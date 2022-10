Vous ne savez pas pour qui voter aux élections québécoises? Voici quelques outils pour vous aider à décider

Lundi, un peu plus de cinq semaines de campagne électorale culmineront lorsque les Québécois se rendront aux urnes pour la 43e élection générale de la province.

Le problème? Vous ne savez toujours pas pour qui voter.

Entrez CBC News.

Pour vous aider à prendre une décision, nous avons rassemblé une partie de notre couverture électorale qui met en évidence les différences entre les partis et leur position sur les questions qui vous importent le plus.

Vous n’avez pas suivi du tout ? Il y a une application pour ça

Il vous reste quelques jours pour en savoir plus sur les cinq principaux partis en lice pour votre vote, mais si vous n’avez que 15 minutes environ, essayez Boussole électorale du Québec de CBC.

Grâce à un court questionnaire, l’outil Vote Compass, développé par des politologues, vous donnera une idée des partis avec lesquels vous vous alignez le plus sur une variété de questions.

C’est un point de départ pour en savoir plus sur votre ajustement personnel dans le paysage politique, et cela vous donne des tonnes d’informations en plus de ces premiers résultats.

Vous avez des questions sur le fonctionnement de l’outil ? En savoir plus ici.

Tenu mais toujours confus sur la position des parties? Nous vous avons

De nombreux facteurs doivent être pris en compte pour décider quel parti soutenir, mais les politiques et les promesses peuvent se perdre au milieu de tous les allers-retours de la campagne électorale.

C’est pourquoi nous avons compilé un bref aperçu de la position des cinq principaux partis sur les questions les plus urgentes de cette élection. Platform Tracker de CBC.

Divisé en sections comprenant le coût de la vie, les soins de santé, la langue et le logement, le tracker fournit un résumé rapide de ce que chaque partie promet de faire sur tous ces fronts.

Avez-vous une question particulière à l’esprit sur laquelle vous avez l’intention de miser votre vote ? Ces histoires décomposent où les principaux partis se situent sur des planches clés :

Si vous ne voyez pas le sujet que vous recherchez dans cette liste, vous pouvez retourner au suivi de la plateforme ou trouver d’autres histoires électorales publiées par notre salle de presse pendant la campagne sur cette page Web.

Quelles sont vos options ?

Les cinq principaux partis politiques de cette course sont les Coalition Avenir Québec (CAQ), Parti libéral du Québec (PLQ), Parti conservateur du Québec (PCQ), Québec Solidaire (QS) et Parti Québécois (PQ).

Deux nouveaux partis qui ont fait leurs débuts politiques et qui se disputent les votes anglophones, minoritaires et montréalais sont les Bloc Montréal (BM) et Parti canadien du Québec (CaPQ).

Il est important de se rappeler que lorsque vous voterez, vous ne voterez pas pour qui vous voulez devenir premier ministre, vous voterez pour le candidat de votre circonscription qui se présente pour le parti de votre choix. C’est pourquoi il est important de savoir où en sont les parties.

Cependant, si vous voulez en savoir plus sur les dirigeants individuels, la plupart ont été interviewés par Debra Arbec et Sean Henry de CBC.

(Notez que le chef de la CAQ François Legault et le chef du PQ Paul St-Pierre Plamondon n’ont pas accepté d’être interviewés par CBC News pendant la campagne.)

Voici les entretiens :