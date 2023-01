Vous ne pouvez plus voir les étoiles dans le ciel nocturne comme avant ? Blâmer Skyglow

La pollution lumineuse a privé huit Américains sur 10, et près d’un tiers de tous les humains, d’une vue de notre propre galaxie, selon une nouvelle étude publiée jeudi. Le problème est quelque chose appelé “skyglow”, qui est l’éclaircissement cumulatif et diffus de la lumière du ciel à partir de sources de lumière artificielle.

Un nouveau étude publiée dans la revue Science utilise les données participatives d’un programme appelé Globe la nuit, qui est géré par le NOIRLab, un réseau d’observatoires financé par la National Science Foundation. Il constate que la lueur du ciel telle qu’elle est perçue par les yeux humains est plus problématique que les mesures par satellite de la lumière artificielle sur Terre.

L’étude est le dernier ajout à un corpus croissant de littérature scientifique sur la pollution lumineuse qui remonte à au moins un demi-siècle.

En analysant plus de 50 000 observations de scientifiques citoyens, les chercheurs ont constaté une augmentation de la luminosité du ciel de 9,6 % au cours de la dernière décennie, contre seulement 2 % par an mesurée par les satellites.

“A ce rythme de changement, un enfant né dans un endroit où 250 étoiles étaient visibles ne pourrait en voir qu’environ 100 à l’âge de 18 ans”, a-t-il ajouté. a déclaré l’auteur principal de l’étude, Christopher Kybachercheur au Centre de recherche allemand pour les géosciences, dans un communiqué.

Les auteurs estiment que 80 % des personnes aux États-Unis et 30 % dans le monde ne sont pas en mesure de voir l’arc éthéré de la Voie lactée par une nuit claire.

Une partie du problème avec ce que nous pouvons voir à l’œil nu est liée aux types d’éclairage utilisés.

“Les lumières LED ont un effet important sur notre perception de la luminosité du ciel”, a déclaré Kyba. “Cela pourrait être l’une des raisons de l’écart entre les mesures des satellites et les conditions du ciel signalées par les participants de Globe at Night.”

Les satellites ont également du mal à détecter la lumière émise horizontalement par des sources plus importantes dans les villes comme les panneaux d’affichage ou les devantures de magasins.

NOIRLab/NSF/AURA, P. Marenfeld



“La vitesse à laquelle les étoiles deviennent invisibles pour les gens dans les environnements urbains est dramatique”, ajoute Kyba.

L’augmentation du skyglow est la plus spectaculaire en Amérique du Nord, suivie de l’Europe.

En plus des impacts évidents sur l’astronomie et l’observation du ciel, la co-auteur Constance Walker, qui dirige Globe at Night, dit qu’il y a d’autres conséquences.

“Skyglow affecte à la fois les animaux diurnes et nocturnes et détruit également une partie importante de notre patrimoine culturel”, a déclaré Walker. “L’augmentation de la lueur du ciel au cours de la dernière décennie souligne l’importance de redoubler d’efforts et de développer de nouvelles stratégies pour protéger le ciel sombre.”