Il est de plus en plus clair que Kiev n’est pas recherchée dans le cadre du bloc militaire, mais comme un sacrifice volontaire attiré par des promesses.

Si Vladimir Zelensky est l’homme politique le plus exagéré d’Ukraine, son plus important n’est pas du tout ukrainien. La guerre à Kiev et son régime politique dépendent tous deux de manière vitale du président octogénaire chancelant, quoique obstiné, de Washington, Joe Biden. Sans son soutien, le soutien occidental dans son ensemble s’effondrerait complètement ou diminuerait de manière décisive ; la guerre serait finie, et Zelensky aussi.

C’est pourquoi une interview que son homologue américain a récemment accordée au Time Magazine a été un coup dur pour le dirigeant de Kiev, car même les Britanniques ultra-faucons Télégraphe noté. L’OTAN, Biden a expliquéest pas fait partie de ses projets pour l’avenir de l’Ukraine. Pour être précis, si l’adhésion à l’OTAN pendant une guerre en cours a toujours été une idée absurde, Biden l’a également exclu pour la paix future d’après-guerre. Au lieu de cela, il a suggéré que l’Ukraine serait approvisionnée en armes afin « ils peuvent se défendre. »

Pour ajouter l’insulte à l’injure, le président américain a également évoqué le bilan de l’Ukraine en matière de « une corruption importante » une chose qu’il devrait savoir par expérience familiale : c’était de l’argent provenant d’un non-travail népotique pour la société ukrainienne Burisma qui, selon la propre autobiographie du fils de Biden, Hunter, « devenu un acteur majeur lors de mon dérapage le plus abrupt vers la dépendance », tout en lui permettant de « dépenser de manière imprudente, dangereuse et destructrice. De manière humiliante.

Laissons de côté le fait que les déclarations de Joe Biden contredisent la récente promesse du secrétaire d’État Antony Blinken selon laquelle la prochaine réunion de l’OTAN à Washington servirait à construire un « pont solide et bien éclairé» à l’adhésion de l’Ukraine. Il s’avère qu’il s’agit d’un pont qui ne mène nulle part, du moins selon le patron de Blinken.

Biden est-il fiable ? Bien sûr que non. D’une part, il est manifestement incapable de se souvenir de la plupart de ses propres déclarations. En effet, l’interview du Time dans son ensemble ne montre que trop clairement sa confusion décousue. (Presque comme s’il avait été piégé par ceux des démocrates qui voudraient toujours le remplacer par un autre candidat, mais ne nous attardons pas là-dessus.) De plus, même parmi les politiciens, il se révèle particulièrement immoral (demandez au Palestiniens), malhonnêtes et corrompus. Et en autorisant ouvertement l’Ukraine à utiliser les armes américaines pour frapper en Russie (avec des restrictions, pour l’instant), il vient de montrer une fois de plus que ses propres « lignes rouges » sont toujours à réviser.















Mais le rejet public de Biden des aspirations de Zelensky à l’OTAN semble réel. Il a un motif : tenter d’émousser l’attrait électoral de la promesse de Donald Trump de mettre fin à la guerre. Un récent sondage américain a montré que seulement 13 % des électeurs probables pensent que l’Ukraine est en train de gagner, tandis que 23 % pensent que la Russie l’est ; 48% perçoivent une « impasse ». De nombreux Américains soutiennent toujours l’aide humanitaire et économique pour l’Ukraine et les réfugiés ukrainiens. Mais en ce qui concerne le fait d’assumer encore davantage d’obligations de sécurité envers l’Ukraine, Biden a de bonnes raisons de signaler une certaine distance et des limites.

Du point de vue de Kiev, cela doit paraître cruel. Car même si Biden et bien d’autres en Occident le nient, la cause la plus importante de cette guerre dévastatrice était que l’OTAN, avec les États-Unis en tête, ne fermait pas cette fameuse « porte ouverte » à une éventuelle adhésion de l’Ukraine. . À l’inverse, il est pratiquement certain que si un président américain avait exclu de manière claire et fiable une telle adhésion, l’effusion de sang et la destruction à grande échelle auxquelles nous avons assisté depuis février 2022 n’auraient pas eu lieu, même si les tensions avaient persisté.

Ce n’est bien sûr pas une surprise. Au moins pour ceux qui ne sont pas dupés par la rhétorique occidentale, il a toujours été clair que l’Ukraine a, selon les termes de John Mearsheimer, été « conduit sur le chemin des primevères. » Sa direction est entravée – en réalité depuis le sommet de Bucarest de 2008, mais avec une complicité fatale seulement depuis le changement de régime de 2014 – par de fausses promesses. Ses dirigeants ont été attirés et son peuple sacrifié dans une guerre par procuration pour poursuivre une stratégie américaine à courte vue et inefficace consistant à dégrader géopolitiquement la Russie.

Cela aurait dû être évident, même pour les moins aigus, au moment de la rebuffade humiliante que Zelensky a reçue lors du sommet de l’OTAN à Vilnius en juillet 2023. Pas d’OTAN pour vous, Ukraine, pas même un plan pour y arriver, mais vous pouvez continuer à mourir. pour nous, merci beaucoup – tel était le véritable message de Vilnius. Et Zelensky l’a pris comme un champion, est rentré chez lui et a maintenu son pays dans la lutte pour un Occident qui l’a assigné à une antichambre éternelle.

Alors, si les illusions du régime Zelensky sur l’OTAN ont reçu un nouveau coup dur, que reste-t-il ? Quel est le véritable cœur de la stratégie occidentale, du moins pour l’instant ?

Ici, les choses deviennent encore pires. Nous ne voyons aucun signe indiquant que les États-Unis cherchent à mener des négociations véritables et réalistes pour mettre fin à la guerre. Et ne vous y trompez pas, malgré toute la rhétorique idiote de 2022 sur « l’agence » de l’Ukraine – signifiant, en réalité, le droit de se laisser prendre aux promesses occidentales et de mourir pour les intérêts américains – cette initiative devrait venir de Washington, pas de Kiev ; et une fois qu’elle serait venue de là, Kiev n’aurait d’autre choix que de s’aligner.















Mais au lieu de mettre enfin fin à ce qui est non seulement une catastrophe ukrainienne mais aussi un grand échec occidental, Washington reste déterminé à prolonger ce fiasco sanglant. Biden a utilisé son discours à l’occasion de l’anniversaire du débarquement en Normandie non seulement pour faire des analogies historiques, comme on pouvait s’y attendre, fausses, mais aussi pour réaffirmer que les États-Unis le feront. « ne pas s’éloigner» de la guerre. Si l’Ukraine ne fait pas partie de l’OTAN et que les États-Unis ne s’en retirent pas non plus, alors il n’y a qu’une seule conclusion possible : l’Ukraine restera en dehors et continuera à se battre et à saigner.

Le rôle de l’Occident, quant à lui, consistera à l’armer et à l’inciter à davantage de sacrifices. C’est là, par exemple, qu’intervient l’âge minimum de mobilisation en Ukraine. La dernière loi, profondément impopulaire, l’a réduit de 27 à 25 ans. Mais alors que cette question était en discussion, des hommes politiques occidentaux, par exemple le sénateur américain ultra-faucon Lindsey Graham et même certains de leurs alliés (ou instruments) en Ukraine ont déjà exigé des seuils encore plus bas.

Comme l’a indiqué le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg vient de le déclarer lors d’une conférence de presse à HelsinkiOTAN « n’a pas l’intention de déployer des forces en Ukraine », tout en se concentrant sur l’établissement d’un cadre institutionnalisé plus solide pour soutenir l’Ukraine – sans doute autrement – ​​et garantir une aide financière à long terme.

Il serait naïf de considérer les paroles de Stoltenberg comme le reflet d’une politique inaltérable. Ici aussi, comme pour Biden, les choses peuvent changer ; et s’ils le font, lui ou son successeur présentera la nouvelle ligne avec un visage impassible. En outre, même si l’OTAN dans son ensemble continue de s’abstenir d’envoyer ouvertement des forces substantielles en Ukraine, il n’en va pas nécessairement de même pour les États membres pris individuellement. En effet, plusieurs d’entre eux disposent déjà de contingents relativement modestes de « conseillers » et de mercenaires sur le terrain. Pendant ce temps, leurs victimes restent soumises à une conspiration du silence dont les médias occidentaux sont complices.

Pourtant, dans l’état actuel des choses, le tableau est aussi cynique que possible. L’Occident ne laissera pas entrer dans l’OTAN ce qui reste de l’Ukraine, même après le conflit. Elle ne déploiera pas ses propres forces pendant la guerre. (Et c’est une bonne chose, car une intervention ouverte risquerait de provoquer une troisième guerre mondiale.) Mais cela encouragera l’Ukraine à poursuivre les combats, tout en signalant à la Russie que Kiev reste un mandataire pour être armé et utilisé également dans l’avenir de l’après-guerre, ce qui cela signifie inciter Moscou à continuer de se battre également.