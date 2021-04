Au terme d’une importante victoire 3-1 sur Gênes qui a déplacé la Vieille Dame à moins de 12 points du leader de la Serie A, l’Inter Milan, le Portugais n’est pas resté sur le terrain pour célébrer avec ses coéquipiers.

Le sacré bianconeri Le maillot a également été fouetté et jeté au sol au stade Allianz, et tandis que le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a affirmé que c’était un cadeau pour le garçon de balle, Toni était loin d’être impressionné.

«Tu ne jettes pas le maillot» «Cristiano Ronaldo a-t-il besoin d’améliorer son attitude? 😟 pic.twitter.com/kUaV0TdFNs – Objectif (@goal) 15 avril 2021

« Il est très important pour la Juventus, » le héros italien de la Coupe du monde 2006 a commencé au journal local Tuttosport.

«C’est le meilleur buteur, il a beaucoup marqué. Mais je ne suis pas impressionné par une partie de son attitude envers le groupe. Je repense à l’époque où je jouais, » Dit Toni.

«J’étais très égoïste et si je ne marquais pas, je restais quand même sur le terrain pour fêter ça. J’ai enduré la déception.

« Que ce soit une coïncidence ou non, vous ne lancez pas le maillot. Parfois, un grand champion doit montrer l’exemple », Insista Toni.

Pour sa défense, l’entraîneur Andrea Pirlo – un ancien coéquipier de Toni en équipe nationale et pour la Juve – avait déclaré: «C’est normal qu’il ait voulu marquer un but, d’autant plus que le match s’était déroulé d’une certaine manière.

«Cela fait partie de l’attitude des champions qui veulent toujours laisser leur empreinte».

Pourtant, ce n’est pas la première fois ces derniers mois que l’attitude du jeune homme de 36 ans est remise en question.

Après avoir lancé le brassard de capitaine après un incident douteux sur la ligne de but lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre la Serbie, l’ancien footballeur et compatriote Fernando Meira s’est également incliné sur CR7.

« C’est clairement un but, mais Ronaldo ne peut pas jeter le brassard sur le sol comme ça. » Dit Meira.

« La réaction de Cristiano est naturelle, mais ce n’est pas acceptable de la part du capitaine de l’équipe nationale. Vous ne pouvez pas lancer le brassard sur le sol et dirigez-vous vers le vestiaire pendant que le jeu se déroule encore, » il ajouta.

« Ce n’est pas un comportement acceptable pour un joueur de sa stature. Je comprends sa frustration et je suis d’accord avec lui car son but aurait dû compter, mais les arbitres doivent prendre une décision sans VAR et il doit donner l’exemple. L’exemple qu’il a donné la nuit dernière n’était pas assez bien, » Meira a conclu, dans une fureur qui a fini par impliquer la sœur de la superstar.

Dans une diatribe pour les âges, Katia Aveiro a marqué les médias de leur patrie « manipulateur et aveugle ».