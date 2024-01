Vous ne pouvez pas défendre la « démocratie » et l’État administratif

Le gouvernement se présente dans votre entreprise et exige que vous payiez les salaires des régulateurs qui vous gouvernent. Si vous refusez, vous serez ruiné. Vous avez peu de recours. Vous n’avez même jamais voté sur cette politique car aucune loi la mettant en œuvre n’existe. Les bureaucrates de Washington DC ont concocté l’idée et un responsable politique l’a approuvée.

C’est ce que Loper Bright Enterprises c.Raimondo, une affaire intentée par des pêcheurs de la Nouvelle-Angleterre contre la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, est tout ce qui compte. Cela pourrait enfin prendre fin ou s’affaiblir Chevron déférence, qui fait référence à un 1984 décision qui a, par inadvertance, donné à l’État administratif le pouvoir de s’approprier des pouvoirs antilibéraux étendus sur la vie économique américaine. Je veux dire, le cas des pêcheurs est fondamentalement une reconstitution moderne de la « fiscalité sans représentation ».

Pourtant, lorsque la Cour suprême a repris les plaidoiries en Raimondoles trois juges de gauche ne se sont pas concentrés sur la constitutionnalité de Chevron déférence, mais a plutôt déploré les prétendus problèmes liés à la privation de pouvoir des experts gouvernementaux. Voici comment Ruth Marcus du Washington Post cadres les arguments:

Mais la question fondamentale était claire : qui décide ? Du point de vue libéral : des juges ou des régulateurs non élus dotés d’expertise et de responsabilité ? Du point de vue conservateur : des juges constitutionnellement habilités à dire ce qu’est la loi ou des bureaucrates non élus ?

Il est difficile de comprendre comment un juriste ayant juré de respecter la Constitution puisse être d’accord avec le « point de vue libéral ». Les juges ne sont « pas élus » intentionnellement. Ce n’est pas un piège. C’est le point. Et c’est littéralement leur travail de « décider » de la constitutionnalité des lois et de leur mise en œuvre. Ne pas le faire est une abdication de leur devoir. Pourtant, la gauche contemporaine traite SCOTUS comme s’il s’agissait d’une Chambre étoilée autocratique qui fait son travail.

En revanche, nulle part la Constitution ne dit un mot sur les bureaucrates non élus qui décident de la loi. Le pouvoir exécutif, comme son nom l’indique fortement, est chargé d’exécuter les lois telles qu’elles sont écrites. La droite a d’abord applaudi Chevron comme un moyen d’émousser l’activisme judiciaire. Mais les possibilités de prise de décision « raisonnable » en cas d’ambiguïté dans la loi ont été tellement abusées que des agences comme l’Environmental Protection Agency réglementeront chaque flaque et chaque molécule de dioxyde de carbone.

Là encore, l’affirmation selon laquelle les régulateurs disposent d’une « expertise » inattaquable ou d’une réelle responsabilité est également un mythe.

Les démocrates agissent comme s’ils détenaient le monopole de l’expertise politique apolitique. Vous vous souvenez quand Joe Biden nous assurait que «pas sérieux« Les économistes prévoyaient une inflation élevée ? Ils disent ce genre de choses tout le temps. Mais il existe presque toujours des désaccords majeurs sur l’efficacité et la portée de la politique réglementaire, ce qui explique pourquoi la politique existe et pourquoi les démocrates tiennent à contourner le Congrès et les débats.

De plus, l’idée selon laquelle les régulateurs gouvernementaux sont les meilleurs et les plus brillants et atteignent leur position grâce à leur mérite est une pure absurdité, comme le sait déjà quiconque a prêté plus de cinq minutes d’attention au gouvernement. Cela est particulièrement vrai pour les personnes nommées à des postes politiques, dont les compétences les plus appréciées sont la navigation dans les bureaucraties et l’aversion au risque.

En effet, les bureaucrates ne fonctionnent pas selon une notion de « responsabilité » que la plupart des gens normaux reconnaîtraient. À quand remonte la dernière fois qu’une agence a fait le ménage parce que ses politiques avaient échoué ? À quand remonte l’époque où l’État administratif a été véritablement freiné ? Combien de régulateurs ou de personnes nommées sont licenciés ? Si vous étiez aussi mauvais dans votre travail qu’Alejandro Mayorkas, vous seriez sans emploi pour toujours.

Cela dit, même si les régulateurs étaient dotés d’une éthique de travail extraordinaire, d’esprits exceptionnellement créatifs et de toutes les meilleures idées, ils n’auraient toujours aucun droit de créer des lois de toutes pièces.

Pourtant, tous les défenseurs les plus ardents du sauvetage de la « démocratie » américaine pensent Chevron les abus de déférence font partie intégrante de la gouvernance. Lisez les experts de gauche sur le sujet et vous pourriez repartir avec l’impression que les agences fédérales n’existaient même pas avant 1984.

Les polémiques autour de la mort potentielle de Chevron la déférence n’est qu’un autre exemple de l’abandon par la gauche de tout ce qui ressemble à un principe limitatif. C’est du conséquentialisme, tout le temps. Tout ce que les démocrates n’aiment pas, c’est une attaque contre la « démocratie ». Lorsque le tribunal renvoie aux électeurs la question de l’avortement, qui n’est mentionnée nulle part dans la Constitution, pratiquement tous les gauchistes du pays préviennent que la « démocratie » est attaquée. Lorsque le même tribunal menace d’empêcher des technocrates non élus de faire ce qu’ils veulent, la démocratie est à nouveau menacée. Cela n’a même aucun sens.

Quoi Chevron La déférence incite le Congrès à rédiger des lois vagues et les présidents à abuser de leur pouvoir. Cela crée de l’instabilité, car chaque administration met en œuvre sa propre interprétation préférée de la loi. Cela menace de détruire davantage la séparation des pouvoirs. C’était une énorme erreur. Et contrairement à la plupart des hystériques de la gauche ces jours-ci, il s’agit d’une menace réelle pour la « démocratie ».