Vous ne pouvez pas expliquer ces choses; Meilleur objectif de tous les temps

Le gardien Alisson a déclaré qu’il était « ému » après avoir marqué un dernier vainqueur lors de la victoire 2-1 de Liverpool à West Bromwich Albion dimanche.

L’international brésilien est devenu le premier gardien de but à marquer un but gagnant de l’histoire de la Premier League et sa tête a augmenté les chances de Liverpool de remporter le football de la Ligue des champions la saison prochaine.

– 8/10 Alisson marque un vainqueur spectaculaire pour sauver Liverpool

L’équipe de Jurgen Klopp est à un point de Chelsea, quatrième, avec deux matches à jouer après le superbe but d’Alisson.

Le gardien de but s’est entretenu avec les médias pour la première fois après la mort de son père en février après s’être noyé au Brésil.

« Je suis trop ému, ce mois-ci pour tout ce qui s’est passé avec moi et ma famille, mais le football est ma vie, j’ai joué depuis que je m’en souviens avec mon père », a-t-il déclaré à Sky Sports.

Alisson a marqué un superbe vainqueur pour Liverpool à West Brom. Laurence Griffiths / PA Images via Getty Images

«J’espère qu’il était là pour le voir, je suis sûr qu’il célèbre avec Dieu à ses côtés. Parfois, vous vous battez et les choses ne se passent pas.

« Je suis vraiment heureux de les aider parce que nous nous battons ensemble et que nous avons un objectif fort pour atteindre la Ligue des champions, parce que nous l’avons gagnée une fois et tout commence par la qualification. Je ne peux donc pas être plus heureux que je ne le suis maintenant.

« Je pense que c’était l’un des meilleurs buts que j’ai vu et c’est le meilleur but que j’ai jamais marqué. »

Alisson a également remercié un certain nombre de personnes qui lui avaient envoyé des messages tout au long de la saison après le décès de son père.

« Je suis loin des interviews depuis longtemps parce que je suis toujours ému à ce sujet », a-t-il ajouté.

« Mais je tiens à remercier tous les médias, tous les joueurs et toutes les équipes, j’ai reçu des lettres d’Everton, de Manchester City, de Chelsea et plus encore. Si ce n’était pas pour vous, je ne l’aurais pas traversé. »