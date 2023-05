« Vous ne pouvez pas me déconcerter »: la marathonienne Molly Seidel parle de son diagnostic de TDAH

Dans la première partie de notre série en trois parties, Molly Seidel, médaillée olympique, parle de son parcours avec le TDAH et le TOC en tant que jeune athlète. Maintenant, elle aide les autres à terminer leur course.

La marathonienne professionnelle et olympienne Molly Seidel a été diagnostiquée pour la première fois avec un TOC à l’université. Bien que ce diagnostic l’ait aidée à commencer à comprendre ce qui se passait, ce n’est que lorsque son diagnostic de TDAH des années plus tard qu’elle a finalement pu rassembler toutes les pièces du puzzle. Sa prochaine étape consistait à trouver la meilleure façon de gérer ses diagnostics.

« Cela revient en grande partie à beaucoup de thérapie par la parole, à diverses thérapies somatiques », a-t-elle déclaré. « Et puis le plus important pour moi est la méditation super régulière, la pratique de la pleine conscience et le travail respiratoire. »

Parler de ses problèmes de santé mentale n’a pas toujours été facile pour l’athlète d’élite.

« JED’une certaine manière, cela a été vraiment difficile parce qu’il n’y a pas beaucoup de gens qui parlent de ce genre de choses. Et je pense que même aussi récemment qu’il y a probablement 5 ans, on n’en parlait tout simplement pas », a déclaré Seidel.