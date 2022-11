Vous ne croirez pas que les téléspectateurs critiquent Channel 4 pour avoir “arnaqué le jeu télévisé rival”

VOUS n’allez pas le croire Les téléspectateurs ont critiqué Channel 4 pour “avoir escroqué un jeu télévisé rival”.

Le nouveau jeu télévisé animé par Ellie Taylor voit des membres ordinaires du public devenir des détectives amateurs.

La comédienne Ellie Taylor anime le nouveau jeu télévisé de Channel 4 – Vous ne le croirez pas

Les téléspectateurs ont critiqué l'émission pour avoir "arnaqué" le jeu télévisé rival de la BBC, I would I Lie To You

Les concurrents entendent ensuite une série d’histoires aléatoires d’une liste de suspects.

C’est ensuite aux “détectives” de découvrir qui dit la vérité pendant que les suspects essaient de vendre leur histoire de manière convaincante.

Mais les téléspectateurs ne semblent pas déjà trop impressionnés par le nouveau jeu télévisé, car ils l’ont critiqué pour avoir “arnaqué” l’émission rivale, Est-ce que je te mentirais.

S’adressant à Twitter pour exprimer leurs frustrations, un téléspectateur a écrit: “Regarder #YouWontBelieveThis de Channel 4 Cela passe le temps, mais ce n’est qu’une version Lidl de Je vous mentirais. Dans un entrepôt.

Un autre a écrit: «Je viens de voir cette émission est demain soir. N’est-ce pas essentiellement une arnaque de Will I Lie To You? #YouWontBelieveThis.

Un troisième a fait écho: “N’est-ce pas la même chose que Est-ce que je te mentirais?”

L’émission rivale, I would I Lie To You, a été diffusée sur BBC One et mettait en vedette des acteurs de comédie, David Mitchell et Lee Mack.

Le jeu télévisé comique de la BBC présentait le même concept que You Won’t Believe This – les membres du public devant deviner si une affirmation est vraie ou non.





La comédienne Ellie Taylor anime le nouveau jeu télévisé de Channel 4.

La bande dessinée est devenue célèbre après être apparue dans Show Me the Funny en 2011.

Beaucoup la reconnaîtront pour son apparition sur Strictly Come Dancing avec le danseur professionnel Johannes Radebe.

Le jeu télévisé comique de la BBC présentait le même concept que You Won't Believe This