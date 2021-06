« Vous ne pouvez pas exploiter, faire honte à votre corps ou à la lumière du gaz des jeunes filles »: la reine olympique quitte les essais des Jeux comme « leçon à tous les pervers misogynes »

La double gagnante d’argent Groves devait participer à des essais à Melbourne pour faire partie de l’équipe d’Australie aux Jeux olympiques prévus cet été à Tokyo avant de se retirer, annonçant sa décision avec un message de colère sur les réseaux sociaux.

Cette décision est intervenue après que le médaillé d’or des Jeux du Commonwealth et des Championnats pan-pacifiques a écrit à la fin de 2020 qu’un « entraîneur connu » s’était excusé pour une remarque qu’il lui avait faite « peut-être parce que le psychiatre de l’équipe le lui a dit ».

Ces incidents ne semblent pas avoir été les derniers du genre pour les héros du 200 m papillon et du 4×100 m quatre nages à Rio. « Que cela serve de leçon à tous les pervers misogynes du sport et à leurs lèche-bottes » a-t-elle annoncé sur Twitter après s’être retirée.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Maddie Groves (@mad_groves)

« Vous ne pouvez plus exploiter les jeunes femmes et les filles, leur faire honte corporelle ou les éclairer médicalement et ensuite vous attendre à ce qu’elles vous représentent afin que vous puissiez gagner votre bonus annuel. Le temps est écoulé. »

Elle a ajouté sur Instagram : « Mettre ça [this] nourrir pour l’accent. Jetez-moi un [fist emoji] (ou autre) si vous êtes avec moi.

« Faites trembler les pervers de peur du nombre de personnes soutenant une déclaration qui menace leur existence. »

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Maddie Groves (@mad_groves)

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Maddie Groves (@mad_groves)

Groves a dit aux fans qu’ils n’avaient pas « débarrassé de moi tout de suite ». « Je suis tellement reconnaissant de me sentir si soutenu dans cette décision », a-t-elle déclaré sur Instagram, s’adressant à son public comme « les meufs ».

« Je me sens très soulagé et j’ai hâte de participer à d’autres compétitions plus tard dans l’année.

« Je suis tellement excité de regarder tout le monde aux essais et de voir qui représentera l’Australie à Tokyo.

Je me souviens juste de la fois où un entraîneur bien connu (pas le mien) m’a posé des questions sur l’université et je lui ai dit que l’un de mes sujets était « l’amour, les relations et le sexe » et il a dit de cette voix effrayante « oh, vous sauriez tout à ce sujet ” 😳😳😳😳 – Maddie Groves (@MaddieGroves_) 1 décembre 2020

Il est venu vers moi 15 minutes plus tard et s’est excusé, je pense que c’est peut-être parce que le psychiatre de l’équipe lui a dit de le faire. Comme mec, j’ai 20 ans, s’il te plaît, laisse-moi tranquille et ne me fais pas de commentaires effrayants quand j’essaie juste de faire partie de l’équipe australienne de natation – Maddie Groves (@MaddieGroves_) 1 décembre 2020

« Quoi qu’il arrive, je pense sincèrement que ce sera l’une des équipes de natation australiennes les plus rapides de tous les temps et j’encourage tout le monde à prendre le train en marche tôt.

Dans un communiqué, l’instance dirigeante de Swimming Australia a déclaré avoir contacté Groves à la suite de ses commentaires à la fin de l’année dernière.

« Swimming Australia a contacté Maddie en décembre 2020 pour s’enquérir d’un tweet envoyé par elle qui faisait référence à des abus potentiels de la part d’une personne liée à la natation », Ça disait.

Puis-je simplement dire que j’ai définitivement déposé une plainte il y a quelques années au sujet d’une personne qui travaille dans la natation, ce qui me met mal à l’aise de la façon dont elle me regarde dans mes togs, et je pense qu’elle a peut-être reçu une promotion depuis – Maddie Groves (@MaddieGroves_) 30 novembre 2020

Ouais, le corps honteux et pervers est un secret de polichinelle dégoûtant en natation – Maddie Groves (@MaddieGroves_) 1 décembre 2020

« Maddie a refusé de fournir de plus amples informations, et nous n’avons aucune plainte précédente enregistrée de Maddie.

« Toutes les allégations de maltraitance d’enfants ou d’inconduite sexuelle sont prises au sérieux par Swimming Australia.

« Nous considérons le bien-être, la sécurité et le bien-être des enfants et des jeunes comme primordiaux, et nous avons le devoir de nous renseigner pour faire respecter les normes de notre sport. »

100%. J’ai vu des comportements assez dérangeants être radiés dans ce sport. Surtout quand la personne est très médiatisée. Nous avons besoin de changement. Je suis désolé que vous ayez eu à vivre cela aussi. – RhiRun (@RhiRun) 2 décembre 2020

Pour info, les gros règnent et peuvent tout faire. C’est juste que dans le sport, vous avez honte d’avoir traversé la puberté et de grossir les seins – Maddie Groves (@MaddieGroves_) 1 décembre 2020

À l’époque, Groves semblait suggérer que son tweet alléguant qu’un entraîneur l’avait maltraitée avait abouti à un résultat positif.

« Woah – les gars, cela a peut-être fonctionné » dit l’étudiante en droit en écrivant sur un profil où elle dit qu’elle est « ici pour suivre les sportifs, les journalistes politiques et les drag queens. »

« La prochaine fois que vous avez un regard bizarre sur vos fesses et que votre plainte tombe dans l’oreille d’un sourd, essayez de tweeter à ce sujet. »