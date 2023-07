Vous ne recevez plus Peacock Premium ? Obtenez-le pour 20 $/an

Comcast Xfinity a informé les clients par e-mail qu’ils ne recevaient plus Peacock Premium en tant qu’avantage client.

Au lieu de cela, Comcast propose un tarif client spécial de 2,99 $ par mois au lieu du tarif régulier de 4,99 $/mois.

L’e-mail que les clients de Comcast Xfinity ont reçu se lit comme suit : « Peacock Premium n’est plus inclus dans votre service Xfinity. Si vous souhaitez vous réabonner, dites « Peacock » dans votre télécommande vocale ou visitez l’application Peacock sur X1 ou Flex.

Si vous vous réabonnez via Xfinity avant le 25 août 2023, vous recevrez Peacock Premium au tarif réduit de 2,99 $/mois pendant 12 mois avant d’être facturé au tarif mensuel normal. Merci d’être un client Xfinity.

Cela ressemble à un accord, mais nous pouvons faire mieux.

Voici comment obtenir Peacock Premium pour 20 $ par an (pour, en fait, 1,66 $ par mois) :

Activer l’offre Cliquez sur « Choisir un plan » Passez à « Plan annuel », puis choisissez Peacock Premium Cliquez sur le bouton ‘Avoir un code promo’ Saisir le code promotionnel: N2TEWDZZ Entrez votre paiement et vos coordonnées

Suivre les étapes ci-dessus vous aidera à économiser considérablement. Avec des frais de base de 4,99 $ et un forfait annuel de 49,99 $, vous êtes assuré d’économiser 60 %. Cela signifie effectivement qu’auparavant, vous n’auriez obtenu que quatre mois de Premium pour 20 $. Mais maintenant, vous ne payez que 20 $ pour une année entière. Cette offre est cependant disponible pour une durée limitée, alors dépêchez-vous avant qu’elle ne disparaisse.

Peacock Premium donne accès à un contenu engageant pour les abonnés. Le football figure toujours comme la majorité du contenu de Peacock, la Premier League attirant des masses énormes. Chaque match de la prochaine Coupe du monde féminine est également disponible, cependant, il est en espagnol car FOX détient les droits en anglais pour le tournoi.

Outre la Premier League, la MLB, le golf, les sports mécaniques et la WWE, des émissions emblématiques et des films à succès sont également disponibles en streaming. Du contenu exclusif est régulièrement ajouté, y compris de nouvelles sorties de films ainsi que des succès NBC et Telemundo.

Crédit photo : IMAGO & Panthermedia