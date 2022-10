“Vous n’êtes jamais seul”, la marche Out of the Darkness du comté de La Salle sensibilise et répand l’espoir – Shaw Local

Alexis Ferracuti veut que les habitants du comté de La Salle sachent qu’ils ne sont jamais seuls.

Après avoir perdu son amie Pat par suicide, l’organisatrice de l’événement a déclaré à une foule de plus d’une centaine de personnes samedi à Washington Square à Ottawa pour la marche Out of the Darkness qu’il y avait des signes et des symptômes de son amie, mais elle ne les connaissait pas à le temps.

Les participants à la marche communautaire Out of the Darkness du samedi 15 octobre 2022 traversent la rue Washington au centre-ville d’Ottawa. L’événement annuel sensibilise et collecte des fonds pour la prévention du suicide. (Julie Barichello – jbarichello@shawmedia.com)

La marche de samedi vise à mettre la santé mentale au premier plan, à enseigner aux gens les signes et les symptômes de la dépression et d’autres maladies mentales, à faire savoir aux gens qu’il existe des ressources disponibles, telles que la nouvelle ligne d’assistance téléphonique pour le suicide et la crise 988, et à démontrer qu’il y a des centaines de personnes prêts à aider de toutes les manières possibles, comme le montre la foule présente à la marche.

“J’ai commencé cette marche pour la faire connaître au public”, a déclaré Ferracuti. “Tu n’es jamais seul.”

L’événement comportait un certain nombre d’activités, parrainées par des organismes communautaires. Elle s’est terminée par une marche dans le centre-ville d’Ottawa avec des centaines de participants portant des t-shirts et tenant des pancartes à la mémoire d’êtres chers disparus.

L’événement recueille également des fonds pour la Fondation américaine pour la prévention du suicide. L’organisation a joué un rôle déterminant dans la défense de la ligne d’écoute téléphonique 988 et dans la mise en place de programmes dans les communautés pour former des individus sur un large éventail de sujets de santé mentale, y compris les soins personnels et l’aide aux amis.

“Votre aide rend cela possible”, a déclaré Mike Bushman, de la Fondation américaine pour la prévention du suicide, aux personnes présentes à la marche de samedi. « Nous avons beaucoup appris de nos recherches sur la façon de sauver des vies et nous continuerons à développer des techniques. Notre recherche fait une différence.

Ferracuti a déclaré que l’espoir est d’apporter des programmes au comté de La Salle qui forment les gens sur la façon d’aider ou de soutenir ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale. Un autre programme vise à enseigner aux jeunes adultes du collège et du lycée comment prendre soin de soi et comment rechercher les signes avant-coureurs chez les amis.

Patrouille Cpt. Kyle Booras du service de police d’Ottawa a déclaré que son service dispose d’une équipe d’intervention de crise et que bientôt tous les agents du service seront formés

“Notre chef de police prend la sensibilisation à la santé mentale au sérieux, nous sommes formés aux techniques de désescalade”, a déclaré Booras.

En s’adressant à la foule samedi, Ferracuti a exprimé à quel point la cause du suicide et la sensibilisation à la santé mentale lui sont personnelles.

“Si vous avez besoin d’un câlin, ou si vous avez besoin de quelqu’un pour marcher avec vous ou vous tenir la main, je suis là pour vous”, a-t-elle déclaré. “Il s’agit d’établir une communauté et de l’espoir.”