Vous ne pouvez pas être sérieux! Une vidéo virale prétend montrer aux pollinisateurs en train de dévisser le bouchon d’une bouteille de soda

Les images auraient été prises à São Paulo, au Brésil, par un travailleur pendant leur pause déjeuner, qui a affirmé: «J’ai reçu un soda d’un client, mais bientôt les abeilles l’ont volé.»

Auparavant, ceux qui participaient à un pique-nique ne devaient surveiller que les fourmis affamées qui tentaient de voler leur nourriture, mais si l’on en croit cette dernière vidéo, ils devront peut-être surveiller les drones assoiffés qui tentent également de boire une boisson gratuite de soda sucré. .

Cependant, le jury ne sait toujours pas si cette dernière sensation virale est simplement une pièce maîtresse pour la dernière supercherie numérique ou en marque une autre dans une longue liste de compétences surprenantes dont l’humble bourdon se vante.

Je ne l’aurais pas cru si je ne l’avais pas vu et je ne suis toujours pas sûr d’y croire! 🤔 – Brian B. (@ brian163t) 25 mai 2021

La recherche au fil des ans a montré que les abeilles sont capables de se transmettre des connaissances, peuvent utiliser des outils et démontrer des compétences de base en calcul, y compris le comptage à zéro et l’exécution d’équations mathématiques, entre autres comportements bizarres et inattendus.

Karl von Frisch, qui a remporté un prix Nobel pour ses recherches sur la communication avec les abeilles, a suggéré en 1962 que le cerveau des bourdons était tout simplement trop petit pour effectuer des tâches complexes et que l’un des exploits étonnants et apparemment intellectuels observés par les scientifiques était simplement le résultat de bonnes, instincts câblés.

Pour référence, les abeilles possèdent une tête d’environ 0,0002% de la taille du crâne humain. Cependant, étant donné qu’ils ont une masse corporelle tout aussi plus petite, la puissance de leur minuscule cerveau n’a pas encore été pleinement comprise et peut être beaucoup plus grande que nous ne le pensons.

Von Frisch a déclaré que si les abeilles sont capables d’accomplir des tâches complexes, elles échouent « Quand soudainement confronté à des tâches inconnues. » Dévisser un bouchon de bouteille, après avoir compris qu’il devait être tourné dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, tomberait certainement dans la catégorie d’une tâche inconnue pour l’abeille moyenne.

En 2017, les abeilles ont été entraînées avec succès pour faire rouler une balle dans un but afin de gagner une récompense en copiant le comportement de l’autre et en apprenant des erreurs de l’autre. «Cette« utilisation d’outils »a été attribuée à un moment donné aux seuls humains, mais ensuite aux primates, à côté des mammifères marins, et plus tard aux oiseaux,» les chercheurs ont écrit.

Dans ce cas récent des abeilles brésiliennes, cependant, beaucoup ont émis l’hypothèse que le capuchon était déjà desserré et que grâce à la force d’une minuscule volonté d’insecte, les abeilles ont réussi à le renverser.

Ils ne savent probablement pas. Juste des essais et des erreurs … Et le bouchon était probablement déjà desserré – Tomás Prior (@ TomasPrior1101) 25 mai 2021

D’autres ont juré de manger leurs propres courts métrages, telle était leur conviction que la vidéo était un faux, avec un commentateur suggérant qu’il pourrait s’agir d’un autre cas de marketing viral très efficace.

Je suis presque sûr que ce plafond devra peut-être être considérablement assoupli pour que cela fonctionne. Je mangerai mon propre short s’ils peuvent le faire lorsque le bonnet est bien fermé. – Wirch (@ Wirch19) 25 mai 2021 Cela pourrait être une publicité créative 🙂 – Galaxie (@ yuxiny1) 25 mai 2021

Certains ont plaisanté en disant que les abeilles avaient montré plus de coopération que les deux entreprise et politique mondes dans la société humaine.

