“Vous ne resterez pas assis là pendant qu’ils meurent”

Un groupe de proches frustrés d’otages israéliens ont pris d’assaut une réunion d’une commission parlementaire lundi pour exiger que les législateurs fassent davantage pour ramener leurs proches chez eux.

Vidéo mise en ligne montrait une vingtaine d’hommes et de femmes scandant des slogans et brandissant des pancartes alors qu’ils passaient devant un huissier parlementaire et pénétraient dans une salle d’audience où la commission des finances de la Knesset tenait une réunion à Jérusalem.

« Libérez-les maintenant, maintenant, maintenant ! » » a déclaré le groupe alors que les parlementaires surpris étaient assis autour d’une table.

Une femme brandit des photos de trois membres de leur famille prises par les terroristes du Hamas lorsque le groupe palestinien a attaqué la nation juive le 7 octobre.

« Juste un que j’aimerais récupérer, juste un sur trois ! » elle a pleuré.

D’autres manifestants ont été vus brandissant des pancartes disant : « Vous ne resterez pas assis ici pendant qu’ils meurent ici. »

Le président du panel, Moshe Gafni – chef d’un parti juif ultra-orthodoxe au sein de la coalition gouvernementale du Premier ministre Benjamin Netanyahu – a fini par se lever.

« Racheter les captifs est le précepte le plus important du judaïsme, en particulier dans ce cas où il est urgent de préserver la vie », a-t-il déclaré.

Une vingtaine de proches des personnes toujours détenues dans la bande de Gaza ont fait irruption lundi dans une salle d'audience du parlement israélien.

Mais « quitter la coalition ne mènerait à rien », a-t-il déclaré.

Les responsables israéliens affirment que des dizaines de personnes sont toujours captives par le Hamas dans la bande de Gaza, plus de trois mois après l’attaque terroriste.

Alors que le sort de ceux qui restent dans la bande de Gaza reste incertain, les familles des otages ont pris pour cible Netanyahu et son gouvernement d’extrême droite, appelant à de nouvelles élections.

Samedi, des proches ont campé toute la nuit devant le domicile de Netanyahu à Césarée, au nord de Tel Aviv, pour exiger que le gouvernement prenne des mesures plus audacieuses pour obtenir leur libération.

« Nous ne le quitterons pas tant que les otages ne seront pas revenus », a déclaré Eli Stivi, dont le fils Idan est détenu à Gaza.

Le père entame une grève de la faim jusqu’à ce que Netanyahu accepte de le rencontrer.

D’autres ont été vus bloquant la circulation à Tel Aviv alors qu’ils exigeaient un nouvel accord avec le groupe terroriste pour garantir la libération des otages.

Le groupe a été vu tenant des pancartes disant : « Vous ne resterez pas assis ici pendant qu'ils meurent. »

Les manifestants ont pu dépasser un huissier parlementaire et entrer dans la salle d’audience en scandant : « Libérez-les maintenant, maintenant, maintenant ! » X/@KnessetT

Mais ce week-end, Netanyahu a rejeté un accord qui, selon lui, exigerait qu’Israël retire complètement ses troupes de la bande de Gaza et laisse le Hamas au pouvoir en échange de la fin de la guerre actuelle et du rapatriement des otages restants.

« Si nous avions accepté cela, nos soldats seraient tombés en vain », a-t-il déclaré.

Lundi, le Premier ministre a réitéré son refus d’accepter l’accord, déclarant : « Il n’y a pas de véritable proposition de la part du Hamas.

“Je dis cela aussi clairement que possible car il y a tellement de déclarations incorrectes qui vous tourmentent certainement”, a-t-il déclaré aux familles des otages.

Une femme a brandi des photos de trois membres de sa famille qui ont été prises par les terroristes du Hamas lorsque le groupe a attaqué la nation juive le 7 octobre. X/@KnessetT

Sami Abu Zuhri, un haut responsable du Hamas, a répliqué en affirmant que le refus de Netanyahu de mettre fin à l’offensive militaire sur le territoire « signifie qu’il n’y a aucune chance pour le retour du Hamas ». [Israeli] prisonniers.”

Pendant ce temps, les responsables américains, égyptiens et qatariens continuent de tenter de parvenir à un accord entre Israël et le Hamas.

Les derniers efforts se concentrent sur la négociation d’un accord « en plusieurs phases » entre les deux parties qui comprendrait une trêve plus longue, la libération de tous les otages et une aide humanitaire accrue à Gaza. selon le Financial Times.

L’objectif serait d’utiliser la trêve temporaire pour négocier un cessez-le-feu permanent, dont le Hamas insiste sur le fait qu’il doit faire partie de tout accord.

Le groupe terroriste avait déjà accepté une trêve temporaire de plusieurs mois, mais les responsables israéliens ont exigé un cessez-le-feu plus court, a déclaré au Financial Times une personne proche des négociations.

Le président du panel, Moshe Gafni – chef d’un parti juif ultra-orthodoxe au sein de la coalition gouvernementale du Premier ministre Benjamin Netanyahu – s’est finalement levé et a interrompu la réunion d’information économique. REUTERS

Netanyahu a déjà déclaré que « seule une victoire totale garantira l’élimination du Hamas et le retour de tous nos otages ».

Il a également insisté dimanche sur le fait qu’une fois Israël victorieux, il exigerait « le contrôle total de la sécurité israélienne sur tous les territoires à l’ouest du Jourdain » et continuerait à résister à la création d’un État palestinien séparé.

« Mon insistance est ce qui a empêché – au fil des années – la création d’un État palestinien qui aurait constitué un danger existentiel pour Israël », a-t-il déclaré.

“Tant que je serai Premier ministre, je continuerai à insister fortement sur ce point.”

