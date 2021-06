Vous ne le croirez pas, mais cette LUNACY n’est pas une parodie. TikTok lib appelle sa peau blanche UNIFORME ENNEMI, essaie de réparer dans la 2ème vidéo. – Le bon scoop

Cette vidéo? C’est là que le monde se dirige. C’est là que se trouve déjà une grande partie de l’Amérique. Et qu’est-ce que c’est est c’est : totalement dingue.

C’est une bibliothèque TikTok qui a reçu un commentaire sur le fait d’être un colonisateur. Mais elle a renvoyé cela au commentateur en disant oui, correct, je suis un colonisateur.

Elle dit qu’elle pourrait « travailler » aussi dur que possible et « lire Malcolm X tous les jours » et finir par faire des « erreurs racistes » et blesser les gens.

C’est une colonisatrice, voyez-vous. Et elle ne s’attend pas à ce que quelqu’un lui fasse confiance. Et savez-vous pourquoi? Parce qu’elle « porte cette couleur de peau ».

« Je porte l’uniforme de l’ennemi.

La partie la plus folle de cette vidéo est que ce n’est pas une parodie pic.twitter.com/3eCCcvmwYe – Bibliothèques de Tik Tok (@libsoftiktok) 16 juin 2021

Ce morceau d’uniforme ennemi ? C’EST ce que pensent les libs et BLM. Ne fais pas d’erreur.

Maintenant, cette fille a sorti un deuxième TikTok à la lumière du contrecoup apparent, dans lequel elle tente de modifier ses commentaires. Et je vais le mettre ici dans le post pour que vous l’entendiez. Mais ne vous y trompez PAS. La première chose qu’elle a dite ? C’est ce qu’elle croit au fond de son âme qui se déteste. C’est ce que tous les démocrates croient ou prétendent croire chaque jour. Et ce sentiment est l’objectif principal du BLM et de la Critical Race Theory. Pour produire CE résultat. Le résultat « uniforme ennemi ».

Cette deuxième vidéo est juste un contrôle des dégâts pour sa marque TikTok. Et cela n’arrive que parce qu’elle a reçu des critiques d’un commentateur noir, alors elle pense qu’elle doit s’excuser d’être raciste dans ses excuses pour être raciste !

ET elle ne le reprend même pas, elle change juste les mots qu’elle utilise pour dire la même chose.

Regarder. C’est assez triste.

@jamie_gosling Répondre à @stephaniemiller160 Merci de m’avoir appelé Stéphanie. son original – Jamie Gosling

J’ai pitié de cette âme misérable. Elle n’est pas seulement malavisée, elle a été conduite dans le désert, soumise à un lavage de cerveau jusqu’à la folie.

C’est ce qu’ils veulent pour vos enfants.