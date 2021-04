La célébrité Internet vient de sortir d’un KO au premier tour de l’ex-Bellator et du roi ONE Ben Askren – qui a également essayé et échoué de décoller à l’UFC, où Cormier agit désormais en tant que spécialiste.

Partageant un article de Cormier dans lequel il a déclaré que la façon dont Paul avait parlé au combattant de l’UFC Tyron Woodley « avait fait ramper sa peau » et a averti que « tous ces enfants vont recevoir une leçon », a écrit le jeune homme de 24 ans: « OK, gros garçon. Alors moi contre toi et [J’Leon Love] vs [Woodley]? «

Ok gros garçon. Alors moi contre toi et J contre T. ?? https://t.co/MDhyPTVpIN – Jake Paul (@jakepaul) 18 avril 2021

S’adressant à la dispute, Cormier a déclaré sur son podcast: « Ce mec ne me combattrait jamais. Je le tuerais. Pourquoi est-ce que je combattrais jamais quelqu’un comme ça? »

«Mais ma réaction immédiate a été: ‘Je ne peux pas supporter cet enfant.’ Alors ça marche. Je ne supporte pas ce gamin. Mais qui frappe? «

Faisant référence à son règne simultané en tant que champion des poids lourds légers et des poids lourds, Cormier a poursuivi: « Vous ne frappez pas quelqu’un. Je suis le gars qui est dans le Temple de la renommée. Je suis le gars qui a remporté deux championnats du monde au en même temps.

Lmao. Je ne sais même plus dans quel monde je vis. Honnêtement, je ne https://t.co/OhWcrIIFKG – Daniel Cormier (@dc_mma) 18 avril 2021

« WQu’as-tu fait pour gagner le droit de me battre? So, non, c’est idiot et stupide. Mais j’aimerais qu’il se batte contre Tyron. J’aimerais le voir combattre quelqu’un de plus réel.

«Ne combattez pas Ben Askren à 190 ans, gonflé. Combattez un poids moyen. Laisse-moi te voir combattre Luke Rockhold ou quelqu’un comme ça.

«Et puis je ne dirai pas seulement que vous avez des compétences de base, je dirai que vous êtes un vrai combattant. Parce qu’en ce moment, tout est de la prétention.

Malgré ses railleries, Cormier a un certain respect pour ce que Paul a accompli jusqu’à présent – même s’il sent qu’il doit un réveil brutal.

« Il est temps d’arrêter d’appeler ce gamin un YouTuber, car il a la compréhension et les bases de la boxe », « DC » souligné.

« Sont-ils des fondamentaux de haut niveau? Non, mais il comprend. S’il continue à se battre contre des gars comme celui-ci, il continuera à avoir l’air comme il l’a fait.

« Mais au moment où il se bat contre quelqu’un qui a une meilleure compréhension de la boxe, cette combinaison ne va pas atterrir aussi efficacement – et même si c’est le cas, il ne fera pas que mettre ces mecs à la porte.

« Les gars vont commencer à rouler avec le coup de poing, ils vont arrêter de réagir si mal au coup sur le corps. »

DC vous mettrait dans une boîte, mon pote. Donnez-lui l’adresse, il la renverra à vos proches après – The MMA Dude ™ (@philthemmadude) 18 avril 2021

Les fans de Fight ont essayé de dissuader Paul de divertir une réunion avec Cormier, avec une plaisanterie: « DC te mettrait dans une boîte mon pote. Donnez-lui l’adresse [and] il le renverra à vos proches après « .

Un critique de Cormier l’a informé qu’il était un « athlète lavé » et cela « une beaucoup de ces jeunes peuvent vous hurler dans le format des mains seulement ».

Incrédule, le natif de Lafayette a répondu: « Je ne sais même plus dans quel monde je vis. Honnêtement, je ne sais pas. »