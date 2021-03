Le directeur financier de Facebook craint qu’à mesure que de plus en plus de personnes se font vacciner contre le nouveau coronavirus, elles soient moins susceptibles de cliquer sur les publicités Facebook et plus susceptibles de rechercher des voyages et des activités non sédentaires.

Le directeur financier David Wehner a suggéré mardi que l’argent des utilisateurs se retrouverait dans les poches de «Des services comme les voyages», à mesure que de plus en plus de personnes se font vacciner contre Covid-19 et que de moins en moins ont des raisons de rester à la maison pour commander des produits dont elles ont vu la publicité sur Facebook.

S’exprimant lors de la conférence Morgan Stanley sur la technologie, les médias et les télécommunications, Wehner a déclaré que s’il était un peu tôt pour pronostiquer pour 2021 compte tenu de la « incertitude » Pour l’avenir, son entreprise s’attendait à ce que le même poids lourd des ventes d’annonces e-commerce qui a propulsé Facebook en tête des revenus pour les troisième et quatrième trimestres 2020 ralentisse enfin.

«Nous n’allons pas avoir les mêmes facteurs d’accélération qui poussent les gens à passer en ligne», a-t-il dit, qualifiant que tout n’était pas perdu car les gens passeraient plus de temps devant leurs ordinateurs qu’avant la pandémie, quoi qu’il arrive.

Nous pensons que le Web sera une composante plus importante des entreprises des gens à l’avenir, nous pensons donc que nous verrons ces gains. Mais je ne pense pas que le changement se produira aussi rapidement.

En effet, le déplacement des dépenses dont parlait Wehner semblait déjà en cours cette semaine. Le fondateur de la société de voyages Indagare, dont les nouvelles réservations sont tombées à zéro l’année dernière avec la pandémie après 14 années consécutives de croissance, a déclaré à CBS que les clients avaient recommencé à appeler avec le déploiement du vaccin. Melissa Biggs Bradley a déclaré que ses ventes en février étaient au plus haut depuis la fermeture générale des voyages internationaux l’année dernière.

Dans le même temps, la société de recherche sur les dépenses de consommation Facteus a confirmé que les dépenses de voyage augmentaient. S’il était toujours en baisse de 42% pour la semaine du 21 février par rapport à l’année précédente, il avait néanmoins grimpé de quatre points par rapport à la semaine précédente et les réservations de voyages étaient également en hausse.

Selon le fondateur d’Indagare, Bradley, les Américains ont sans surprise envie d’aller dans un endroit chaud, ainsi que dans un endroit où ils n’ont pas à sauter à travers trop d’obstacles pour passer. L’Égypte, le Kenya, le Costa Rica et le Belize étaient les principales destinations de ses clients. Et le site de réservation Tablet Hotels, qui a également vu son intérêt monter en flèche ces dernières semaines, a révélé que les principales destinations étaient Miami, Paris, Tulum et… Austin, au Texas.

La PDG de Tablet, Lucy Lieberman, attribue au déploiement du vaccin sa hausse des affaires, notant que « Nous avons constaté une augmentation immédiate des réservations » aussi loin que Thanksgiving 2021, avec les vacances de printemps et d’autres jours fériés suscitant également un certain intérêt.

On ne sait pas quand les voyages internationaux seront à nouveau ouvertement autorisés, avec ou sans certificats prouvant que quelqu’un a été vacciné, mais il n’est pas surprenant que les gens aient hâte de sortir et de voyager. La grande majorité du monde est sous une forme de verrouillage ou autre depuis un an maintenant, une réalité qui est excellente pour Facebook (ou Netflix, ou YouTube, ou l’une des autres entreprises qui se régalent d’ennui et d’heures d’inactivité) mais ce n’est pas le cas. idéal pour la psyché humaine.

