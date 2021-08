« Vous ne méritez pas ce nom »: le Tchétchène Hulk Tamaev défie l’homonyme iranien de se battre en cage dans une bataille de mastodontes

Tamaev – qui porte le surnom de « Hulk tchétchène » en raison de son propre physique musclé – a appelé Gharibi dans un post Instagram dans lequel il se moquait du cadre gigantesque de l’Iranien.

« Sajad, vous vous appelez Hulk iranien, mais je pense que vous êtes simplement gros et que vous ne devriez pas avoir un tel surnom. » Tamaev aiguillonna.

« Il n’y a qu’un seul Hulk, et c’est moi. Voyons ce que vous pouvez faire dans la cage ?!”

Le muscleman né à Grozny, Tamaev, 20 ans, a des antécédents inégaux en MMA, mais a affronté Philip ‘Marvin’ Tretiak lors d’une bagarre en décembre 2018 qui a accumulé plus de 16 millions de vues sur YouTube.

Il a également renversé le blogueur ukrainien de fitness Bogdan Palyuk en 2019, terminant son rival avec un barrage au sol et à la livre.

Mais il vise désormais la figure gargantuesque de Gharibi, qui a fait la une des journaux du monde entier il y a cinq ans lorsque des rapports ont affirmé qu’il voulait s’engager pour combattre le groupe terroriste ISIS en Syrie.

L’homme-montagne iranien, qui pèserait près de 400 livres et mesurerait plus de 6 pieds de haut, a souvent été associé à des incursions dans les sports de combat.

En 2018, il avait été annoncé pour se battre avec le géant britannique Martyn Ford – l’autoproclamé « l’homme le plus effrayant de la planète » – sous la bannière de la promotion des sports de combat polonais KSW, bien que le concours ne se soit jamais concrétisé.

Gharibi a ensuite été pressenti pour rencontrer son équivalent brésilien, Romario dos Santos Alves, bien que là encore rien n’en soit sorti.

Malheureusement pour les fans de combat impatients de voir le titan iranien en action, il en va de même pour sa prétendue entrée dans la boxe à mains nues, lorsque la promotion BKFC a fièrement annoncé que Gharibi honorerait un spectacle exagéré en 2020 intitulé ‘USA vs Iran : World War III’.

Cela ne s’est jamais produit, mais Gharibi semble toujours passionné par les sports de combat et en octobre dernier, il a déclaré à son compte Instagram de plus de 500 000 qu’il souhaitait une confrontation des super-lourds à l’UFC.

« Certains de ces combattants minuscules et maigres m’ennuient vraiment », a écrit le Léviathan iranien en taguant le patron de l’UFC, Dana White.

« Les combats de super-poids lourds peuvent être plus excitants, croyez-moi ! Je suis tout à fait prêt pour ça, dites-moi juste qui est à mon style et à mon niveau, et où je devrais l’écraser ?

« Je viens à Octagon pour une vraie bataille, pas pour le plaisir, j’annoncerai l’adversaire lors de la première conférence de presse. 180kg. »

Les fans attendent toujours – mais il pourrait y avoir de l’espoir après que Gharibi a déclaré qu’il relèverait le défi lancé par Tamaev.

« Il suffit de signer un contrat de combat. Je te vois dans la cage, a répondu l’Iranien à Tamaev sur Instagram.

Alors que son propre record de combat est mince, l’homme fort tchétchène Tamaev n’est rien sinon un maître de la promotion.

Il a terni cette réputation ces derniers mois en organisant une confrontation entre les sensations Internet Hasbulla Magomedov et Abdu Rozik.

Les deux stars adolescentes – qui ont toutes deux un trouble de croissance rare – sont censées se rencontrer au combat, bien que le combat ait toujours été taquiné par Tamaev pour échouer.

La célébrité du Daghestan Hasbulla se serait brouillée avec Tamaev au sujet des conditions financières, mais des rapports récents affirment que l’événement pourrait reprendre après qu’un sponsor ait été trouvé.

Et si Tamaev parvient enfin à mettre l’Iranien Hulk dans une cage, le battage médiatique surdimensionné accompagnant ce concours pourrait éclipser tout ce que l’audacieux blogueur a réussi jusqu’à présent.

