Vous ne vous trompez pas ? L’ex-Beatle Starr règle la bataille de sa marque avec un fabricant de jouets sexuels pour la marque « Ring O »

Richard Starkey, connu sous son nom de scène Ringo Starr, a réglé une bataille de marques avec Pacific Holdings et Momentum Management LLC, selon des documents judiciaires américains récemment publiés.

L’entité est la société mère de Screaming O – un fabricant de jouets sexuels qui est dans le secteur de l’aide matrimoniale depuis la mi-2005. La société a produit et commercialisé des anneaux péniens sous la marque Ring O pendant plus d’une décennie, après avoir conclu un accord de coexistence avec l’icône du rock’n’roll en 2008. Ringo Starr avait déjà son nom de scène déposé aux États-Unis depuis des années.

La trêve entre le musicien et le fabricant de jouets pour adultes a pris fin après que Screaming O a tenté de déposer sa marque Ring O. Cette décision a entraîné une longue bataille juridique qui a débuté en 2019, les avocats du musicien déclarant qu’il « ne veut rien avoir à faire avec les marchandises », alléguant que le lien sex-toy ternirait son « nom, ressemblance et marque ».

« Les consommateurs croiront probablement que [Starr’s] la plus récente entreprise est les jouets sexuels – et c’est une association qui [he] ne veut pas, » selon les documents déposés par les avocats de Starr.

Le fabricant de jouets pour adultes a cependant riposté, accusant le musicien de « squat de marque déposée ». De plus, la société a effectivement suggéré que les fans de Starr étaient beaucoup trop vieux pour acheter le produit de la société, alors qu’il était peu probable que son public cible associe l’anneau pénien au musicien de 80 ans.

Seul un « certaine génération de clients » associerait Ring O au batteur des Beatles, alors que la plupart des clients ne le feraient pas, avait déclaré l’équipe juridique de la société, exigeant que le musicien fournisse « faits précis » pour étayer ses allégations.

L’affaire a vu le dépôt de quelques requêtes aller-retour depuis lors, les deux parties signant finalement un nouvel accord de coexistence. Selon l’accord, le Ring O peut désormais être une marque déposée, mais uniquement pour une utilisation en relation avec « des jouets sexuels pour adultes et des sprays désensibilisants ».

La marque doit avoir un espacement distinct entre le « Bague » et le « O, » tandis que le fabricant de jouets pour adultes a promis de « éviter toute activité susceptible de prêter à confusion » entre l’anneau pénien et le musicien et sinon de ne pas « dégrader, ternir ou déprécier ou dénigrer » La réputation et l’image de Starr.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !