Vous ne ferez pas de “compromis” avec Kim Kardashian sur l’éducation des enfants, compare l’ex-femme à Marilyn Monroe

Ye, l’artiste anciennement connu sous le nom de Kanye West, continue de prendre position contre l’ex-femme Kim Kardashian au sujet de la scolarité de leurs enfants.

Dans la deuxième partie de l’interview exclusive globale de Ye avec Tucker Carlson de Fox News, diffusée vendredi, il a affirmé qu’il n’était pas disposé à “compromis” l’éducation de son enfant.

“Ce qu’ils font, c’est prendre toutes les célébrités [kids] – les acteurs, les joueurs de basket – et ils les jettent dans cette seule école, et ils endoctrinent les enfants », a affirmé Ye dans« Tucker Carlson Tonight ».

Les commentaires de Ye viennent après qu’il a dit qu’il “se mordait la langue” sur ses opinions politiques, car il pensait que cela serait bénéfique pour ses enfants.

“Mes enfants vont dans une école qui enseigne aux enfants noirs un Kwanzaa compliqué… ils n’enseignent même pas Noël lui-même”, a déclaré Ye à propos de l’école actuelle de son enfant, Sierra Canyon.

Le rappeur “Jesus Walks” suggère toujours à ses enfants d’aller à la Donda Academy, une nouvelle école chrétienne privée que Ye a créée.

Enseignant de la pré-maternelle à la 12e année, la Donda Academy est située à Simi Valley, en Californie, et est fière de préparer les élèves à devenir “la prochaine génération de leaders, de penseurs et d’innovateurs”. Les parents auraient besoin de signer un accord de non-divulgation avant que leurs enfants puissent y assister.

Le rappeur “Famous” a continué à faire l’éloge de ses enfants lors de son entretien avec Tucker Carlson de Fox News et a noté qu’il devait se battre pour la scolarisation de ses enfants.

“Mon fils, Psalm est brillant… ils cherchent à comprendre comment l’endoctriner pour faire de lui une autre partie du système”, a expliqué Ye.

“J’ai une chorale dans mon école… pour le moment, nous sommes parvenus à un compromis, mais je n’ai pas fini parce que je ne fais pas de compromis.”

Kardashian et Ye sont parvenus à un accord selon lequel leurs quatre enfants fréquenteraient le Sierra Canyon à plein temps, puis participeraient à des activités parascolaires à la Donda Academy.

Cependant, Ye a ajouté que son fils était déjà influencé par son système scolaire actuel puisqu’il s’est demandé pourquoi il devait absolument fréquenter la Donda Academy.

“Je me suis assise là avec mon fils… et il a dit : ‘Pourquoi ai-je besoin de chanter ? Je ne vais même pas à ton école.’ Alors imaginez une version de 16 ans de ce type ? La version de 26 ans de ce type où le père n’a pas son mot à dire… de ce que les enfants regardent, de ce que les enfants portent, de ce que les enfants mangent , avec qui les enfants traînent.”

Ye et Kardashian partagent quatre enfants ensemble – North, Saint, Chicago et Psalm.

Lors de l’interview de Ye’s Fox News, il a comparé son ex-femme à Marilyn Monroe et a critiqué les médias pour avoir déclaré “qu’elle va rester célibataire pour toujours”.

“Kim est comme un hybride. Elle n’est pas seulement Marilyn Monroe… elle est aussi une personne de la mode. Elle est une maman… une activiste… une avocate. Elle est multimilliardaire. Elle est sexy. Elle est l’une des plus belles des gens de tous les temps”, a-t-il déclaré au présentateur de Fox News.

“Quand vous voyez un titre qui dit que Kim dit : “Oh, je vais rester célibataire pour toujours.” C’est de l’endoctrinement… ils veulent que cette personne dise à toutes les petites filles qu’elles doivent rester célibataires pour toujours.”

L’année dernière, le fondateur de SKIMs et Ye ont demandé le divorce. Depuis lors, il y a eu de vives disputes sur la façon dont ils prévoient d’élever leurs enfants et leur coparentalité.

Dans la première partie de l’interview exclusive de Ye avec Tucker Carlson de Fox News, le rappeur a souligné qu’il avait été critiqué pour avoir emménagé dans une maison à côté de son ex-femme pour se rapprocher de ses enfants.

“Les médias m’ont ridiculisé pour avoir amené la maison à côté de Kim pour voir mes enfants, et ils ont même dit que je la traquais, elle et son nouveau petit ami”, a-t-il fait remarquer dans “Tucker Carlson Tonight”.