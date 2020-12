L’ancien candidat présidentiel américain et icône libertaire Ron Paul a été censuré mardi par YouTube et menacé d’encore plus de sanctions à son encontre en cas de nouvelles violations.

Paul a annoncé sur Twitter que la société Big Tech avait «A sorti un épisode du rapport Ron Paul Liberty et a émis un ‘avertissement’ selon lequel toute nouvelle violation entraînerait une interdiction temporaire de mettre en place plus de programmes.

« L’épisode était un reportage sur un rassemblement Trump, » Paul a expliqué, appelant le mouvement «Très dérangeant» et «Censure flagrante.»

Si vous vous souciez des voix des médias indépendants, le moment est venu de lutter contre la censure flagrante. Faites savoir à YouTube ce que vous pensez de leur attaque contre le rapport Ron Paul Liberty … – Ron Paul (@RonPaul) 22 décembre 2020

L’épisode supprimé, publié en novembre, était intitulé «Fire Fauci! – Trump Rally explose Over Coronavirus Doom and Gloomer ‘, une référence au membre du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, et a été accusé par YouTube de se propager «Désinformation médicale».

Aussi sur rt.com YouTube suspend et démonétise le réseau OAN favorable à Trump sur la base vague de « déclarations trompeuses sur la guérison de Covid »

« Votre contenu a été supprimé en raison d’une violation de notre règlement de la communauté, » YouTube a déclaré, avant d’informer Paul, « Vous n’êtes averti qu’une seule fois et cet avertissement restera sur votre chaîne. » La plate-forme a ajouté que d’autres sanctions contre Paul pourraient inclure une interdiction de pouvoir télécharger de nouvelles vidéos.

Bien que l’épisode complet soit maintenant supprimé de YouTube, un teaser reste sur Twitter.

Rallye Trump: "Fire Fauci! … Fire Fauci! … Fire Fauci!" Regardez le spectacle entier ici: https://t.co/dIu5eZ9G0N pic.twitter.com/SBvpCuNQIQ – Ron Paul (@RonPaul) 2 novembre 2020

YouTube – qui appartient à la société mère de Google Alphabet Inc. – a révélé plus tôt qu’il interdisait les vidéos contenant « désinformation » sur la propagation, le traitement et les vaccins du Covid-19, ainsi que sur le contenu qui conteste les directives des autorités sanitaires sur l’auto-isolement ou la distanciation sociale.

