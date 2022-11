Vous ne pouvez pas voter par tweet ou SMS. Ne soyez pas dupe

Vous ne pouvez pas voter par SMS. Vous ne pouvez pas non plus le faire via Twitter, WhatsApp, TikTok ou Instagram. Et à de rares exceptions près, vous ne pouvez pas du tout voter par Internet.

Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Si vous le saviez, veuillez en informer votre famille et vos amis.

Au cours des derniers cycles électoraux, des pirates informatiques, des trolls en ligne et des influenceurs d’extrême droite ont tenté de priver les électeurs de leurs droits en promouvant de fausses alternatives de vote, telles que les SMS, pour inciter les gens à ne pas voter.

Pour la grande majorité des gens, le la seule façon de voter est de se rendre aux urnes ou d’utiliser un bulletin de vote postal. La bonne nouvelle est que de nombreux électeurs le savent. Pour les élections de mi-mandat du 8 novembre, plus de 36 millions d’Américains ont déjà voté lors d’un vote anticipé.

Faire croire aux gens qu’une magie technologique comme une application, un site Web ou un SMS enregistrera leur vote n’est que le dernier stratagème de la pratique séculaire de suppression des électeurs. Bien que ce soit moins manifeste que de menacer la sécurité des électeurs ou de refuser carrément de laisser quelqu’un voter, cela a le même effet. Et pour les personnes qui ne comprennent pas les limites de la technologie et les façons limitées dont nous l’utilisons lors de nos élections, cette supercherie pourrait amener les gens à gâcher accidentellement leur chance d’avoir leur mot à dire.

Les responsables électoraux et les experts en cybersécurité ont travaillé des heures supplémentaires pour renforcer notre système de vote contre les cyberattaques et l’ingérence électorale. Pendant ce temps, Facebook, Twitter et Google ont règles renforcées sur les publicités politiques.

Mais il y a encore une chance que les trolls essaient de faire grève aux élections de mi-mandat de 2022. Plus tôt ce mois-ci, deux agents de droite a plaidé coupable d’avoir organisé des milliers d’appels automatisés destiné à décourager les résidents des quartiers minoritaires de voter. L’année dernière, un autre influenceur d’extrême droite et partisan de Trump a plaidé coupable et a été condamné à plus de quatre ans de prison pour avoir diffusé sur Twitter des messages incitant les électeurs de la démocrate Hillary Clinton en 2016 à “Évitez la ligne. Votez de chez vous. ” Pendant ce temps, les négationnistes en poste ou en lice inquiètent les chercheurs, qui disent qu’ils sont parmi les plus grandes menaces du pays à présent.

Il y a aussi le risque de menaces de la part de pays comme l’Iran et la Russie, qui ont obtenu des données d’inscription sur les listes électorales dans le passé.

“Nous travaillons depuis des années en tant que communauté pour renforcer la résilience de notre infrastructure électorale et aujourd’hui, cette infrastructure reste résiliente”, a déclaré le directeur du FBI, Chris Wray, dans un communiqué lors d’une conférence de presse en 2020 après que l’Iran a semblé utiliser les données des électeurs pour envoyer de faux e-mails. aux électeurs dans le but de les intimider. “Vous devez être sûr que votre vote compte.”

Mais cela ne fonctionne que si vous votez réellement.

C’est arrivé avant

Il est logique qu’une arnaque visant à inciter les gens à “voter” par SMS soit si efficace. Pendant des années, les téléspectateurs ont voté des millions de fois pour leurs chanteurs préférés dans l’émission de télé-réalité à succès American Idol. Et beaucoup de ces votes Idol ont été exprimés par SMS.

Heureusement, il n’y a pas d’exemples concrets de campagnes de vote de canulars importantes cette année, mais cela s’est déjà produit auparavant. Plus particulièrement, lors des élections de 2016, certains comptes Twitter ont tenté d’inciter les gens à envoyer un SMS à un numéro pour enregistrer leur vote. “Évitez la ligne”, disait le tweet.

En 2020, Facebook et Twitter ont pris des mesures pour éviter une répétition, interdisant les publicités politiques dans les derniers jours avant Jour d’élection. En 2022, Facebook restreint à nouveau les publicités.

Chez Twitter, pendant ce temps, Elon Musk a pris le relais après avoir passé des mois à menacer toutes sortes de changements dans les politiques de modération et le fonctionnement de l’entreprise. Il a conclu son achat de 44 milliards de dollars de la société le 27 octobre, en commençant par licencier des cadres supérieurs. Il a depuis déclaré qu’il n’apporterait aucun changement majeur à la modération ou aux comptes bannis. jusqu’après le jour du scrutin.

Technologie électorale

Nous ne pourrons peut-être pas voter par SMS ou sur un site Web, mais en 2018, la Virginie-Occidentale a tenté d’autoriser le vote par application. Le programme, créé par une société appelée Voatz, a été conçu pour aider les membres du service militaire à l’étranger à voter. Pour utiliser l’application, les électeurs devaient s’inscrire en prenant une photo de leur pièce d’identité émise par le gouvernement et en téléchargeant une vidéo selfie de leur visage. Le logiciel de reconnaissance faciale s’est ensuite assuré que la personne dans la vidéo correspondait à la personne représentée sur la carte d’identité du gouvernement et répertoriée dans les registres des électeurs. Les gens dans 31 pays pouvaient voter à l’époque en utilisant l’application.

La Virginie-Occidentale a cependant abandonné ses plans d’application en 2020, après que des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology ont déclaré que le L’application Voatz présentait “des failles de sécurité importantes”. Voatz avait répondu à l’époque que tous les programmes pilotes auxquels elle avait participé avaient été “menée en toute sécurité et sans aucun problème signalé.”

Cependant, de nombreux experts ne sont toujours pas convaincus que voter par application ou via un site Web est une bonne idée, au-delà des petits programmes déjà créés pour les personnes handicapées, les expatriés et les membres du service militaire.

“Nous sommes très loin d’un endroit où nous assurer que nous pourrions utiliser la technologie pour voter en toute sécurité”, Sarah Brannonavocat-gérant auprès du Projet sur les droits de vote de l’American Civil Liberties Uniona déclaré lors du dernier cycle électoral.

S’il y a des efforts à grande échelle pour perturber l’élection en faisant croire aux gens qu’ils peuvent voter par SMS ou par une autre méthode, nous ne l’apprendrons peut-être qu’après le jour du scrutin.