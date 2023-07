Vous ne le savez peut-être pas, mais ces 6 choses vous font dormir chaud

Non seulement se réveiller chaud au milieu de la nuit est inconfortable, mais cela peut également entraîner une diminution de la qualité du sommeil. Lorsque votre température augmente, cela perturbe le processus de thermorégulation de votre corps. En bref, vous tournez et tournez, et il devient difficile de se sentir suffisamment à l’aise pour se rendormir.

Si vous avez le sommeil chaud, il y a de fortes chances que quelque chose en soit la cause, comme votre matelas, votre oreiller ou même ce que vous portez au lit. Voici six choses à examiner lorsque vous vous retrouvez à dormir chaud.

6 choses qui vous rendent particulièrement chaud la nuit

Il y a beaucoup de choses qui affectent la qualité de votre sommeil. Commençons par la literie.

Votre oreiller

N’importe quel aspect de votre literie, de vos draps à vos oreillers, peut agir comme isolant. Si vous avez un oreiller avec un matériau plus épais ou de la mousse à mémoire de forme, cela peut augmenter la température de votre corps et vous réveiller au milieu de la nuit trempé de sueur.

Lorsque vous choisissez votre oreiller, recherchez des oreillers rafraîchissants. Comment fonctionnent-ils? Ils contiennent souvent du gel ou de la mousse perforée, de la poly mousse déchiquetée ou un matériau qui n’absorbe pas la chaleur de votre corps. Au lieu de cela, il y a généralement une couverture de refroidissement ou une couche de refroidissement qui disperse la chaleur loin de vous. Vous pouvez également consulter notre guide des meilleurs oreillers et trouver celui qui vous convient.

Vos draps

Les draps de lit peuvent également être la cause de votre retournement ou de votre réveil dans une mare de sueur. Lorsque vous choisissez vos draps de lit, éloignez-vous de ceux en polyester ou en polaire – et soyez conscient du nombre de fils, plus le nombre de fils est élevé, plus il peut vous faire sentir chaud.

Optez plutôt pour des draps rafraîchissants ou des draps en tissu respirant. Les draps rafraîchissants, semblables aux oreillers rafraîchissants, éloignent la chaleur de vous, la dispersant partout. De cette façon, vous restez au frais et à l’aise.

Votre couette

Les dormeurs chauds devraient choisir des couettes en coton, en soie ou en bambou. Chacun d’entre eux offre une respirabilité naturelle, de sorte que vous ne vous réveillez pas trempé. Vous pouvez également acheter une couette rafraîchissante qui répartit uniformément la chaleur de votre corps, vous permettant de bien dormir sans surchauffer.

Ce que tu portes au lit

Vous voulez choisir des pyjamas ou d’autres vêtements avec des tissus respirants. Les pyjamas en coton, lin, soie ou lyocell peuvent vous garder au frais en permettant à la chaleur de votre corps de s’échapper.

Pendant ce temps, lorsque les températures montent en flèche, vous pourriez ressentir la tentation de dormir sans vêtements. Cela signifie cependant que votre corps transpirera sans aucun matériau pour l’essuyer, comme vous le feriez avec des pyjamas rafraîchissants. Ainsi, bien que dormir dans votre costume d’anniversaire semble être une option intelligente, cela peut en fait vous garder au chaud la nuit.

Votre partenaire

Avoir un partenaire ou un compagnon à quatre pattes se blottir contre vous peut être divin – jusqu’à ce que la chaleur corporelle se combine pour ressembler à un après-midi de Floride en juillet.

Voici quelques façons de garder votre sang-froid tout en vous blottissant : Installez des ventilateurs sur chaque table de chevet pour garder chaque personne au frais. Vous pouvez placer le dormeur le plus chaud à côté de la fenêtre, placer des ventilateurs sur chaque table de chevet pour garder votre fraîcheur, vous assurer que tout le monde est correctement hydraté avant de vous coucher ou abandonner la plus grande couette au lieu de deux couettes rafraîchissantes.

Votre surmatelas

Enfin, si vous avez besoin de plus de confort mais que vous ne voulez pas payer un bras et une jambe pour un nouveau matelas, pensez à un surmatelas. Les surmatelas rafraîchissants, comme le surmatelas Saatva Cooling Graphite Mattress Topper, vous offrent trois pouces de mousse merveilleuse. Et la couche de graphite extrait la chaleur corporelle de chaque dormeur, la dispersant uniformément partout. Vous gagnez des nuits de sommeil confortables sans vous réveiller dans des flaques d’eau, et votre portefeuille peut se reposer facilement puisque vous n’avez pas déboursé un rein pour un nouveau lit.