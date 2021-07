Hubbard super-lourd est le premier athlète transgenre à participer aux Jeux Olympiques, se rendant à Tokyo en tant que membre de l’équipe de Nouvelle-Zélande dans une inclusion qui a vu des personnalités de haut niveau soulever des questions sur la compétition et la figure.

Les experts ont soulevé des questions sur l’implication de Hubbard, se demandant comment les règles existantes concernant les niveaux de testostérone ont été atteintes.

« Les règles de qualification ont été établies par la Fédération Internationale d’Haltérophilie [IWF] avant le début de la qualification et que ces règles s’appliquent », a déclaré le Comité international olympique [IOC] président Bach, même si Mark House, un responsable de l’IWF, a suggéré que les règles n’auraient pas dû permettre à Hubbard d’être aux jeux il y a moins de deux mois.

« Vous ne pouvez pas changer les règles pendant une compétition en cours. Dans le même temps, le CIO est dans une phase d’enquête avec toutes les différentes parties prenantes.

« Les experts médicaux, les experts sociaux, les experts en droits de l’homme et, bien sûr, les fédérations internationales également pour revoir ces règles et finalement proposer des directives qui ne peuvent pas être des règles, car cette [has] pas de solution universelle. »

La championne des Jeux du Pacifique, Hubbard, devrait commencer sa campagne au Forum international de Tokyo le 2 août, et Bach a déclaré que les directives « diffèrent d’un sport à l’autre » et doivent être compilées de manière à garantir que leurs « différents aspects » garantissent une « concurrence loyale ». .

« C’est le rôle de l’organisation sportive [while], dans le même temps, en respectant les droits et les droits de l’homme et le droit à la vie privée des athlètes concernés », il ajouta.

La directrice des affaires publiques et des communications du Comité olympique néo-zélandais, Ashley Abbott, a quant à elle décrit les efforts déployés par l’équipe du pays pour aider Hubbard.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec Laurel – comme nous le faisons avec n’importe quel athlète – mais surtout en raison de l’énorme concentration sur elle, pour voir ce qui sera le mieux pour elle en termes d’interaction avec les médias », elle a dit.

« Bien sûr, il y a le [media] zone mixte et des choses comme ça. Nous continuerons à travailler avec elle et nous assurerons qu’elle est soutenue à tout moment et qu’elle comprend à quoi pourrait ressembler l’environnement. C’est certainement quelque chose que nous avons envisagé. »