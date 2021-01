Les stations de ski sud-coréennes fermées ces dernières semaines pour aider au combat COVID-19[feminine, les fortes chutes de neige ont entraîné une augmentation des ventes de traîneaux alors que les amateurs de sports d’hiver recherchent des pistes de neige familiales proches de chez eux.

Les principaux détaillants sont à court de stocks de traîneaux en plastique, E-Mart, la plus grande chaîne de supermarchés du pays, vendant près de 2200 traîneaux en six jours, plus de trois fois ses ventes totales de 2020.

Le concurrent Lotte Mart a déclaré que les ventes de traîneaux au cours des six premiers jours de janvier ont été multipliées par six par rapport à la même période l’an dernier et sont également complètement en rupture de stock.

Une famille qui a visité le parc olympique de Séoul a déclaré qu’elle devait apporter des tapis de pique-nique pour ses enfants sur lesquels glisser.

« Nous avons essayé d’acheter des traîneaux hier, mais nous n’avons pas pu en trouver un, alors nous avons apporté ces tapis comme substituts. C’est toujours formidable que nos enfants puissent profiter de la luge et que nous ayons un endroit près de chez eux où il peut remplacer les parcs de luge », a déclaré Joe Choong-hyun, père de deux garçons.

Après de fortes chutes de neige plus tôt dans la semaine, les enfants ont joué à l’extérieur alors même que la température à Séoul avait chuté à -18,6 Celsius (-1,5 Fahrenheit) vendredi, la plus froide en 35 ans.

«Je suis heureux que la neige soit encore entassée afin que je puisse faire plus de bonhommes de neige et avoir des combats de boules de neige», a déclaré Kim Ha-jin, 11 ans, qui faisait de la luge sur une petite pente.

Une photo d’une personne faisant du snowboard sur une route enneigée au milieu de Séoul est devenue virale sur Twitter, tandis qu’un Youtuber qui a posté une vidéo de lui-même skiant dans sa ville a enregistré près de 43000 vues.

Les stations de ski, quant à elles, ont repris leurs activités plus tôt cette semaine, mais seulement avec une capacité et des heures de fonctionnement limitées, à la suite d’une grappe d’infections dans une station du comté de Pyeongchang, site des Jeux olympiques d’hiver de 2018.