux dire, je ne suis pas une minorité?' » Il a demandé.

Chung dit que le membre du personnel a ensuite clarifié « Vous n’êtes pas la bonne minorité que nous recherchons », ce qui a conduit la NFL à condamner l’incident par une déclaration d’hier.

« Nous examinerons la question », a promis le porte-parole de la NFL, Brian McCarthy.

« Ce commentaire est totalement inapproprié et contraire aux valeurs de la ligue et aux politiques sur le lieu de travail. La NFL et ses clubs se sont engagés à offrir des opportunités d’emploi égales à tout le personnel d’une manière conforme à notre engagement envers la diversité, l’équité et l’inclusion. »

« C’était absolument époustouflant pour moi qu’en 2021, quelque chose comme ça soit en fait un récit, » a déploré Chung, qui a passé cinq ans en tant que footballeur professionnel avant de commencer son parcours d’entraîneur en 2010.

Fort de son expérience en tant qu’entraîneur adjoint des Eagles de Philadelphie, avec lesquels il a remporté un Super Bowl en 2018, et des Chiefs de Kansas City, Chung a passé beaucoup de temps dans une ligue qui, selon la règle de Rooney, exige que les franchises interviewent au moins deux personnes de minorités par ouverture d’emploi.

L’Alliance Fritz Pollard, qui se consacre à la promotion de la diversité et de l’égalité de représentation dans le football, a exigé dans un communiqué que la NFL devait mener une enquête approfondie sur les allégations formulées par Chung.

« Les commentaires présumés faits à Eugene Chung par une équipe de la NFL lors d’une récente interview devraient faire l’objet d’une enquête de la NFL, » il a dit à travers une déclaration reprise par le réseau NFL.

« Si les commentaires concernant son statut de Coréen-Américain sont vrais, c’est une preuve supplémentaire que malgré les changements de bonne foi dans les politiques liées à la diversité, les pratiques d’embauche réelles de la NFL sont toujours criblées de discrimination. »

Déclaration de la Fritz Pollard Alliance sur le prétendu commentaire adressé à Eugene Chung: pic.twitter.com/fc84tAnzzy – Jim Trotter (@JimTrotter_NFL) 24 mai 2021

Également du même groupe ethnique et photographiée avec un drapeau coréen à l’arrière de son bureau lorsqu’elle apparaît régulièrement sur ESPN en tant qu’analyste de la NFL, la spécialiste respectée Mina Kimes s’est également exprimée sur l’incident.

« Le fait de dire à Eugene Chung qu’il était le mauvais type de minorité était humiliant tant pour lui que pour les entraîneurs qui sont le » bon « type de minorité. »

« La diversité ne doit pas être à somme nulle », a-t-elle insisté, tout en partageant également des images de commentaires connexes sur la chaîne de sport américaine.