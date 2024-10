Vous ne savez pas que vous connaissez l’acteur Stephen Tobolowsky

Stephen Tobolowsky est devenu un « Hé, je savoir ce type ! » acteur de personnage après avoir incarné l’agent d’assurance implacablement joyeux Ned Ryerson dans le film de Bill Murray de 1993 Jour de la marmotte. Mais Tobolowsky n’a pas toujours été un gars sympa. En 1988, après 15 ans de petits rôles, il fait son apparition dans le drame des droits civiques. Le Mississippi brûleincarnant un Grand Sorcier haineux du Ku Klux Klan. Par coïncidence, les deux films avaient le même directeur de casting, Howard Feuer. « Cela n’arrive pas très souvent : vous incarnez un raciste dans un film et plus tard, ils vous font venir pour essayer Ned Ryerson », dit Tobolowsky en riant.

Tobolowsky est né et a grandi à Dallas et agit depuis 50 ans. Après avoir obtenu son diplôme de Kimball High School en 1969, il a quitté son Oak Cliff natal et a entrepris le pénible voyage à travers la rivière Trinity jusqu’à la Southern Methodist University. Là, il a étudié l’art dramatique, a entamé une relation de 15 ans avec la future dramaturge Beth Henley, lauréate du prix Pulitzer, et a obtenu ses premiers concerts d’acteur rémunérés dans des théâtres locaux. Maintenant, ses crédits incluent des rôles de film de prune dans Instinct de base, Baskets, Mémento, Femme blanche célibataire, L’initiéet le remake de 2003 de Vendredi bizarre. Il est également un habitué de la série Bois morts, La Silicon Valley, Les Goldbergle redémarrage de Netflix de Un jour à la foiset la sitcom NBC actuellement en cours Lopez contre Lopez.

Tobolowsky est un conteur professionnel dont les monologues envoûtants ont été enregistrés dans le film indépendant Fête d’anniversaire de Stephen Tobolowsky et la pièce de théâtre solo devenue podcast Les dossiers Tobolowsky. Il est impossible d’avoir une courte conversation avec lui. Toute question ou invite peut déclencher un riff proustien épique qui traverse le temps et l’espace. Tout au long du film, il y a un doux accent texan que vous entendez dans chaque rôle. « C’est tout parce que je ne suis pas capable de faire d’autres accents ! dit Tobolowsky. « Je suis nul avec les accents ! »

TEXAS HIGHWAYS : Quels sont vos premiers souvenirs d’Oak Cliff ?

Stephen Tobolowsky : C’étaient des bois, des ruisseaux et de nouveaux lotissements. Mon ami Billy Hart a créé le Dangerous Animals Club. Nous avions un petit club-house et nous y avons mis une tarentule morte. Nous avons mis un scorpion vivant. Le frère de Billy a trouvé un crâne de serpent à sonnette. Nous l’avons mis là aussi. La fin appropriée du Dangerous Animals Club a eu lieu lorsque nous avons renversé le bocal en verre contenant le scorpion et que le scorpion s’est détaché dans le club-house.

TH : Depuis combien de temps souhaites-tu devenir acteur ?

ST: J’étais acteur dès l’âge de 5 ans. J’ai joué Hansel dans Hansel et Gretel au festival de théâtre d’été à Kiest Park, et cette fille Marcia jouait Gretel. J’ai dû embrasser la joue ou le front de Marcia. Chaque fois que mes lèvres la touchaient, une décharge électrique me traversait. J’ai remporté le deuxième prix du meilleur acteur Pee-Wee au festival pour ma performance.

TH : Vous avez étudié le théâtre à la SMU dans les années 70. Qui était dans le programme avec vous ?

ST: Beth Henley était là. Patricia Richardson. Powers Boothe était un nouvel étudiant diplômé. Kathy Bates était en junior quand j’étais en première année, et elle n’a participé à rien pendant tout ce temps. Ils ont fini par faire une production juste pour elle, Electre.

TH : Beth et vous étiez en couple depuis longtemps. Tu l’as regardée écrire Crimes du cœurdroite?

ST: Elle a investi notre coin petit-déjeuner à Los Angeles et l’a transformé en bureau, et au bout d’un moment, elle a cette pile de quatre pouces de haut de papier dactylographié. C’est sa nouvelle pièce. Elle l’appelle Le vieux grand-père est en train de mourir. Je m’assois dans notre petit salon avec cette énorme pile de papier et je commence à lire – et c’était stratosphérique. J’ai dit : « Beth, tu vas être célèbre. Je suis désolé, mais c’est la meilleure pièce que j’ai jamais lue. Et tu ne peux pas l’appeler Le vieux grand-père est en train de mourir.»

TH : Est-ce vrai que vous avez suggéré le titre Crimes du cœur?

ST: Ce fut ma seule contribution à ce qui fut probablement la meilleure pièce américaine de la fin du XXe siècle, qui lui valut un Pulitzer. [in 1981]s’est retrouvé à Broadway et est devenu un film nominé pour de nombreuses récompenses.

TH : Il existe un univers alternatif dans lequel vous êtes un rock’n’roll, n’est-ce pas ?

ST : Quand j’étais en première année à Kimball, Bobby Foreman et Jim Rigby formaient ce petit groupe. Ils interprétaient les chansons de Jim lors de fêtes et Bobby m’a demandé si je voulais les rejoindre et jouer de la basse. Je ne savais pas jouer de la basse, mais comme Bobby jouait de tous les instruments, il m’a montré où mettre mes doigts.

TH : Comment avez-vous croisé la route de Stevie Ray Vaughan ?

ST: Bobby a dit qu’il avait des relations pour que nous puissions faire un enregistrement de nos trucs. Il a dit : « Oh, et j’ai demandé à un enfant de notre quartier, le frère de Jimmie Vaughan, Stevie, de jouer de la guitare pour nous. » Maintenant, nous connaissions tous Jimmie. Il avait notre âge et Stevie en avait 14. Nous avons dit : « Bobby, pourquoi ? Stevie est un enfant. Bobby a dit : « Tais-toi, Stephen. Ce gamin est vraiment bon et il va nous donner l’impression que nous savons ce que nous faisons.

Nous avons commencé à faire « Red, White and Blue » et Stevie nous a arrêtés après 30 secondes et nous a dit : « OK, je comprends, c’est une chanson merdique. Et si je fais une mauvaise piste, puis que je me lance dans une bonne piste ? Bobby a dit: « Oh, eh bien, ça a l’air bien. » Et ainsi, sur l’enregistrement, qui est le premier enregistrement en studio de Stevie Ray Vaughan – j’ai certains de ces disques chez moi, non ouverts, pour tous ceux qui sont prêts à en payer le prix – nous nous sommes tous tenus autour d’un microphone et avons chanté en harmonie. Ensuite, nous nous sommes tous assis et Stevie a pris une mauvaise avance avant de prendre la bonne avance.

L’ingénieur dit : « Fils, c’est plutôt bien. Tu en as un autre en toi ? Alors, Stevie s’est levé et a fait une autre piste. Je vois la bouche ouverte sur l’ingénieur, comme s’il venait de voir une soucoupe volante atterrir dans son jardin. Voir Stevie jouer ce jour-là était la première fois que nous voyions du génie.

La prochaine fois que j’ai vu Stevie, j’étais à Memphis, Tennessee, en train de filmer Grandes boules de feu avec Jimmie, qui était acteur dans le film. Jimmie et moi buvions, huions et criions toute la nuit quand nous ne travaillions pas. Un jour, à six heures du matin, Jimmie dit : « Stevie est en ville. » Alors, nous sommes allés dans ce café et il y avait Stevie. C’est là, lors de ce petit-déjeuner, que Jimmie et Stevie ont parlé de faire un double album, et Stevie a reçu l’invitation d’aller jouer avec Eric Clapton dans le Wisconsin. Jimmie a toujours voulu rencontrer Eric Clapton et Stevie a dit : « Tu veux venir avec ? » Quand nous avons terminé ce film, Jimmie, Stevie et la femme de Jimmie, Connie Crouch, tous ces gens, vont tous voir les frères Vaughan jouer avec Eric Clapton sur scène. Et ils terminent, et Stevie saute dans l’hélicoptère, et Jimmie saute dans l’hélicoptère, et Connie Crouch va monter dans l’hélicoptère, et le pilote dit : « Mec, c’est trop. Il y a trop de poids. Il dit à Jimmie : « Tu peux monter en hélicoptère. » Jimmie dit : « Là où va ma femme, je vais. » Alors Jimmie est descendu de l’hélicoptère. Cet hélicoptère n’a pas parcouru 50 pieds avant de tourner, puis de s’écraser et d’exploser.

TH : Quand avez-vous commencé à être reconnu en public ?

ST: Ce devait probablement être après Jour de la marmotte. Ce film nous a tous surpris. Nous avons tiré Jour de la marmottepuis il est sorti, et il a reçu de bonnes critiques, pas super critiques. Ensuite, j’ai reçu un appel de notre producteur à la fin du premier mois de sortie et il m’a dit : « Stephen, je pense que nous avons un succès. » Les gens ont commencé à me reconnaître [as Ned Ryerson] dans les épiceries. « Oh, mon Dieu, tu ressembles à ce type qui est dans ce film avec des lunettes ! »

TH : À quelles émissions avez-vous participé et qui, selon vous, avaient une vision créative ?

ST: Il y a très peu de spectacles aussi bons que Un jour à la fois.

TH : Le reboot, sur Netflix ?

ST: Oui. Il n’y a pas beaucoup d’émissions qui peuvent vous faire rire, vous faire réfléchir, vous faire pleurer et avoir une belle écriture comme celle-là. C’était un spectacle de Norman Lear. La Silicon Valley était extraordinaire, l’un des plus grands spectacles de tous les temps. Ce genre de qualité vient d’en haut : Mike Judge, qui, comme vous le savez, est originaire du Texas, et tous les autres scénaristes et producteurs de cette série ont été brillants.

Bois morts C’était un gâchis incroyable, et j’ai pu travailler avec mon ancien pote Powers Boothe là-dessus. C’est à quel point c’est fou [creator] David Milch est : Il y a une scène où le personnage de Tim Olyphant, le shérif, m’arrête, et il m’emmène à travers la ville pour me mettre en prison, et il y a un taureau qui marche avec nous. Le taureau lève sa queue et laisse tomber une charge entière sur mes jambes et mes chaussures, et Milch crie : « Coupez, imprimez-le ! C’était fantastique ! Puis David accourut vers moi et me dit : « Alors tu sais, Stephen, nous ne lavons pas les vêtements sur Bois morts. Nous gardons les taches et tout cohérents pour assurer la continuité. Donc, tu vivras avec ces taureaux pour le reste de la saison.

TH : Qu’est-ce qu’un film dont vous ne saviez tout simplement pas s’il allait fonctionner ou non, mais qui s’est avéré génial ?

ST: Mémento par Christophe Nolan. Je reçois le scénario et il fait 340 pages, et je dis : « Oh mon Dieu, les amateurs, amateurs.» J’ai dit à Ann, ma femme : « Bébé, je dois lire ça. J’ai promis de lire ce scénario, mais ça va être terrible. C’est plus long que Autant en emporte le vent. Mais au moment où j’arrive à la fin, je commence à crier des injures à l’étage, et je jette Mémento à travers la pièce. Ann arrive en courant et elle dit : « Terrible ? Et je dis: « Non, probablement le meilleur scénario que j’ai jamais lu. » J’ai rendez-vous avec Chris et je lui dis : « Je pourrais jouer Sandy Jenkins. »

TH : Vous avez demandé ce rôle ? Le personnage est à peine dans le film !

ST: Je pense que j’avais un mot ! Chris répond : « Ce n’est pas vraiment un très gros rôle. » J’ai dit : « Eh bien, le problème, c’est que vous allez voir beaucoup de gens venir auditionner pour ce film parce que le scénario est tellement génial, mais je suis la seule personne que vous verrez qui a réellement eu amnésie. » Et je lui ai raconté l’histoire de la chirurgie rénale à Cedars-Sinai. Ils m’ont fait une anesthésie expérimentale où l’on ressent toute la douleur de l’opération, mais on l’oublie ensuite. Comme toute anesthésie générale, elle met des jours à se dissiper, donc il y avait des périodes où je me retrouvais dans la salle de bain, debout devant les toilettes, et je ne savais pas si j’étais sur le point de faire pipi ou si je devais faire pipi. avait je faisais pipi, et Annie me criait : « Tu as fini il y a 10 minutes !

TH : Vous considérez-vous comme une personne chanceuse ?

ST: J’ai été retenu en otage sous la menace d’une arme dans une épicerie. Le gars m’a pointé une arme sur la tempe pendant quelques heures jusqu’à ce que je parvienne à m’en sortir. Je suis allé faire de l’équitation en Islande, autour d’un volcan actif, et le cheval se met à courir, me jette sur une coulée de lave durcie, et je finis par me casser le cou à cinq endroits. Mais oui, quelqu’un veillait sur moi parce que je vivais. Le médecin me dit : « Vous avez subi une blessure mortelle, mais vous avez survécu parce que votre cou est à l’opposé du cou d’un être humain typique. Les êtres humains ordinaires ont une courbe dans la colonne cervicale. Je ne sais pas. Quand je me suis cogné la tête, cela m’a brisé cinq os du cou, mais cela ne m’a pas cassé le cou en deux. Je dirais que j’ai eu beaucoup de chance.