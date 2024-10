Vous ne pouvez pas consulter les statistiques de base lors de l’évaluation des Ravens CB Brandon Stephens

Alors que la sécurité du Pro Bowl Kyle Hamilton et le demi de coin Marlon Humphrey parcouraient le parcours de golf, leur conversation s’est tournée vers leur coéquipier, le demi de coin Brandon Stephens.

Un porteur de ballon universitaire devenu demi défensif devenu demi de coin des Ravens, Stephens est devenu l’un des joueurs les plus constants de l’équipe.

« Je parle juste de B-Steve, offrez-lui simplement ses fleurs », a déclaré Hamilton. « Je pense qu’il est l’un des joueurs les plus sous-estimés de cette ligue, pas seulement les cornerbacks. »

Un rapide coup d’œil aux statistiques fait que cette déclaration ressemble au parti pris d’un coéquipier. Stephens a accordé 23 attrapés sur 36 cibles pour 305 verges cette saison. Pas mal – ses attrapés contre le 18e rang et ses verges contre le 11e rang – mais pas parmi les meilleurs.

La Bannière de Baltimore remercie ses sponsors. Devenez un.

C’est juste que, dans ce cas-ci, les statistiques ne racontent pas l’histoire.

« Je pense que si vous connaissez le football et que vous le regardez de près, vous pouvez apprécier ce qu’il fait », a déclaré Hamilton. « Il est vraiment l’un des corners les plus techniques de la NFL que nous ayons dans notre ligue. »

Un examen plus attentif du film confirme les impressions de Hamilton.

Bien qu’il y ait eu une poignée de jeux sur lesquels Stephens a commis une erreur ou a été battu, il a également souvent été victime de lancers presque parfaits et de captures marquantes.

Regardez son match contre Las Vegas, par exemple. Stephens a eu le privilège douteux de couvrir Davante Adams lors de son seul et unique match de superstar pour les Raiders cette saison. Lors de la première prise qu’Adams a réalisée sur 26 verges, il a simplement cuisiné Stephens sur un itinéraire.

La Bannière de Baltimore remercie ses sponsors. Devenez un.

Mais Stephens s’est ensuite resserré. Lors des deux grosses attrapées suivantes, Stephens est resté sur la hanche d’Adams. Sur les deux jeux, quand Adams s’est retourné vers le ballon, il semblait qu’il était hors des limites. Stephens avait la main prête à défendre une passe sur l’un d’eux. Sur chacun d’eux, Adams a effectué une saisie incroyable, suivie d’un rapide coup de pied. Stephens était par ailleurs solide, mais ces trois attrapés ont totalisé 64 verges. Les deux attrapés sur la touche totalisaient 35 verges.

La même chose s’est produite contre les Buffalo Bills. Stephens est resté au-dessus de Keon Coleman, mais le grand rookie est tombé avec une balle 50-50 à deux reprises. Peut-être que Stephens a contesté le rattrapage une fraction de seconde trop tard sur le premier, mais il était en bonne position. Au deuxième, son élan vers l’avant l’a empêché de faire demi-tour avec Coleman pour contester l’attrapé, mais il était toujours juste à côté du receveur. Et, comme Adams, Coleman avait l’air d’être hors des limites, mais il a mis ses orteils à l’intérieur.

Si vous approfondissez les statistiques, elles sauvegardent le film. Parmi les défenseurs qui ont été ciblés au moins 20 fois cette saison, Stephens se classe troisième pour la distance moyenne la plus basse du receveur lorsque la passe arrive (1,7 yards). C’est près d’un demi-mètre de mieux que le demi de coin des Denver Broncos Pat Surtain II, l’un des premiers favoris pour le titre de joueur défensif de l’année de la NFL.

L’entraîneur John Harbaugh, qui était demi défensif à l’Université de Miami et qui les a entraînés pour les Eagles de Philadelphie, a déclaré que c’était la nature du poste de cornerback. Vous êtes mis sur une île contre de grands receveurs. Et, a-t-il ajouté, les Ravens jouent beaucoup de couverture élevée en défense individuelle parce qu’ils ne « protègent pas nos coins à tout prix ».

« Et Brandon, ils lui ont mis d’excellents receveurs, et ils ont lancé des fondus contre l’homme de presse, et je pense qu’il a très bien résisté », a déclaré Harbaugh. « Il y a eu des jeux, évidemment, qui ont été réalisés, il a eu des jeux qu’il aimerait retrouver, mais il n’y en a vraiment pas beaucoup que je regarderais et dirais: ‘Hé, c’est une mauvaise technique’ – vraiment aucun. »

La Bannière de Baltimore remercie ses sponsors. Devenez un.

En fait, son match contre les Commandants était une performance classique.

UN répartition du film par Road Graders a expliqué comment Stephens fait preuve d’impressionnantes capacités de changement de direction qui lui permettent de rester au top des receveurs. Lors d’une passe contre Terry McLaurin, Stephens est resté avec lui tout au long de ses sorties et a rattrapé son retard à temps pour contester la capture. Cependant, au lieu de jouer le ballon, Stephens « joue [McLaurin’s] mains. » Cela a abouti à une rupture de passe.

Cependant, sur deux autres, Stephens avait encore une fois les mains prêtes et en position pour jouer les mains du receveur, mais le quart-arrière Jayden Daniels a délivré des passes parfaites, suivies par des attrapés parfaits de McLaurin. L’un d’eux est allé chercher un touché.

Selon Next Gen Stats, McLaurin a affronté Stephens sur 73,3 % de ses 30 parcours et a réussi trois des quatre attrapés pour 28 verges et un touché contre Stephens. Pourtant, Stephens a forcé une fenêtre étroite sur chaque cible pour une séparation moyenne des cibles de 0,5 mètre.

Cette saison, Stephens a imposé une fenêtre étroite sur 50 % de ses objectifs. Cela mène de loin tous les cornerbacks de la NFL avec 30 cibles ou plus. Aucun autre cornerback n’a imposé une fenêtre étroite sur plus de 40 % de ses cibles.

La Bannière de Baltimore remercie ses sponsors. Devenez un.

Les entraîneurs de football des médias sociaux ont déclaré que Stephens devait tourner la tête, et Road Graders a abordé le sujet en disant qu’il semble que Stephens ait appris à se concentrer sur les mains des receveurs plutôt que sur le ballon.

Bien que Hamilton ait déclaré que l’équipe devait faire un meilleur travail pour attraper le ballon lorsque des interceptions leur étaient lancées, plusieurs joueurs ont déclaré que ce n’était pas aussi simple que de simplement tourner la tête pour suivre le ballon. Cela peut entraîner un risque plus élevé de perdre la trace du récepteur, ce qui peut se transformer en un gain plus important. Tout dépend de la situation ou de ce que Harbaugh appelle la « relation ».

«J’aurais aimé qu’il y ait une règle stricte pour le moment où [to keep eyes on the receiver or play the catch point] parce que le problème est qu’il n’y a jamais deux situations exactement identiques », a déclaré Harbaugh. « Le timing, votre influence, votre relation – à quelle distance vous êtes, à quel point vous êtes proche, où se trouve le ballon, quand le ballon arrive – toutes ces choses sont différentes. Il s’agit probablement plutôt d’une question de réaction, si vous examinez vos fondamentaux. Nous voulons faire du bon travail sur la ligne.

Stephens, qui a expliqué la saison dernière comment il relève le défi de jouer sur une île, reste confiant en ses capacités et enthousiasmé par le prochain défi.

« Tu dois faire un lancer parfait à réaliser sur moi, et tirer, le [Daniels-to-McLaurin] touché sur la ligne de touche, c’était un lancer parfait, une capture parfaite », a déclaré Stephens.

La Bannière de Baltimore remercie ses sponsors. Devenez un.

Bien sûr, il est conscient qu’il y a des choses qu’il peut améliorer. Il a déclaré qu’il pourrait être plus cohérent (malgré l’évaluation de Hamilton selon laquelle « jouer et jouer, sa technique ne change jamais »), et qu’il y a des choses qu’il peut faire au-delà de rester avec ses adversaires pour leur rendre plus difficile la réalisation.

Le match de lundi contre les Buccaneers de Tampa Bay représente une opportunité de chance sur les balles 50-50 pour commencer à tourner dans sa direction. Le deuxième receveur de l’équipe, Mike Evans, mesure 6 pieds 5 pouces et pèse 231 livres, ce qui en fait un adversaire coriace lors des attrapés contestés. Harbaugh a déclaré que les Ravens savaient ce qu’ils devaient faire pour l’arrêter.

« Vous parlez d’un contre un contre Mike Evans – vous devez d’abord faire du bon travail sur la ligne, maintenir votre position lorsqu’il relâche, car il est si fort lors de la libération, puis sur le terrain, être en position lorsque le ballon vient par là, vous avez donc une chance de jouer avec le ballon », a déclaré Harbaugh. « Vous ne pouvez pas jouer via le récepteur, vous ne pouvez pas interférer avec le récepteur – toutes ces différentes choses. Mais vous pouvez être en position dans cette zone de capture devant le receveur, près des receveurs pour jouer le ballon et ensuite essayer de bien le jouer.

Stephens et ses coéquipiers doivent mettre cela en pratique, et j’espère que les jeux 50-50 pencheront en leur faveur.

« Parfois, c’est juste une question de chance ; Parfois, les choses se passent comme vous le souhaitez », a déclaré Hamilton. « … Et j’ai l’impression que c’est à nous de limiter le facteur chance. »

Le journaliste des Ravens, Jonas Shaffer, a contribué à cet article.