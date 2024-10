Vous ne parvenez pas à vous débarrasser de cette toux ? La pneumonie ambulante est en augmentation

30 octobre 2024 – Les jeunes enfants sont de plus en plus infectés par des bactéries pouvant entraîner la maladie connue sous le nom de pneumonie ambulante. Un symptôme caractéristique est une toux qui commence sèche mais qui finit par produire des quantités modérées de mucus épais et non sanglant. La toux peut durer des semaines.

C’est une tendance inattendue, puisque les bactéries — appelées Mycoplasma pneumoniae – était si rare au plus fort de la pandémie de COVID qu’une revue médicale a publié un article suggérant que cela pourrait être le cas. parti pour toujours. Et l’augmentation des maladies chez les jeunes enfants est également inhabituelle, puisque les cas documentés surviennent généralement chez des enfants ou des adolescents d’âge scolaire.

M. pneumoniae provoque généralement des infections des voies respiratoires et peut causer des dommages à la gorge, à la trachée et aux poumons. La plupart des maladies sont bénignes, commençant par de la fièvre, des maux de gorge et de la toux et évoluant vers ce qui peut être considéré comme un rhume de poitrine. L’apparition des symptômes est très progressive.

M. pneumoniae conduit souvent à ce que l’on sait pneumonie ambulante – un nom donné parce qu’elle est généralement moins grave que les autres formes de pneumonie bactérienne.