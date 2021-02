Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Êtes-vous fatigué de me parler des puces informatiques et de leur importance? Dommage. Pour une foule de raisons, la pénurie de puces limite la production de tout, des voitures aux consoles de jeux vidéo et peut-être des avions(?!). Plusieurs grands constructeurs automobiles, dont Ford et Volkswagen, ont ralenti ou temporairement arrêté la fabrication parce qu’ils ne pouvaient pas obtenir les puces informatiques nécessaires. Permettez-moi de nous expliquer ce qui se passe, comment ce hoquet de puce pourrait affecter ce que nous achetons et quelques conseils sur ce que les gens peuvent faire. Comme je l’ai écrit vendredi, les puces informatiques sont les cerveaux électroniques ou la mémoire numérique essentiels des avions de combat, des satellites, des smartphones, des réfrigérateurs et plus encore. Parce que la fabrication de puces informatiques est compliquée, il est difficile pour les usines de réagir rapidement lorsque la demande augmente ou diminue soudainement.

Cela est devenu un problème pendant la pandémie. La forte augmentation des achats de certains types d’appareils électroniques, notamment les ordinateurs portables, les imprimantes et les consoles de jeux vidéo, a rendu difficile pour les entreprises de disposer de suffisamment de matériaux et de capacités de fabrication pour suivre le rythme. C’est pourquoi vous avez peut-être trouvé difficile ou plus cher que prévu d’acheter un ordinateur pour l’école de votre enfant ou une webcam pour travailler à domicile. Mais la pénurie qui a frappé en premier dans l’électronique grand public s’est répandu à d’autres marchandises. Les journalistes du New York Times ont écrit sur la difficulté que rencontrent les constructeurs automobiles pour obtenir toutes les puces informatiques dont ils ont besoin. Lorsqu’un bref ralentissement des ventes de voitures au début de la pandémie s’est transformé en une augmentation des ventes, les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs de puces ont été pris au dépourvu. Certains fabricants de puces s’étaient déjà tournés vers l’industrie électronique. Les pénuries de puces automatiques ont maintenant a attiré l’attention des représentants du gouvernement, et les fabricants de puces s’empressent de réagir. Mais cela peut prendre plusieurs mois pour qu’une puce passe des matières premières au produit final. La douleur des constructeurs automobiles se répercute également sur nous. Il pourrait devenir plus difficile de trouver le modèle que vous voulez ou de l’acheter à un prix que vous pouvez supporter. Et maintenant, peut-être, les pénuries de puces qui ont d’abord frappé l’électronique, puis sont passées aux voitures, reviendront à l’électronique. Stephen Baker, qui suit l’industrie du matériel grand public pour la société d’études de marché NPD Group, m’a dit que les pénuries de puces étaient «un gros problème». Il a dit qu’il ne serait probablement pas plus facile de trouver les appareils électroniques déjà très demandés.

Pour les acheteurs, je vais transmettre la sagesse de mes collègues: soyez patient. Vous devrez peut-être magasiner. Et essayez peut-être de ne rien casser d’important, car il peut être plus difficile que vous ne le pensez de trouver un remplaçant. (J’ai plaisanté à un collègue à propos de la mise en place de mon smartphone dans Bubble Wrap. Peut-être que je ne plaisantais pas?) Permettez-moi de vous laisser avec une question primordiale: nos chaînes d’approvisionnement sont-elles trop fragiles? Au cours de l’année écoulée, nous avons constaté des goulots d’étranglement masques médicaux de haute qualité, puces informatiques, papier hygiénique et plus encore. Peut-être que cette crise est l’occasion de reconsidérer la sagesse d’avoir des réseaux mondiaux tentaculaires de pièces et faibles quantités de produits à portée de main – qui laissent peu de place à l’imprévisibilité. Nous vu les risques de cela avant, mais il y a simplement eu trop d’avantages en termes de coûts pour abandonner nos économies de fabrication et de vente au détail «juste à temps». Peut-être que ce calcul changera. Comme nous l’avons vu cette année, lorsqu’il y a inévitable grande perturbation, cela signifie que nous sommes à la merci des effets en cascade du hoquet d’approvisionnement. Conseils pour les inconditionnels du jeu vidéo J’ai demandé Andrew Cunningham de Wirecutter, le site de recommandation de produits du New York Times, pour offrir des suggestions aux fans de jeux vidéo qui recherchent consoles de jeux difficiles à trouver et des ordinateurs personnels spécialement conçus pour les joueurs. Ses conseils ont la même énergie maniaque que les conseils aux personnes essayant de trouver des vaccins contre le coronavirus: Tout ce qui concerne les jeux vidéo, que ce soit sur un PC ou une nouvelle console comme une PlayStation 5 ou une Xbox Series X, est difficile à retracer. Les jeux ont été plus populaires pendant la pandémie, et les PC et consoles axés sur les jeux vidéo s’appuient également sur des puces plus avancées que moins de fournisseurs proposent. Si vous achetez un nouveau modèle de PlayStation ou Xbox et que vous ne voulez pas recourir à des scalpers payants, la patience est une vertu. Appelez les magasins de détail locaux de votre région pour voir s’ils vous indiqueront les jours où ils reçoivent de nouvelles expéditions. Le site Web de suivi des magasins nowinstock.net est maladroit, mais il peut vous alerter lorsque les magasins en ligne ont des consoles disponibles. La Compte Twitter Wario64 garde également un œil sur ce genre de choses – ainsi que sur les ventes de toutes sortes de jeux et d’accessoires. Il est encore difficile de trouver des consoles de cette façon, mais c’est votre meilleur pari.