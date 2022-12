Vous ne voulez pas voyager ? Beaucoup au Japon disent qu’ils ne “voyageront plus jamais”

Tout le monde voyage, semble-t-il. Les données montrent que les gens voyagent plus souvent et pendant de plus longues périodes, et beaucoup planifient de grands voyages de type liste de choses à faire cette année. Mais ce n’est pas la réalité pour tous. Un autre groupe de personnes émerge tranquillement de la pandémie avec peu ou plus d’intérêt à voyager.

Là où les “jamais voyageurs” sont les plus élevés

Une enquête menée auprès de 16 000 adultes dans 15 pays par la société mondiale de renseignement Morning Consult a révélé que l’Asie abrite le pourcentage le plus élevé de personnes qui ont déclaré qu’elles ne “voyageraient plus jamais”. Quelque 15% des répondants sud-coréens et 14% des répondants chinois ont indiqué qu’ils ne voyageraient plus jamais, selon Rapport “L’état du voyage et de l’accueil” de Morning Consult publié en août. L’Amérique du Nord n’est pas loin derrière, avec 14 % des répondants américains et 11 % des répondants mexicains indiquant la même chose. Pourtant, aucun pays ne s’est approché de la réticence à voyager montrée au Japon, où quelque 35 % des répondants ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de voyager à nouveau.

L’enquête a posé des questions sur “tout voyage d’agrément” et n’a pas fait de distinction entre les plans de voyage nationaux ou internationaux, a déclaré Lindsey Roeschke, analyste des voyages et de l’hôtellerie chez Morning Consult. Les répondants ont été interrogés deux fois cette année : en avril et en juillet, a-t-elle précisé. Pendant cette période, la confiance envers les voyages a augmenté parmi les autres répondants japonais, y compris ceux qui ont déclaré qu’ils prévoyaient de voyager dans les trois prochains mois (+7 points) ainsi que dans les 12 prochains mois (+4 points). Mais dans les deux enquêtes, “le nombre de ‘jamais voyageurs’… est resté le même au Japon”, a déclaré Roeschke.

Le nombre de personnes qui déclarent ne “plus jamais voyager” est près de six fois plus élevé au Japon (35%) qu’en Allemagne (6%), selon le rapport “The State of Travel & Hospitality” de Morning Consult. Yuichi Yamazaki | AFP | Getty Images

Même avec des intentions de voyage en hausse, les taux du Japon restent loin derrière d’autres pays, y compris ceux d’Asie du Nord, selon le rapport. Quelque 45% des répondants japonais ont déclaré avoir l’intention de voyager au cours de l’année prochaine, contre 65% en Chine et 66% en Corée du Sud, selon l’enquête. En revanche, 77 % des répondants allemands ont déclaré qu’ils prévoyaient de voyager dans les 12 prochains mois.

“Je ne veux pas aller à l’étranger”

On pourrait dire que la pandémie a réduit le nombre de Japonais qui décident de voyager à l’étranger, mais je pense que la faiblesse du yen a eu un impact plus important. Tetsuya Hanada directeur général, Tabimori inc.

Quelque 386 000 voyageurs japonais se sont rendus à l’étranger en août, bien loin des 2,1 millions estimés qui ont voyagé à l’étranger en août 2019, selon l’Organisation nationale du tourisme du Japon. Hideki Furuya, professeur à l’Université japonaise de Toyo qui étudie le comportement des touristes, a déclaré que l’une des raisons était la “préférence de la culture pour l’aversion au risque”. Il a déclaré que la pression des pairs maintiendrait également les voyageurs près de chez eux si le risque de contracter Covid-19 est élevé.

Les plus grands marchés sources du tourisme de Taïwan sont la Chine et le Japon, ce qui interdit une reprise prolongée de son industrie touristique. Daniel Ceng | AFP | Getty Images

Tetsuya Hanada, directeur général de la société de restauration et de voyage Tabimori Inc., a déclaré qu’il pensait que les finances étaient un facteur encore plus important. “On pourrait dire que la pandémie a réduit le nombre de Japonais qui décident de voyager à l’étranger, mais je pense que la faiblesse du yen a eu un impact plus important”, a-t-il déclaré à CNBC Travel.

Rien de mieux que d’etre a la maison

Nous nous attendons à voir un retour à la demande de voyages internationaux d’avant 2020 le plus tôt possible. Hideki Furuya professeur à l’université de Toyo

Après une augmentation rapide des voyages internationaux au cours des années 1970 et 1980, le nombre de citoyens japonais voyageant à l’étranger a largement stagné depuis le milieu des années 1990, selon les statistiques de l’Office national du tourisme du Japon. À peu près le même nombre de citoyens japonais ont voyagé à l’étranger en 2000 et 2017 – environ 18 millions – malgré la période de croissance incroyable des voyages internationaux dans le monde. “La barrière de la langue et le manque de vacances consécutives sont quelques-unes des raisons pour lesquelles les voyages intérieurs sont préférés”, a déclaré Furuya, ajoutant que “les environnements de travail qui rendent difficile la prise de vacances payées” sont un autre facteur.

Le passeport japonais est souvent cité comme l’un des plus solides au monde, mais moins d’un citoyen japonais sur quatre en avait un en 2019. Behrouz Mehri | AFP | Getty Images

Il a également cité l’attractivité de la nature, de l’histoire et de la culture du Japon comme une incitation supplémentaire à rester près de chez lui. Cela exercera une pression supplémentaire sur les destinations populaires auprès des touristes japonais, à savoir Taïwan, la Corée du Sud et Hawaii. Mais Hanada a déclaré qu’avec le temps, les citoyens japonais voyageront probablement à nouveau. “Les Japonais sont facilement influencés par la majorité, un sentiment qui changera dans cinq ans”, a-t-il déclaré. Furuya a dit qu’il s’attendait à ce que cela ne prenne pas si longtemps. “Après avoir vu et entendu à quel point les Occidentaux sont actifs, nous nous attendons à voir un retour à la demande de voyages internationaux d’avant 2020 le plus tôt possible”, a-t-il déclaré.

D’autres aussi restent à la maison

Au-delà du Japon, d’autres voyageurs disent eux aussi avoir perdu leur attrait pour les voyages. L’artiste britannique connu sous le nom de Miles Takes a déclaré à CNBC Travel que “les voyages internationaux semblent encore loin” pour lui. “Dans le passé, j’adorais voyager et pas plus tard qu’au début de cette année, j’ai voyagé à Singapour et en Pologne depuis Londres”, a-t-il déclaré. Mais “ces deux voyages ont déclenché une anxiété qui s’est depuis beaucoup aggravée”. Une combinaison de choses l’a empêché de voyager, a-t-il dit, y compris Covid, des perturbations de voyage et le fait d’avoir un partenaire médicalement vulnérable. Le Singapourien Daniel Chua dit qu’il n’est pas pressé de voyager pour “un mélange de raisons”. Mais Covid n’en fait pas partie, a-t-il déclaré.

“Je n’ai pas peur du virus”, a déclaré le Singapourien Daniel Chua, montré ici à Édimbourg, en Écosse. Il a déclaré à CNBC Travel qu’il était moins enclin à voyager, en partie à cause de son impact sur l’environnement.