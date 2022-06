Vous ne voulez pas porter de masque dans un théâtre de Broadway ? Faites-le pour Hugh Jackman.

Après avoir augmenté régulièrement pendant une décennie, les revenus de Broadway ont pris une raclée évidente au cours des deux dernières années. Les grosses pour la semaine se terminant le 19 juin sont tombées à 29 millions de dollars par rapport à un pic prépandémique fin 2019 de près du double. Les épidémies de Covid parmi les artistes ont bloqué les productions, compliquant encore les choses. Il y a quelques semaines, Hugh Jackman, actuellement à l’affiche de “The Music Man”, a été testé positif au Covid pour la deuxième fois, laissant le rôle du professeur Harold Hill à Max Clayton.

Même si les taux de cas ont chuté récemment après une poussée à la fin du printemps, la moyenne sur sept jours à New York est toujours plus de 10 fois supérieure à ce qu’elle était en juin dernier. Quoi qu’il en soit, les théâtres de Broadway – vieux, sans fenêtres et souvent mal ventilés – présentent des vulnérabilités particulières pour ceux qui y travaillent, en particulier les acteurs qui communiquent intimement les uns avec les autres sur scène, sans masque.

Sam Rockwell, qui joue dans “American Buffalo” à Circle in the Square, est l’un des nombreux acteurs avec qui j’ai parlé et qui est énervé par le changement de politique. « Nous faisons du théâtre en rond », m’a-t-il dit. “L’autre jour, j’ai eu un gars qui a toussé à quatre pieds devant moi.” Lui et le reste de la distribution et de l’équipe testent constamment. “On teste pour avoir le privilège de retirer le masque. Nous gagnons le privilège de retirer le masque et de cracher de la salive sur scène », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas si le public pense qu’il protège les acteurs sur scène. Si quelqu’un est en colère parce qu’il doit porter un masque, il doit savoir que nous testons tous les jours.