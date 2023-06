Vous ne pouvez pas échapper aux histoires, arrive maintenant sur Telegram

Télégrammenotre application de messagerie incontournable ici chez DL, a annoncé une triste nouvelle cette semaine – Les histoires arrivent sur Telegram.

Le PDG et fondateur de Telegram, Pavel Durov, s’est rendu sur l’application pour détailler les nouvelles, affirmant que tant de personnes demandaient des histoires depuis des années et qu’elles n’avaient qu’à intégrer la fonctionnalité dans l’application. Montrez-moi les reçus.

Au départ, nous étions contre car les Stories sont déjà partout. Cependant, Telegram ne serait pas Telegram si nous n’écoutions pas nos utilisateurs et n’innovions pas sur les formats existants.

Depuis des années, nos utilisateurs nous demandent d’implémenter des histoires dans Telegram. Plus de la moitié de toutes les demandes de fonctionnalités que nous recevons sont liées aux histoires.

Dommage. J’aurais dû continuer à ignorer ces demandes. Il semble que chaque service soit pressé de devenir comme tous les autres services, offrant exactement les mêmes choses. Telegram a juste besoin d’être pour la messagerie. Je n’ai besoin de rien d’autre d’une application de messagerie. Nous avons des applications sociales pour le contenu social. C’est mes deux cents. Il poursuit en disant ce qui suit, poignardant mon sentiment en plein cœur.

Les histoires sont dans leur dernière phase de test et seront disponibles début juillet. Cela annoncera une nouvelle ère sur Telegram, où il deviendra encore plus amusant et social qu’il ne l’est actuellement.