Vous ne pouvez pas éliminer les taches tenaces? Voici 5 remèdes maison utiles

Ah, quelle joie de siroter une tasse de thé bien chaude! Mais que se passe-t-il s’il se renverse et laisse des taches désagréables sur vos tissus?

Eh bien, bien que se débarrasser de ces taches puisse sembler ennuyeux, nous vous proposons quelques astuces pour éliminer les tanins pour mettre fin à vos problèmes.

Essayez ces recettes de détachage maison qui sont facilement disponibles et parfaitement adaptées à votre objectif:

Bicarbonate de soude

Préparez un mélange de bicarbonate de soude et d’eau. Assurez-vous qu’il forme une pâte épaisse et appliquez-le sur la tache. Laisser reposer 15 minutes puis rincer, laver.

S’il s’agit d’une vieille tache, faites tremper le tissu taché dans de l’eau chaude pendant 10 minutes avant de verser 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude directement sur la tache. Frottez-le dans le tissu, laissez-le reposer pendant environ une heure et rincez-le à l’eau normale.

Veillez à n’utiliser cette technique d’eau chaude que pour les tissus qui ne sont pas trop délicats. Pour les tissus délicats, ne versez que de l’eau tiède pendant quelques secondes, puis utilisez quelques gouttes de détergent à lessive. Frottez, rincez, répétez avec de l’eau normale.

Vinaigre ou sel

La clé pour décoller la tache est l’acide. Préparez une solution de vinaigre blanc et d’eau. Faites tremper le tissu taché dedans pendant 10 minutes (ou utilisez simplement un vaporisateur pour mouiller la marque). Ensuite, frottez doucement la tache avant de rincer à l’eau froide.

Vous pouvez également opter pour le sel pour faire le travail. Saupoudrez des cristaux de sel sur la tache ou sur l’éponge avant de frotter. Même l’ajout de sel à la solution de vinaigre fonctionnera tout aussi bien pour votre tissu.

Citron

Une autre façon alternative d’éliminer la tache consiste à utiliser de l’extrait de citron. Cela agira non seulement comme un nettoyant naturel, mais donnera également un parfum frais et durable à votre tissu.

Dentifrice

Cette méthode est uniquement pour les tissus durs tels que les tapis, les couvertures, les tapis de table, les serviettes. Frottez un peu de dentifrice à l’aide d’une brosse à dents sur la tache tenace. Laissez reposer pendant 10 minutes, puis rincez. Sécher à l’aide d’un sèche-cheveux.

Jaune d’oeuf et bière

Frottez le jaune d’oeuf et l’alcool sur la tache avec un pinceau et laissez reposer 5 minutes. Rincez et lavez soigneusement le tissu avec un détergent plus tard.