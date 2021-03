Lorsqu’ils discutent des relations UE-Russie cette semaine, les dirigeants européens doivent se souvenir de ce que le chef des affaires étrangères de l’UE, Josep Borrell, a vu de première main lors de son voyage désastreux à Moscou en février: que nous aurons affaire à une Russie de plus en plus agressive.

Les deux principales raisons de cette agression sont toutes deux d’origine locale et aucun effort d’apaisement de Moscou ne les changera.

Premièrement, lorsque Poutine a déploré la disparition de l’Union soviétique, ce n’était pas de la rhétorique – il a vraiment pour mission de restaurer autant que possible le défunt Empire, que ce soit par la propagande, la corruption ou la force militaire brutale. L’indépendance des pays du partenariat oriental (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie et Ukraine) et l’UE elle-même lui font obstacle; d’où les conflits passés et les conflits à venir.

Deuxièmement, le régime perd progressivement son soutien à la maison et ils le savent. Plus d’agressions à l’étranger et de répression à l’intérieur du pays, c’est la tentative du régime de paraître plus fort qu’il ne l’est et de soumettre quiconque s’y oppose. La vérité est que la promesse de Poutine de restaurer l’Union soviétique, qui a fonctionné pour les générations plus âgées, ne fait pas l’affaire avec les plus jeunes – ceux qui ont grandi sur des idées vaguement occidentales comme les citoyens ayant des droits, le gouvernement existant pour servir le peuple (pas l’inverse) et les lois s’appliquant à tout le monde. Idées que le gouvernement russe lui-même a prêchées (bien que beaucoup moins pratiquées).

Les personnes dans la trentaine ou au début de la quarantaine, qui ne se souviennent pas de beaucoup ou de rien de l’Union soviétique, n’ont constaté une baisse de leur qualité de vie (et de leurs revenus) qu’au cours de la dernière décennie. Les services et les infrastructures, qu’ils ont tendance à comparer avec l’Europe, sont misérables. Il n’est pas étonnant que tant d’argent public se retrouve entre des mains privées collantes. Aucun projet de nostalgie ne compensera ces malheurs de la vie réelle.

Tout ce mécontentement a alimenté les dernières manifestations en faveur du militant anti-corruption Alexei Navalny, tout comme l’exemple de son courage personnel. Revenir en Russie après une tentative d’assassinat en sachant ce qui s’en vient a changé la donne pour beaucoup.

Le Kremlin tentera clairement d’effrayer ceux qui exigent la fin du pillage et de l’anarchie. Pourtant, chaque coup porté par le régime à l’un de ses détracteurs déclenche une vague de solidarité et de soutien dans la société. Lorsqu’elles ont été frappées pour la première fois d’amendes en vertu de la loi sur les agents étrangers, les ONG ont pu collecter des centaines de milliers de roubles en quelques jours. Même face à l’extrême hostilité de l’État, les médias indépendants ont connu un boom récemment, avec une augmentation du nombre de téléspectateurs, des abonnements et des dons au milieu des manifestations.

Par conséquent, l’Europe a besoin d’une stratégie à deux volets à l’égard de la Russie: offrir solidarité et aide au nombre croissant de Russes mécontents qui veulent faire de leur pays un endroit plus juste, démocratique et pacifique, et être prêts à affronter le Kremlin avec détermination, punir systématiquement ses agressions et ses oligarques.

Du côté de la solidarité, cela signifie un soutien accru à la société civile russe et aux médias indépendants, ainsi que des programmes d’échange d’étudiants.

Malgré les efforts incessants de l’État russe pour réprimer la société civile, il continue de fournir des services avec beaucoup de compétence et de confiance, aidant ceux qui en ont besoin, qu’il s’agisse des sans-abri, des victimes de violence domestique ou des prisonniers politiques. Cette partie dynamique et courageuse de la société russe mérite notre soutien.

Le gouvernement russe a essayé de couper le secteur de l’éducation du reste du monde, mais nous pouvons offrir des échanges d’étudiants. Plus les jeunes Russes auront l’occasion de découvrir l’Europe de première main, meilleures seront les chances d’une relation pacifique avec la Russie à l’avenir.

Les médias indépendants russes ne font pas qu’accroître leur audience nationale, ils fournissent un service crucial à l’Europe en collaborant avec leurs pairs occidentaux sur des enquêtes transfrontalières qui découvrent les stratagèmes de blanchiment d’argent du Kremlin au sein des systèmes financiers occidentaux et les tentatives d’assassinat en Europe menées par le secret de la Russie. prestations de service. Un travail aussi incroyablement courageux a besoin de plus de soutien.

En matière de sanctions, l’UE devrait faire ce que l’opposition russe réclame depuis longtemps: frapper l’argent du Kremlin et affaiblir ses réseaux kleptocratiques. Le Kremlin gère un réseau complexe d’entreprises et d’individus, dont beaucoup se feront passer pour des entrepreneurs privés en Occident tout en restant étroitement intégrés dans les structures autoritaires du Kremlin.

Lutter contre l’argent noir du Kremlin n’est pas seulement la bonne chose à faire; c’est aussi la meilleure protection pour l’Europe elle-même, car tous les efforts du Kremlin pour saper l’UE reposent sur ces flux d’argent louches.

Si nous nous en tenons à cette approche à deux volets, nous aiderons la société russe à traverser les moments difficiles qui nous attendent, à conserver notre dignité en tant que communauté de valeurs et à renforcer notre propre sécurité face à l’agression.

Pourquoi se prosterner devant une autocratie fossilisante serait-il une meilleure option?

Rostislav Valvoda est le directeur exécutif du Centre de la société civile de Prague.