Vous ne voulez pas subir le tampon pendant le gros match ? Voici ce que vous devez faire

Si vous êtes un fan de sport qui a déjà essayé de diffusez en direct un grand match dans votre appartement, alors vous connaissez peut-être déjà la douleur de réaliser que vos voisins ont quelques secondes d’avance sur vous lorsque vous les entendez réagir au gros touché, au coup de circuit ou au tir en suspension bien avant qu’il ne se produise sur votre écran. Ou, tout aussi mauvais, vous recevez une notification sur votre téléphone avant de voir le coup gagnant.

J’ai été là. Ça pue.

Vous magasinez pour une vitesse Internet plus rapide ?

Nous vous enverrons les options Internet les plus rapides, pour que vous n’ayez pas à les trouver.

La réalité est qu’un certain décalage ou retard est typique lorsque vous diffusez quelque chose en direct alors que tout le monde se connecte à la même émission (mon collègue de CNET Eli Blumenthal fait un excellent travail de détaillant les causes du retard de diffusion). Il n’y a pas grand-chose que vous – ou vos voisins – pouvez faire à propos de ce décalage de référence collectif. Mais si vos voisins à l’étage semblent constamment avoir plusieurs secondes d’avance sur vous, c’est un signe qu’il pourrait également y avoir des problèmes avec votre réseau domestique qui ralentit les choses.

Tout d’abord, permettez-moi de commencer par dire qu’il pourrait y avoir des solutions à plus long terme pour améliorer vos capacités de streaming. Par exemple, mes collègues du CNET suggèrent mise à niveau de votre routeur Wi-Fi et d’autres solutions dans notre guide pour améliorer votre expérience de streaming. Mais concentrons-nous sur des améliorations rapides et à court terme que vous pouvez aborder en quelques jours seulement afin d’être prêt pour le grand match.

N’attendez pas le coup d’envoi. Utilisez ces jeux avant le jour du match

Idéalement, vous souhaitez vous lancer dans cette mission d’enquête au moins quelques jours avant le coup d’envoi. Cela vous donnera suffisamment de temps pour faire les ajustements nécessaires avant l’événement le plus important.

Exécutez un test de vitesse

La première chose à faire est de savoir si vous obtenez la vitesse Internet pour laquelle vous payez. Je soupçonne sournoisement qu’un bon nombre d’entre vous ne savez même pas quelle vitesse vous êtes censé obtenir (et c’est peut-être un article pour un autre jour), donc si vous n’êtes pas sûr, vérifiez votre compte en ligne et vérifiez la vitesse promise par votre plan.

Ensuite, vous voudrez effectuer un test de vitesse pour savoir si vous obtenez les vitesses de téléchargement et de téléchargement dont vous avez besoin dans les pièces où vous prévoyez de vous connecter. La meilleure approche, la plus approfondie, consiste à exécuter plusieurs tests à des moments différents. de la journée pour obtenir une image plus complète de la vitesse de votre connexion. Mais pour la tâche spécifique de préparation pour le grand jeu, vous souhaitez exécuter votre test de vitesse à la même heure de la journée que le coup d’envoi prévu (soit environ 15h30 PT/18h30 HE).

Il y a beaucoup de gratuit tests de débit internetmais j’utilise le plus souvent le Test de vitesse Ookla. j’ai l’application sur mon Apple TV et peut voir les résultats sur mon téléviseur LG – vous pouvez également l’exécuter dans votre navigateur ou en utilisant une application de test de vitesse gratuite sur votre Android ou iOS appareil.

Capture d’écran par Trey Paul/CNET



Dans notre guide CNET pour combien de vitesse Internet vous avez vraiment besoin, notre recommandation pour le streaming vidéo 4K (par exemple, la couverture du Super Bowl de cette année par FOX sera diffusée en 4K, bien que la plupart des émissions en direct soient en HD) est d’au moins 25 Mbps, c’est donc votre point de départ. Dans l’ensemble, nous avons également conclu que les ménages d’aujourd’hui devraient rechercher des vitesses de téléchargement minimales d’au moins 100 Mbps si de telles vitesses sont disponibles et abordables à votre adresse, en particulier compte tenu du nombre d’appareils intelligents connectés à la maison (que nous aborderons juste dessous).

Avec les résultats de votre test de vitesse en main, assurez-vous d’obtenir les vitesses que vous êtes censé recevoir. Si les numéros sont éloignés, il peut être judicieux de contacter votre fournisseur de services Internet et de savoir si quelque chose ne va pas de ce côté-là ou, si possible, vous pouvez même essayer de négocier un plan plus rapide pour moins d’argent que vous payez maintenant. Si vous êtes avec votre FAI depuis un certain temps, vous serez peut-être surpris de découvrir quels plans meilleurs et moins chers sont maintenant disponibles.

Examinez votre mise en page

Le Wi-Fi est incroyablement pratique, mais il pourrait également être blâmé pour vos problèmes de mise en mémoire tampon. En termes simples, plus votre appareil de streaming est éloigné du modem et du routeur, plus ses vitesses sans fil seront faibles. Si les vitesses sont suffisamment faibles, vous commencerez à voir une mise en mémoire tampon alors que l’appareil de diffusion en continu a du mal à diffuser le contenu vidéo assez rapidement pour vous le montrer en temps réel.

J’ai mentionné précédemment que j’ai exécuté mon test de vitesse Ookla depuis mon Apple TV. La raison en est que ma femme et moi avons décidé de connecter notre Apple TV directement à notre routeur via un câble Ethernet. Nous voulions nos services de streaming — Netflix, Amazon Prime Vidéo, Apple TV Plus, etc. – pour que tous aient accès aux vitesses les plus rapides de notre maison, ce qui ne serait pas possible via le Wi-Fi. De même, si possible, essayez une connexion Ethernet filaire pour tout appareil sur lequel vous prévoyez de regarder le Super Bowl.

Si vous ne pouvez pas vous connecter via un câble Ethernet, la meilleure option suivante consiste à essayer de regarder le match sur un appareil ou un téléviseur dans la même pièce que votre modem et votre routeur. Moins il y a de distance entre votre routeur et votre appareil de diffusion Wi-Fi, meilleures sont vos chances d’obtenir des performances ininterrompues.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Conseils rapides pour vous aider à accélérer votre Wi-Fi à la maison

4:25



Vérifiez l’utilisation de la bande passante de votre foyer à l’aide de votre routeur

Si vous rencontrez toujours des problèmes même si vos vitesses de téléchargement semblent être à la hauteur, vous rencontrez peut-être des problèmes avec votre routeur. La première chose à essayer est la plus simple : éteindre et rallumer. Je sais que cela peut être frustrant à entendre, surtout si vous avez déjà demandé de l’aide à quelqu’un dans les services techniques. La première réponse standard est généralement : “L’avez-vous débranché et rebranché ?” Mais la vérité est que parfois cela peut être aussi simple – le redémarrage de votre routeur l’aide souvent à se réinitialiser et à mieux fonctionner.

Une autre chose à considérer est le nombre de personnes et d’appareils utilisant votre réseau. Bien que nous ayons mentionné précédemment que la vitesse de téléchargement idéale pour le streaming vidéo 4K est de 25 Mbps, il est important de ne pas oublier que chaque appareil de votre réseau utilise de la bande passante.

Nos maisons sont désormais remplies d’appareils connectés, à commencer par nos téléphones portables, ordinateurs portables et téléviseurs intelligents. Nous avons aussi consoles de jeu, des caméras de sécurité, assistants vocaux, haut-parleurs/systèmes audio connectés, thermostats intelligents, réfrigérateurs intelligents, montres intelligentes et beaucoup d’autres gadgets pour la maison intelligente

. Ce sont tous en lice pour vos ressources.

Faites l’inventaire des appareils intelligents de votre foyer et, avec votre partenaire, votre colocataire, vos enfants ou toute autre personne présente chez vous, convenez de ce qui peut être temporairement supprimé de votre réseau pour permettre un réseau moins encombré pour votre journée de match.

Sur cette note, si vous avez des personnes à la maison qui ne sont pas fans de football et qui souhaitent une contre-programmation, consultez-les au préalable et voyez si vous pouvez proposer une liste d’émissions ou de films pouvant être téléchargés à l’avance. Peut-être télécharger une copie de Encanto pour les enfants. Ou peut-être que les fans non sportifs apprécieraient certains épisodes de Le dernier d’entre nous ou certains épisodes classiques de Le bureau. Quoi qu’il en soit, prenez le temps d’embarquer votre ménage et de télécharger ces alternatives tôt, et vous pouvez éviter les conflits, les disputes et la bande passante sauvegardée le jour même.

Exécuter une liste de contrôle le jour du match

OK, vous avez fait une course d’entraînement plusieurs jours avant le grand match. Mais maintenant, c’est Go Time. C’est dimanche et vous n’êtes qu’à quelques heures du coup d’envoi. Pour vous assurer que tous vos efforts n’ont pas été vains, il est temps de parcourir les tâches une dernière fois.

Relancez ce test de vitesse

Les vitesses de téléchargement fantastiques que vous avez enregistrées il y a plusieurs jours ne vous serviront à rien si vos vitesses de jour de jeu font défaut. C’est toujours une bonne idée de vérifier votre vitesse de téléchargement avant de cocher d’autres éléments sur votre liste.

Revenez à votre routeur et revérifiez l’état de la bande passante

Vous souvenez-vous de votre inventaire d’appareils intelligents ? Parcourez la liste et commencez à les supprimer de votre réseau. Même si vous en avez déjà discuté avec les autres membres du ménage, prenez le temps de leur rappeler votre plan de match. Par exemple, vous ne voulez pas que les enfants sortent du script pour sauter en ligne et jouer Fortnite au lieu de s’en tenir au film que vous avez déjà téléchargé. Cela réduira le stress au quatrième quart lorsque le match est en jeu.

Vous êtes maintenant prêt à obtenir la meilleure expérience possible pour la configuration actuelle de votre maison. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, maintenant amusez-vous !

Un dernier jeu : évitez si possible de diffuser le jeu en streaming

Avant que vous ne commenciez à me crier dessus, je ne contredis pas tout ce que je viens de dire. Je ne préconise pas non plus que vous renonciez complètement à votre habitude sportive.

Peut-être avez-vous trouvé quelques trous dans votre système que ces conseils ne peuvent pas réparer (vous devez acheter un nouveau routeur, ou il est temps de sortir de la vie en appartement, peut-être ?). Ou peut-être que vous ne voulez pas risquer un pépin le jour du match. Je vous encourage à jeter un œil à d’autres façons de voir vos matchs préférés à la maison.

Par exemple, environ 90 % de tous les matchs de la saison régulière et des séries éliminatoires de la NFL sont diffusés sur les réseaux traditionnels de CBS, FOX, NBC et ABC. Cela signifie que même si vous êtes un coupe-cordon comme moi — et Statista prévoit qu’il y aura plus de 40 millions de foyers qui se sépareront de la télévision payante en 2023 — selon l’endroit où vous vivez, vous pouvez toujours obtenir votre dose de football en utilisant un antenne en direct. Si vous suivez cette voie, vous pouvez regarder le grand match sans être à la merci de la mise en mémoire tampon, des blips ou des retards.

Cela dit, d’autres sports, comme la NBA, la LNH et la MLB, pour n’en nommer que quelques-uns, ont un pourcentage beaucoup plus faible de matchs diffusés sur les réseaux de diffusion, donc une antenne ne vous fera pas beaucoup de bien là-bas. Ou, comme l’a dit mon collègue David Anders dans son aperçu des forfaits Internet et TVsi vous voulez vos réseaux sportifs régionaux, vous devrez vous appuyer sur un abonnement TV traditionnel ou un service de streaming avec TV en direct.

Quoi que vous choisissiez de faire, prenez un peu de temps avant le coup d’envoi pour vous assurer que votre expérience du jour du match est la meilleure possible. Assurez-vous également d’avoir toutes vos collations à portée de main, préparez votre chili, vos ailes, votre pizza et vos sous-marins tôt et profitez du jeu !