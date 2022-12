Vous ne voulez pas vous coucher ? Faire face à la procrastination au coucher

Un sommeil réparateur est la clé d’une bonne santé, et la réticence à dormir peut avoir des conséquences.



Il y a quelques années, le compte Twitter officiel de Netflix lançait le message suivant : “Le sommeil est mon plus grand ennemi. ” Cela résume parfaitement la bataille que vous pourriez rencontrer lorsque vous savez que vous devriez être au lit mais éviter d’y aller. Mais l’envie de rester éveillé peut affecter votre santé. Voici pourquoi il est temps de repenser la procrastination au coucher et de prendre des mesures pour une meilleure santé. chemin.

Qu’est-ce que la procrastination au coucher ?

Nos jockeys mondiaux hautement câblés pour nous garder engagés; il y a toujours un épisode de plus à regarder, un autre texte auquel répondre, quelques applications de médias sociaux supplémentaires à consulter. Les pressions et les défis quotidiens peuvent rendre difficile de se réserver du temps. Est-il surprenant que beaucoup d’entre nous tergiversent avant d’aller se coucher ?

Il y a près de deux décennies, un groupe de chercheurs en Europe a inventé le terme “procrastination au coucher” pour décrire quelqu’un qui se couche plus tard que prévu, tout en sachant qu’il y aura des conséquences négatives s’il le fait. Leurs recherches ont montré que les adultes qui tergiversaient considérablement avant d’aller au lit étaient plus fatigué et moins dormi par rapport à ceux qui n’ont pas tergiversé.

Un facteur clé ? Utilisation du smartphone : les procrastinateurs utilisent leurs appareils pendant près de 80 minutes avant de se coucher contre 18 minutes pour les non-procrastinateurs.

En quoi est-ce important?

Dormir régulièrement moins que ce dont vous avez besoin, ou ne pas dormir suffisamment et de bonne qualité, est associé à de nombreux problèmes de santé, notamment des problèmes cardiovasculaires comme l’hypertension artérielle et des problèmes cardiaques, des problèmes cognitifs et la dépression. Le sommeil est l’un des trois piliers de la santé, avec une bonne nutrition et de l’exercice. Pourtant, encourager un sommeil réparateur est souvent négligé comme moyen d’améliorer notre bien-être physique et mental.

Que pouvez-vous faire si vous luttez contre la procrastination au coucher ?

Récemment, des chercheurs de la République de Corée ont piloté un petit essai d’un programme pour cibler la procrastination au coucher. Leur programme se concentre sur l’amélioration de la motivation et le changement de comportement. Au cours de cette étude préliminaire, 20 participants se sont engagés dans des séances de 50 minutes une fois par semaine pendant trois semaines, suivies d’un rappel téléphonique. Ils ont réduit de plus de 60 % le temps passé à procrastiner avant de se coucher et ont signalé moins de problèmes de somnolence et d’insomnie pendant la journée.

Cinq plats à emporter prometteurs peuvent vous aider à réduire la procrastination au coucher :

Déterminez votre motivation pour un changement positif. La procrastination au coucher ne se produirait pas si elle n’avait pas d’aspects positifs – regarder plus de télévision, par exemple, ou profiter du seul moment calme que vous avez dans la journée. Cependant, vous ne comptabilisez probablement pas les coûts de rester debout plus tard que vous ne le devriez. Vous ressentez la satisfaction immédiate d’être éveillé maintenant, alors que la récompense potentielle de vous sentir bien le matin si vous allez vous coucher maintenant est une possibilité lointaine, à des heures et des heures de route. Soyez honnête avec vous-même sur les avantages et les inconvénients de la procrastination au coucher et sur la façon dont vous vous sentirez le lendemain.

Suivez vos habitudes de sommeil. Très probablement, vous ne vous souvenez pas quand vous vouliez vous coucher par rapport au moment où vous vous êtes réellement couché au cours des dernières semaines. Écrire cela pendant une semaine ou deux vous aidera à comprendre si la procrastination au coucher est un problème pour vous.

Fixez-vous un objectif réaliste. Disons que vous savez que vous devez être au lit à 23 heures pour vous sentir lucide et bien le lendemain matin. Si vous vous couchez généralement à 1 h du matin, viser 23 h tous les soirs n'est probablement pas réaliste. Commencez par essayer de reculer votre heure de coucher de 15 ou 30 minutes. Si cela réussit, continuez sur votre lancée.

Faites un contrat de changement. L'un des outils les plus puissants que vous puissiez apporter à la table est une promesse à une autre personne. Cela vous tient responsable et augmente considérablement la probabilité que vous poursuiviez en apportant un changement dans votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes plus susceptible d'aller à la salle de sport si vous avez un entraîneur personnel ? Dans ce cas, envisagez de partager vos objectifs et vos résultats réels avec un partenaire, un parent, un enfant, un parent, un ami ou un collègue.

Gardez un œil sur les barrières. Lorsque vous agissez sur les changements, soyez conscient des obstacles que vous rencontrez. Par exemple, vous pourriez vous sentir seul la nuit, ce qui vous pousse à utiliser votre smartphone plus que vous ne le devriez pour vous sentir connecté avec les autres.

La ligne du bas

Si vous tardez à vous coucher, vous n’êtes pas seul. Que vous ayez l’impression de ne jamais avoir assez de temps pour vous-même ou que vous veilliez trop tard le dimanche soir parce que vous redoutez votre liste de choses à faire le lundi matin, votre réticence à sombrer dans le sommeil est tout à fait compréhensible. La procrastination occasionnelle au coucher est une partie normale de la vie qui n’affectera probablement pas votre santé. Cependant, si vous constatez qu’une procrastination constante conduit à dormir moins que ce dont vous avez besoin, envisagez d’essayer des stratégies conçues pour freiner cette habitude.