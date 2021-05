«  Vous ne pouvez pas choisir pour quoi vous agenouiller  »: le pilote de F1 Mazepin prend un genou pour honorer les victimes de la Seconde Guerre mondiale et est accusé de manquer de respect à BLM

La Russie a organisé des défilés et des cérémonies à travers le pays le 9 mai pour honorer les quelque 27 millions de citoyens soviétiques qui ont perdu la vie dans la guerre contre les forces hitlériennes qui a pris fin en 1945.

Loin des défilés tels que ceux de l’emblématique Place Rouge de Moscou, le pilote de F1 Mazepin a rendu un hommage à lui sur le circuit de Barcelone-Catalunya en Espagne.

Le coureur de Haas Mazepin a été vu tomber à genoux sur le circuit avec d’autres pilotes, et a révélé plus tard que c’était pour marquer le jour de la victoire plutôt que d’être associé à Black Lives Matter.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Nikita Mazepin (@nikita_mazepin)

«Dans mes actions avant la course, j’ai décidé de m’agenouiller pour montrer mon respect à ceux qui ont perdu la vie il y a 76 ans dans la guerre», a écrit le conducteur de 22 ans sur Instagram, partageant une image de lui-même.

Dans des commentaires supplémentaires à la presse russe, Mazepin a déclaré que la guerre avait affecté sa famille comme elle l’avait fait pour presque tous ses compatriotes et femmes.

«C’était une action ponctuelle de ma part,» Dit Mazepin. «Je pense qu’il est important de montrer du respect de cette manière aux personnes décédées pendant la Grande Guerre patriotique, il y en avait près de 30 millions.

«Mes grands-mères et mes grands-pères ont également participé à la guerre, ils étaient dans des camps de concentration. C’est un jour important pour ma famille, et j’ai pensé qu’il était nécessaire de faire ce geste en ce jour important.

Lors de sa première saison en F1, Mazepin n’est pas le pilote le plus populaire du circuit, mais il a été largement salué pour son geste en Espagne.

«Mon compagnon de fair-play» a répondu un fan sur Instagram tandis qu’un autre a ajouté: «Tu as fait la bonne chose, mon frère.

«Un très beau geste de respect» lire une autre réponse.

« Haters: je vais ignorer ça, » a ajouté un fan sarcastiquement, signalant que les détracteurs de Mazepin ne tarderaient pas à oublier son geste de respect.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Nikita Mazepin (@nikita_mazepin)

Mais bien sûr, Mazepin a rapidement été critiqué pour ses actions – certains suggérant même qu’il prenait un coup sournois aux manifestations du BLM en utilisant le même geste associé au mouvement.

«Vous ne pouvez pas choisir quoi [you] agenouillez-vous pour. C’est spécifiquement pour les conducteurs de montrer leur respect et leur soutien à la vie des Noirs. Votre choix de mots ici montre que vous ne vous souciez pas de la lutte contre le racisme. Comment impudique peut [you] être? » fulmina une réponse.

vous ne pouvez pas choisir pour quoi vous vous agenouillez. c’est spécifiquement pour les conducteurs de montrer leur respect et leur soutien à la question de la vie noire. votre choix de mots ici montre que vous ne vous souciez pas de la lutte contre le racisme. comment pouvez-vous être impudique? – la femme d’ambi 🪴 kai ♡ ︎ (@MARASMOTIVE) 10 mai 2021

« Oui, vous pouvez absolument choisir pour quoi, quand et comment vous voulez protester, » vint une réponse en défense de Mazepin.

«Il n’y a pas de monopole sur la protestation et les gens l’ont fait bien avant même que BLM ne soit une pensée.»

Oui, vous pouvez absolument choisir pour quoi, quand et comment vous voulez protester. Il n’y a pas de monopole sur la protestation et les gens le font bien avant même que BLM ne soit une pensée – JMG (@griffisjm) 10 mai 2021

«En Russie, le 9 mai est connu comme le« Jour de la victoire », lorsque les nazis ont capitulé, et c’est un jour où l’on se souvient des morts.

« Nikita a encore complètement manqué la raison pour laquelle les pilotes sont / étaient à genoux, » a déclaré un critique avec un identifiant Twitter contenant le hashtag #WeSayNoToMazepin.

En Russie, le 9 mai est connu comme le «jour de la victoire», lorsque les nazis ont capitulé, et c’est un jour où l’on se souvient des morts. Nikita a encore complètement manqué la raison pour laquelle les pilotes sont / étaient à genoux – AS19 | Alex | #WeSayNoToMazepin (@ AS19_Portsmouth) 9 mai 2021

Dans une autre réponse défendant Mazepin, un fan a écrit: «Je pense qu’il a le droit d’avoir son propre argument! Il a choisi d’honorer la mémoire des morts dans la plus grande guerre contre le racisme! Cela doit être respecté! Un acte d’homme fort et de personnalité!

Je pense qu’il a le droit d’avoir son propre argument! Il a choisi d’honorer la mémoire des morts dans la plus grande guerre contre le racisme! Cela doit être respecté! Un acte d’homme fort et de personnalité! – CmepeoTun (@Ozylab) 10 mai 2021

« Merci mec. Ces trolls qui osent ouvrir la bouche pour vous bannir pour ce geste ignorent complètement qu’il y a 76 ans, des gens ont littéralement perdu la vie en luttant contre le racisme ». est venu une réponse en défense du coureur russe.

Merci mec. Ces trolls qui osent ouvrir la bouche pour vous bannir pour ce geste ignorent complètement qu’il y a 76 ans des gens ont littéralement perdu la vie en luttant contre le racisme. – Alex Myodov (@amyodov) 10 mai 2021

« Vous ne pouvez pas simplement choisir ce pour quoi vous voulez vous agenouiller, » a tweeté une personne avec un sourire – avant qu’un autre utilisateur de Twitter ne soit ajouté « En fait, ils peuvent, » partageant un extrait d’un rapport de la BBC sur les modifications apportées aux règles de la F1 sur les protestations des conducteurs.

vous ne pouvez pas simplement choisir ce pour quoi vous voulez vous agenouiller 🙂 – Nataša 🌙 (@lacunanas) 9 mai 2021

En fait, ils peuvent – Binisiu (@BinisiuMacaco) 9 mai 2021

La version complète du rapport indique que les conducteurs peuvent « Choisissez leur propre geste pour soutenir l’inclusivité sur la grille, » et rien n’indiquait que Mazepin enfreignait les règles avec ses actions.

Alors que de nombreux pilotes continuent de s’agenouiller régulièrement pour faire un clin d’œil au mouvement BLM, ceux comme Mazepin et de plus grandes stars comme Mercedes ace Valtteri Bottas et Red Bull sensation Max Verstappen ne l’ont pas fait.

L’acte de Mazepin de s’agenouiller n’était pas la seule façon dont il a marqué le jour de la victoire – qui en Russie est célébré le 9 mai, par opposition à un jour plus tôt en Europe occidentale en raison du moment de la signature de la reddition allemande.

Le jeune conducteur est également apparu dans un casque spécialement conçu portant un numéro 9 et les couleurs noir et orange du ruban de St George – un symbole associé au souvenir national et aux célébrations.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Nikita Mazepin (@nikita_mazepin)

Sur la piste, Mazepin a terminé à l’arrière du peloton en 19e position dans la course de dimanche, qui a été remportée par la star de Mercedes Lewis Hamilton.

Son coéquipier de Haas, Mick Schumacher – fils de la légende de la F1 Michael Schumacher – a terminé une place au-dessus de Mazepin à la 18e place alors que les luttes de l’équipe se poursuivaient contre leurs rivaux beaucoup plus rapides.

Il y avait une note plus légère, cependant, alors que Mazepin a partagé un sondage en ligne dans lequel il a été élu quatrième dans le « conducteur du jour » – écrit « Merci pour vos votes, continuons à pousser » et en ajoutant un emoji riant.

Mazepin a rejoint Haas cette saison alors que son père, le milliardaire russe Dmitry Mazepin, a rejoint en tant que sponsor majeur de l’équipe avec sa société Uralkali. Cela a conduit à des accusations selon lesquelles Mazepin aurait effectivement acheté sa place dans l’équipe, bien qu’il ait brillé en sortant des rangs F2.

Le jeune russe a été impliqué dans le scandale avant même de commencer sa carrière en F1 lorsqu’il a été filmé en train de saisir la poitrine d’une amie à l’arrière d’une voiture, bien qu’il se soit excusé plus tard et Haas est resté avec lui malgré les appels pour vider le pilote.

Un début de vie difficile en F1 impliquant de nombreux tours n’a pas aidé, bien que le dernier geste de Mazepin lui ait valu le respect alors qu’il cherche à établir sa réputation sur et en dehors de la piste.