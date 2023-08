Vous n’êtes donc pas invité à ma revue de Bat Mitzvah – La famille Sandler offre une douce YA

jeJe suis aussi enthousiaste que quiconque à lever les yeux au ciel devant les soi-disant bébés nepo, mais You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, une nouvelle comédie pour adolescents de Netflix mettant en vedette Adam Sandler et ses deux filles adolescentes, plaide en faveur de certains avantages. au maintien de l’entreprise familiale. Sadie Sandler dans le rôle de Ronnie, la sœur aînée sardonique qui sait conduire, et Sunny Sandler dans le rôle de Stacy Friedman, une jeune de 13 ans aux prises avec son premier béguin, son premier combat avec une meilleure amie et sa seule et unique batmitzvah, sont clairement des actrices en formation. Mais le rapport affectueux des Sandler et l’alchimie familiale palpable confèrent au film, basé sur le livre de Fiona Rosenbloom, un charme rare et doux.

Merci également au réalisateur Sammi Cohen, qui a travaillé sur un scénario d’Alison Peck, pour un rendu assez évocateur du collège, cette fenêtre très délicate entre l’innocence de l’enfance et le fourré de l’angoisse adolescente. Le fantasme de Stacy pour sa batmitzvah parfaite est à la fois distinctement septième année, spécifique à une certaine tranche de la judéité de Brooklyn et largement comique : rose vif et scintillant, très extra, une fête d’adulation sociale mettant en vedette un DJ ringard et rythmée par sa meilleure amie de longue date Lydia. (Samantha Lorraine, la vedette du casting des jeunes) et son béguin aux cheveux souples Andy (Dylan Hoffman). Le monde des cérémonies de passage à l’âge adulte de l’école hébraïque de Stacy est sérieux et idiot, un défilé de récitations de la Torah et de stations Twizzler, et ainsi ses illusions de grandeur de batmitzvah (pop stars embauchées) sont rendues à la fois sincères et comiques. « Vous dites toujours comment ma batmitzvah détermine le reste de ma vie », dit Stacy à ses parents (Sandler et sa co-star de Uncut Gems, Idina Menzel), « et je pense que Dua Lipa rendra ma vie parfaite. »

La vie, bien sûr, est loin d’être parfaite, dans le style peu dramatique mais à enjeux émotionnels élevés du collège, en particulier lorsque le pire de tous les destins se produit : Stacy et Lydia, attachées par la hanche et souvent « jumelées » en robe, comme la même garçon (bien joué par Hoffman comme un raté désemparé). Ensemble, Lydia est le yin calme et indulgent du yang vif et impliqué de Stacy ; en guerre, principalement perpétuée par Stacy, vraisemblablement piqué par Sunny, il n’y a pas une mais deux célébrations de la féminité en péril et des questions attachantes sur la façon de grandir, de se maquiller et d’honorer sa judéité après que le rabbin excentrique (Sarah Sherman de SNL) vous surprend en train de faufiler un baiser par la Torah.

Les détournements et les nombreuses références à l’air du temps n’arrivent jamais vraiment à rire aux éclats (le patriarche Sandler est ironique mais sobre ici) mais atterrissent plutôt quelque part dans la gamme d’une douceur constante et décontractée. La mise en scène ludique et ironique de Cohen – faisant tournoyer la caméra sur la piste de danse de la batmitzvah, imitant la vidéographie amateur d’adolescentes, arrêtant le monde à chaque fois qu’Adam à la tête de vadrouille entre dans le cadre – rappelle des classiques récents du collège comme Hulu. série Pen15 ou le film Eighth Grade de Bo Burnham, mais sans l’humour rampant du premier ni la tendresse du second.

Pourtant, les spécificités du milieu scolaire hébreu de Stacy et Lydia, composé d’enfants populaires, d’invitations à suspense et de baisers à bouche fermée évoquent richement les montagnes russes dévorantes d’être une fille de 13 ans (certainement pas une femme, en tant que batmitzvah symbolise, ce qui fait de « nous devenons tous adultes cette année » un élément récurrent efficace). Le film occupe confortablement le monde influencé par Internet de l’adolescence de cette génération, du rêve de devenir un influenceur TikTok pour un projet de mitsva (cela prend trop de temps, déplore Sunny) à un compte Instagram de potins anonyme appelé 7e année rumeur (mdr).

Bien qu’il comporte ses moments de blagues difficiles, You’re So Not Invited to My Bat Mitzvah atteint ce que visent de nombreux services de streaming pour adolescents : de l’humour sans nervosité, du sérieux avec juste un peu de mordant, une spécificité culturelle tout en faisant appel à un public de masse (je ne suis pas juif et j’ai très bien suivi). Il n’atteint peut-être pas les sommets d’audience de succès pour adolescents légèrement plus âgés (en termes d’âge et de démographie) tels que À tous les garçons que j’ai aimés avant, mais il est à la fois suffisamment aimable et original pour se distinguer de la pile de contenus Netflix attrayants pour les jeunes. . Ajoutez à cela une finale émouvante sur les joies suprêmes de la meilleure amitié, et c’est une raison de célébrer.