Les rapports de jeudi indiquent que la Premier League envisage de mettre en œuvre des plans pour permettre uniquement aux fans entièrement vaccinés d’assister aux matches de la saison à venir alors que les patrons sportifs tracent une voie pour sortir du chaos de Covid-19 qui a décimé une grande partie du sport mondial au cours des 18 derniers mois.

Les mesures verraient des certificats de vaccin, ou «certificats de statut Covid», délivrés aux supporters à double piqûre qui seraient scannés avant le match, probablement soit au stade de l’achat de billets, soit à l’entrée dans les stades.

Cependant, aucune décision formelle n’a encore été prise avant le coup d’envoi du 13 août de la campagne 2021-22, la Premier League devant travailler en tandem avec le gouvernement de Boris Johnson pour déterminer l’efficacité de tels plans.

La Premier League devrait suivre toutes les directives du gouvernement après avoir écrit une lettre d’avril aux principaux partis politiques du Royaume-Uni dans laquelle ils ont demandé des éclaircissements sur les plans qui pourraient ou non être en place au début de la nouvelle saison, ainsi que de suggérer qu’un plan de certificat Covid pourrait bien être la meilleure voie à suivre.

« Tous nos sports peuvent voir l’avantage qu’offre un processus de certification Covid pour ramener plus de fans en toute sécurité à leur sport le plus rapidement possible« , a déclaré la Premier League dans la lettre. « Nous savons que nos stades ne peuvent être entièrement remplis que par un processus d’assurance.

« Ce processus doit garantir que tout le monde peut accéder aux stades et doit inclure des dispositions qui vérifieraient un test Covid négatif ou un test d’anticorps ou une certification de vaccination. »

Cependant, les détracteurs du plan insistent sur le fait que toutes les mesures qui restreignent la capacité des fans à assister aux matchs sont discriminatoires – en particulier après la tenue d’épreuves de test de sécurité avant et pendant les récents championnats d’Europe, avec plus de 60 000 fans assistant à la finale de ce mois-ci entre l’Italie et l’Angleterre. à Wembley.

Cela ne veut pas dire que les cas positifs de Covid n’ont pas émergé du tournoi, car les organismes de santé publique écossais et finlandais ont signalé une augmentation significative des infections qui auraient été ramenées dans le pays par des fans qui se sont rendus aux matchs. .

Johnson, qui a célébré lundi la «Journée de la liberté» au Royaume-Uni de manière isolée après avoir été considéré comme un contact étroit avec un cas positif de Covid-19, a appelé les citoyens britanniques à être « prudent » alors que les restrictions ont été assouplies – bien qu’il ait rapidement annoncé le même jour que les gens seraient probablement tenus de présenter une preuve de vaccination pour entrer dans les boîtes de nuit à partir de septembre.

Et Neville, qui est devenu l’un des principaux porte-parole du football anglais ces dernières années, ne pense pas que les fans de football devraient être soumis à des contrôles de vaccination étant donné le succès relatif des récents événements tests.

« Pas besoin de passeport pour regarder un match de foot ! Des épreuves tests ont été réalisées avec un grand succès« , a écrit l’ancien arrière de Manchester United.

Pas besoin de passeport pour regarder un match de foot ! Des épreuves tests ont été réalisées avec un grand succès . https://t.co/zD9tywlq3T – Gary Neville (@GNev2) 22 juillet 2021

Une taille d’échantillon décente de mon suivant 👇🏻 pic.twitter.com/WXhufZQIS9 – Gary Neville (@GNev2) 22 juillet 2021

Twitter étant ce qu’il est, les réactions étaient prévisibles mitigées.

« Pense que cela est parfaitement acceptable jusqu’à ce qu’ils en sachent plus sur le virus ou qu’il soit complètement éradiqué« , a fait valoir un fan, tandis qu’un autre n’était pas sûr.

« Pouvons-nous arrêter de forcer les gens à se faire vacciner. J’ai le mien, mais beaucoup d’autres pensent qu’ils n’en ont pas besoin, et soyons honnêtes, il y a beaucoup de données pour les sauvegarder, ont-ils affirmé.

Un troisième a suggéré que les plans impopulaires pourraient provoquer le même type de révolte des fans qui a finalement écrasé la malheureuse Super League.

« Je me souviens à quelle vitesse la protestation des fans a envoyé la Super League emballer, » ils ont écrit. « Il est peut-être encore temps. »