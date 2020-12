Lorsque la militante adolescente Greta Thunberg a prêté son nom à un grand journal suédois, elle a rédigé un numéro sur le changement climatique. Beaucoup ont été surpris qu’elle présente une publicité BMW, qui a joué sur sa campagne pour vanter ses références écologiques.

Thunberg était techniquement le rédacteur en chef du numéro spécial du dimanche de 58 pages de Dagens Nyheter (DN), le plus grand journal suédois. La contribution réelle de l’éco-célébrité de 17 ans était limitée, a-t-elle déclaré sur Instagram, mais elle a offert quelques suggestions et commentaires, « Comme ça, vous ne pouvez pas avoir de rapports sérieux sur le climat et l’environnement tout en diffusant des publicités nuisibles au climat et à l’environnement. »

Compte tenu de cela et du message global sans compromis de Thunberg sur le changement climatique, de nombreux lecteurs ont été surpris que l’une des publicités présentées dans le numéro soit celle du constructeur automobile allemand BMW. L’annonce pleine page montrait un panneau ressemblant à celui que l’activiste avait tenu pendant son «Grève scolaire pour le climat» campagne il y a quelques années. Il a rapporté avec fierté que BMW était classé comme le constructeur automobile le plus durable au monde par Dow Jones.

Suède: Greta #Thunberg est clair au nom de qui vont ses protestations. Les manifestations font la publicité de la marque automobile allemande #BMW. Pas étonnant que Greta soit adorée par les Allemands. pic.twitter.com/CRzl4z2h9w – Jonas Jenssen (@jenssen_jonas) 7 décembre 2020

Le directeur de DN, Martin Jonsson, a déclaré que le journal était en train de modifier sa politique publicitaire pour être plus respectueuse du climat, mais « Il ne sera prêt que l’année prochaine. » Il a confirmé que Thunberg avait examiné toutes les publicités du numéro avant leur publication.

Alors que certains experts en marketing suédois croyez l’annonce à être «Arrogant» et un «Mouvement intelligent» par BMW, d’autres ont déclaré que cela pourrait devenir une responsabilité pour l’entreprise. Même les personnes qui ont trouvé le contenu de l’édition spéciale important et urgent ont trouvé l’annonce « désagréable ». La société accrochée à la renommée de Thunberg est un «Parasite de réputation» cela devrait «Éloignez ses doigts tachés de diesel de Greta», un commentateur a écrit.

Un certain nombre de réactions négatives ont volé au visage du journal lui-même, les gens disant qu’il était apparemment plus intéressé par l’argent liquide que par la sauvegarde de la planète, malgré l’impression du numéro thématique. Certains interrogé pourquoi Thunberg n’a rien trouvé de mal avec l’annonce.

La campagne environnementale de Thunberg avait des liens lointains avec le constructeur allemand dans le passé. Son célèbre voyage éolien à travers l’Atlantique pour assister à une conférence sur le changement climatique à New York l’année dernière a été effectué sur un yacht fourni par Team Malizia, basé à Monaco. Le club compte BMW comme l’un de ses principaux sponsors, bien que l’activiste ait insisté sur le fait que sa voile était une course gratuite purement non commerciale pour la cause.

L’équipe Malizia a bien sûr des sponsors. Mais pour le voyage avec moi à New York, il n’y a pas de sponsors commerciaux. Tous les logos des sponsors commerciaux ont été supprimés.

Aucun argent ou paiement futur n’est impliqué. Ils m’ont offert un tour gratuit parce qu’ils soutiennent ma cause. pic.twitter.com/oS0HbnSRS6 – Greta Thunberg (@GretaThunberg) 31 juillet 2019

