« Vous ne diriez jamais cela à un homme »: Spiranac, une golfeuse, se range contre DeChambeau alors que Rahm revient du chagrin de Covid pour remporter l’US Open

Les amateurs de golf avaient réfléchi avec intrigue à la façon dont Rahm réagirait lors de sa première apparition depuis son chagrin d’amour très médiatisé lors de son dernier tournoi, lorsqu’il semblait certain de remporter la victoire jusqu’à ce que les caméras le capturent en étant informé alors qu’il était sur le parcours qu’il avait contracté Covid-19 et devrait se retirer.

L’ancienne professionnelle Spiranac a admis devant le major qu’elle avait renoncé à choisir Rahm comme vainqueur parce qu’elle ne savait pas comment il se comporterait après son isolement forcé.

La sensation des médias sociaux, qui travaille pour une société de paris, a choisi le puissant DeChambeau comme conseil lorsqu’elle est pressée, bien qu’elle ait admis que son choix avait été réticent au point de lui faire sentir « malade ».

Tout en voyant Rahm enregistrer une victoire spectaculaire, Spiranac s’est hérissé contre un fan qui l’a accusée d’être obsédée par DeChambeau après avoir fait une blague sur le concurrent musclé sur les réseaux sociaux.

« Mon Dieu, est-ce que ton petit ami est jaloux de la fréquence à laquelle tu parles de Bryson ? » demandèrent-ils en taguant dans DeChambeau. « Parlez d’avoir une bonne femme. »

Spiky Spiranac a riposté : « Vous ne diriez jamais cela à un homme. Mon travail consiste à parler de golf et il est l’un des athlètes dont on parle le plus dans le jeu. »

L’Américaine nue était en forme plus heureuse alors qu’elle applaudissait la résurgence de Rahm, l’appelant « bien mérité » dans le cadre d’un « étonnante » joyau.

« Super lieu, drame, effondrements, fans de retour – et Rahm gagnant, » ronronna-t-elle. « Quoi. A. Tournoi. »

Rahm sera le numéro un mondial à la suite de la victoire qui lui a rapporté 2,25 millions de dollars, après avoir montré admirablement peu d’amertume au sujet de sa douloureuse épreuve lors de sa précédente sortie.

« Je n’ai jamais ressenti de ressentiment pour tout ce qui s’est passé et je ne blâme personne. » dit-il, baignant dans la lueur de la gloire.

« Cela a été une année difficile et, malheureusement, Covid est une réalité dans ce monde et a touché beaucoup de gens.

« J’avais la meilleure main possible parce que personne dans ma famille n’est tombé malade, je n’avais pratiquement aucun symptôme. Mais nous avons perdu beaucoup de gens à la maison.

« Je sais que certaines personnes peuvent dire [what happened at Memorial] était injuste, mais il fallait le faire. Nous devons être conscients de ce qui se passe dans ce monde.