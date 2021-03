Le coronavirus a porté un coup dur à tout le monde et au milieu d’une routine de travail à domicile pour la plupart des professionnels, l’idée du travail et des vacances a beaucoup changé. La pandémie a également affecté la santé mentale des gens avec des niveaux de stress qui montent en flèche en raison des suppressions d’emplois, des réductions de salaire et, enfin mais surtout, des problèmes de santé, à la fois physiques et mentaux. Au milieu de tout cela, le secteur de l’hôtellerie a offert une idée de navigation unique en ces temps difficiles. Le concept relativement nouveau de «sleepcation» semble rattraper tout le monde, où le rajeunissement est l’objectif principal.

Une étude récente sur le sommeil a été menée par l’institut Bengaluru de l’ITC Life Sciences & Technology Center et un groupe de chaînes d’hôtels de luxe où il a été révélé que de tels forfaits de sommeil aident définitivement à améliorer la qualité de vie et le rythme travail-sommeil, en particulier à des moments comme celles-ci. Et avec les sites touristiques qui s’ouvrent légèrement, les gens ont fait des visites, mais à un rythme vigilant. Et maintenant, alors que les incidents de cas de Covid-19 en augmentation semblent à nouveau faire le tour, les gens sont de plus en plus partisans d’une idée de staycation.

De nombreux professionnels se réchauffent lentement mais sûrement à l’idée d’une somnolence parce que pour être une aide considérable pour augmenter leur productivité et leur équilibre travail-vie personnelle, le TOI a rapporté.

Avec des heures de travail qui s’étendent naturellement grâce à un horaire de travail à domicile, un travail tard dans la nuit, des horaires de sommeil irréguliers associés à des choix alimentaires malsains ont provoqué de nombreuses perturbations, affectant finalement le sommeil. Les hôtels offrent également des services supplémentaires pour aider les clients à mieux dormir, notamment des soins de spa et des oreillers spéciaux, pour n’en nommer que quelques-uns.

Les hôtels de luxe proposent également des menus qui sont utiles pour induire un bon sommeil. Les gens essaient maintenant de tenir à distance le «cycle pandémie-fatigue».

Le les retraites de sommeil gagnent en popularité partout avec des centres de bien-être en Inde et à l’étranger visant à attirer des clients qui accordent la priorité à leur sommeil comme moyen de prendre soin d’eux-mêmes.

Une étude récente menée par le University College de Londres les chercheurs ont déclaré que seulement 1 personne sur 10 a déclaré qu’elle dormait très bien la nuit pendant les heures de Covid. L’étude, qui a interrogé environ 70 000 personnes et plus, a déclaré que sur elles, seulement 7,7% déclarent avoir un «très bon» sommeil.

Les chercheurs affirment que de nombreux facteurs expliquent ce manque de sommeil et de qualité. L’auteur principal Daisy Fancourt, PhD, et ses collègues ont déclaré avoir constaté que ceux qui venaient de revenus du ménage inférieurs ou qui étaient affectés par certaines ou d’autres conditions de stress mental ou physique et, fait intéressant, certains issus de minorités ethniques étaient les plus touchés. par la mauvaise qualité du sommeil pendant la pandémie.