Vous ne pouvez pas négocier ? Techie demandant s’il peut amener sa mère pour des négociations salariales est relatable

Bien que nous ayons tous admis au moins une fois dans notre vie que nos mères sont les meilleures négociatrices, il semble qu’un technicien ait pris cela très au sérieux. Créant un énorme buzz en ligne, un ingénieur en logiciel suggère l’idée d’amener votre mère lors d’une négociation salariale, croyant que cela permettra de conclure une meilleure affaire. La négociation salariale peut ressembler à la fin du monde si vous changez d’emploi. Souvent, un candidat commence la négociation avec de grands espoirs, s’attendant à entendre de bonnes nouvelles. Cependant, la plupart du temps, ils finissent par accepter l’offre faite par les ressources humaines.

Plusieurs personnes, qui luttent à la table des négociations, ont tendance à faire appel aux seniors, aux experts et même à Internet pour trouver une issue à cela. Mais maintenant, Nitesh Yadav, qui est ingénieur en logiciel, a suscité des éclats de rire sur Internet avec son idée novatrice. Déposant une capture d’écran de son tweet sur LinkedIn, Nitesh a légendé son message avec le hashtag “Compétences sous-estimées en technologie”, et a déclaré: “Puis-je amener ma mère à un appel de négociation salariale? Elle peut certainement faire une meilleure affaire ». Alors quoi? Le message est instantanément devenu viral et les utilisateurs ont beaucoup à dire à ce sujet.

Alors que beaucoup ont trouvé l’idée de Nitesh relatable, plusieurs ont suggéré d’ajouter leurs pères à la liste. Il y en avait beaucoup qui trouvaient cela carrément drôle et ne pouvaient s’empêcher de rire. Un utilisateur a écrit en plaisantant : “Nitesh Yadav – vous devriez demander à la place : “Puis-je amener ma femme et ma mère à un appel de négociation salariale ?” Je ne peux pas imaginer la condition du recruteur RH dans un tel scénario ! Un autre a commenté: “Mon amma sera comme” Aree itna to Banta hai, beti ko dekho meri “.” Un troisième utilisateur a écrit : « Vrai ! Ils ont de grandes capacités de négociation. Vous pourriez obtenir une allocation de coriandre et de piment vert dans le cadre du CTC. Un quatrième utilisateur a demandé : “Et si les RH amenaient également sa mère pour représenter et négocier ?”

Jusqu’à présent, le message a recueilli plus d’un million de likes et plus de deux mille commentaires.

