Vous ne devinerez jamais où se situe chaque équipe de Premier League dans le classement en fonction de l’âge moyen

Le football de Premier League est si implacablement physique dans le jeu moderne qu’il n’attend aucun passager, les équipes se concentrant de plus en plus sur l’exubérance de la jeunesse plutôt que sur l’expérience rusée.

Tottenham Hotspur, Arsenal et Manchester City se battent peut-être tous à la tête de la Premier League en ce moment, tandis que Sheffield United, Bournemouth et Burnley occupent actuellement les places de relégation, mais existe-t-il une corrélation entre l’âge moyen d’une formation dans la Premier League et leur position dans le classement ?

Eh bien, les boffins de Observatoire du football CIES ont intelligemment calculé les chiffres, classant chacune des 20 équipes de la Premier League en fonction de leur âge moyen, de la plus jeune à la plus âgée.

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Le classement de la Premier League basé sur l’âge moyen Position Équipe Âge moyen 1. Burnley 24,57 ans 2. Chelsea 24,95 3. Arsenal 24.96 4. Tottenham Hotspur 25.12 5. Bournemouth 25.72 6. Brentford 26.22 7. Forêt de Nottingham 26.53 8. Manchester City 26h55 9. loups 26.85 dix. Sheffield United 26.85 11. Aston Villa 26,96 12. Ville de Luton 27.04 13. Manchester United 27.08 14. Brighton et Hove Albion 27.16 15. Liverpool 27.17 16. Palais de Cristal 27.52 17. Everton 27.54 18. Newcastle United 27.76 19. West Ham United 28.80 20. Fulham 29.28

De toute évidence, il n’existe aucune corrélation perceptible entre la position actuelle d’une équipe dans le classement et l’âge moyen de son alignement.

Cela est illustré par le fait que Burnley, Arsenal et Chelsea – des équipes actuellement 18e, 2e et 11e du classement de Premier League – ont toutes éliminé les équipes les plus jeunes jusqu’à présent cette campagne.

Cela dit, cependant, les jeunes joueurs d’Arsenal sont beaucoup plus expérimentés dans le football de Premier League que ceux de Burnley. Une grande partie de l’équipe de Vincent Kompany en est à ses débuts dans l’élite du football anglais, tandis que l’équipe d’Arsenal, à l’exception de Jurrien Timber, ne compte aucun joueur n’ayant jamais joué en Premier League avant 2023/24.

La jeune équipe d’Arsenal vole à nouveau cette saison malgré sa jeune équipe (Crédit image : Getty Images)

En effet, des joueurs comme Bukayo Saka, Gabriel Martinelli et William Saliba font tous baisser la moyenne d’âge d’Arsenal, malgré leur vaste expérience au niveau élite du jeu.

Sans Thiago Silva, 39 ans, dans ses rangs, Chelsea pourrait vraisemblablement compter confortablement sur l’équipe la plus jeune de la ligue. D’une manière ou d’une autre, Raheem Sterling, 28 ans, est le prochain joueur le plus âgé de l’équipe après Silva.

Pendant ce temps, Fulham, West Ham et Newcastle prouvent tous qu’une équipe plus âgée n’est pas nécessairement synonyme de mauvaises performances. Après tout, Fulham, 12e, est le plus bas des trois de la Premier League, tandis que les Hammers et Magpies sont respectivement 7e et 8e.

Fulham possède l’équipe la plus âgée de la Premier League (Crédit image : Getty Images)

