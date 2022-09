Vous ne voulez pas retourner au bureau ? Ce qu’il faut considérer avant de quitter son emploi

Avec la fin de l’été, de plus en plus d’entreprises exigent que les employés soient au bureau pendant un nombre spécifié de jours par semaine, et cette fois – avec les poussées pandémiques moins importantes – les employeurs semblent sérieux quant au respect de la politique. Mais les travailleurs qui veulent plus de flexibilité peuvent avoir une marge de négociation. Ou, ils peuvent toujours arrêter.

Alors que les entreprises aimeraient que les travailleurs soient plus souvent au bureau, de un à cinq jours, il existe des réalités concurrentielles à gérer. Si une entreprise ne veut pas être flexible, il y en a une autre qui le sera probablement, disent les professionnels des ressources humaines.

“L’un des changements les plus importants de ces dernières années est que le travail entièrement à distance s’est développé et, par rapport à la période pré-pandémique, les politiques de travail à distance deviennent beaucoup plus courantes”, a déclaré Toni Frana, responsable des services de carrière sur le site de recherche d’emploi FlexJobs. “Les enquêtes les plus récentes et les données collectées montrent que les employés et les responsables conviennent que le travail à distance est bénéfique et productif, et de nombreuses personnes souhaitent continuer à l’utiliser dans une certaine mesure.”

Voici ce que vous devez savoir pour négocier efficacement cette situation de carrière non testée :

N’ayez pas peur d’avoir la conversation

Une enquête réalisée en août par Workhuman indique que 48,8 % des travailleurs retournent au bureau à temps plein. Cependant, il y a eu beaucoup de réactions négatives concernant le retour à temps plein, voire à temps partiel, en particulier compte tenu de la hausse des prix de l’essence qui augmente considérablement le coût des déplacements.

La bonne nouvelle est qu’au milieu des tendances changeantes sur le lieu de travail provoquées par la pandémie, de plus en plus d’entreprises sont disposées à envisager le travail à distance et les travailleurs ne devraient pas avoir peur d’aborder le sujet avec leur responsable. “Avant, il y avait une réticence à avoir ces conversations. La pandémie a éliminé cela parce que tout le monde le demande”, a déclaré Steve Pemberton, directeur des ressources humaines de Workhuman, une entreprise de technologie de reconnaissance des employés et de gestion du capital humain.