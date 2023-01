Vous ne voudrez pas manquer ces écouteurs Soundcore Life P2i, au prix de seulement 17 $

Besoin à bas prix vrais écouteurs sans fil qui peut gérer tout ce que votre journée vous réserve ? Ne cherchez pas plus loin que Soundcore Life P2i. Bien que nous n’ayons pas examiné le modèle P2i, nous avons apprécié le P2 mini pour son prix abordable, son confort et son son pour le prix, et ce modèle est quelque peu similaire, le Soundcore P2i étant le plus récent des deux. Amazon propose actuellement des écouteurs sans fil Soundcore Life P2i à 58% de réduction, ce qui signifie que vous Pour un temps limité.

Ces écouteurs sont dotés de Bluetooth 5.2, ont deux modes d’égalisation pour amplifier les basses ou pour obtenir un son plus équilibré avec des voix claires, et prennent en charge le mode écouteur unique pour que vous ayez de la flexibilité tout au long de la journée. Ces écouteurs sont également équipés de deux microphones qui capturent votre voix et de la technologie AI qui réduit les bruits indésirables. Vous obtiendrez jusqu’à 8 heures d’autonomie par charge, avec jusqu’à 28 heures avec l’étui de charge. Ils prennent même en charge la charge rapide, ce qui signifie que seulement 10 minutes de temps de charge vous donneront jusqu’à une heure de lecture, ce qui est utile lorsque vous faites la navette ou que vous êtes sur le point de vous rendre au gymnase pour une séance d’entraînement. Ils sont également résistants à l’eau selon la norme IPX5, donc un peu de sueur ou de pluie ne vous ralentira pas.