Vous ne pouvez pas prendre soin du bébé si on ne prend pas soin de vous : Minal Khan – Culture

L’acteur Minal Khan a parlé des joies et des difficultés de la maternité dans une conversation franche avec la journaliste Aamna Haider Isani sur son podcast. Faisant la lumière sur les réalités non filtrées auxquelles de nombreuses nouvelles mamans sont confrontées, elle se souvient avoir lutté contre des complications de santé juste après un accouchement par césarienne et avoir géré la « culpabilité de la mère » omniprésente.

Khan a déclaré que sa période de grossesse s’était plutôt bien déroulée, mais que la période post-partum présentait des défis imprévus. «Je suis tombée malade juste après l’accouchement», se souvient-elle. « J’avais cette infection interne, qui était vraiment grave, et une fièvre de 106. Mon bébé n’avait que 10 jours. Mais j’ai dû me lever et nourrir mon bébé parce que j’avais cette terrible culpabilité de maman, et dans ces moments-là, j’ai réalisé à quel point j’étais vulnérable.

Soulignant les pressions de la maternité, Khan s’est retrouvée dans un cycle de soins ininterrompu. « Même si j’avais toute l’aide du monde, c’est en fait très difficile », a-t-elle avoué.

En réfléchissant à la « culpabilité de la mère », une expérience courante chez les nouvelles mères, Minal a décrit se sentir déchirée chaque fois qu’elle laissait son bébé prendre soin d’elle-même. Elle a remercié son mari et sa mère de l’avoir encouragée à « sortir et profiter de la vie » en se faisant couper les cheveux ou en se faisant une manucure bien méritée.

Elle était particulièrement consciente du privilège qu’elle avait de bénéficier d’un tel soutien. L’acteur a reconnu la réalité de nombreuses mères, qui doivent se débrouiller seules après la naissance. « Certaines filles, vous savez, lorsqu’elles deviennent mères, leur propre mère n’est pas disponible. Je ne peux donc pas imaginer à quel point elles doivent se sentir seules après une grossesse.

Soulignant le rôle que joue le mari dans le parcours post-partum d’une femme, elle a réfléchi à sa préférence de rester à la maison et de partager les premiers instants de son bébé plutôt que de vivre avec sa mère. «Quand le médecin m’a demandé si j’irais chez ma mère après ma sortie, j’ai dit que je voulais particulièrement passer ce temps avec mon mari pour qu’il sache ce que je vis. Et le genre de paix mentale que j’obtiens en étant avec mon mari, je ne peux l’obtenir nulle part ailleurs.

Elle a également apprécié son mari, Ahsan Mohsin Ikram, pour avoir veillé sur leur bébé pendant qu’elle prenait de brefs moments pour elle. Mais Khan se considère fièrement comme une maman active, expliquant : « Je n’aime pas laisser mon bébé sans surveillance. Du bain à l’alimentation, j’aime prendre soin de lui moi-même.

Au-delà des défis émotionnels, Khan s’est également attachée à se nourrir d’aliments sains comme panjiri et rester au top de son apport en vitamines. Elle a également souligné l’importance de maintenir des routines de soins personnels, comme prendre une douche, changer de vêtements et même se maquiller quand elle en a envie. « Il faut grandir aussi », a-t-elle souligné. « Et vous ne pouvez pas prendre soin du bébé si vous n’êtes pas frais et soigné. »

Malgré les conséquences physiques et émotionnelles de la grossesse sur le corps d’une femme, cette période est également transformatrice pour les femmes et Khan a vécu cette transformation et l’a accueillie avec grâce. Son histoire nous rappelle l’importance de prendre soin de soi, de soutien et d’un peu de patience dans le processus.